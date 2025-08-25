ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : लोक सेवा परीक्षा से युवाओं का टूटता भरोसा - JK PUBLIC SERVICE EXAM ANOMALY

कई युवाओं ने समय, धन और मेहनत करने के बाद अनियमितताओं की वजह से परीक्षा रद्द होने पर निराशा जताई.

Youth expressed disappointment over cancellation of exam
परीक्षा रद्द होने पर युवाओं ने जताई निराशा (प्रतीकात्मक फोटो-Getty Images)
By Moazum Mohammad

Published : August 25, 2025 at 7:04 PM IST

7 Min Read

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर की लोक सेवा परीक्षा को लेकर युवाओं का भरोसा टूटता जा रहा है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की परीक्षा जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा रद्द किए जाने पर कुछ परीक्षार्थियों ने अपना दर्द बयां किया.

इस बारे में ईटीवी भारत से बात करते हुए मोहम्मद मुजामिल ने बताया कि भारी बारिश के बीच उत्तरी कश्मीर के सोपोर से सार्वजनिक सेवा में अपना करियर शुरू करने की उम्मीद में 50 किलोमीटर की यात्रा करके श्रीनगर पहुंचे.

इंजीनियरिंग स्नातक जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) पद के लिए 15,000 आवेदकों में से वह भी एक थे. इसके जरिए वह एक ऐसी नौकरी जो केंद्र शासित प्रदेश की बिजली उपयोगिता में एक स्थिर कैरियर की अनुमति देती करना चाहते थे.

लेकिन जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया. इससे मुजामिल को पहले अनुभव में ही काफी निराशा हुई.

उन्होंने कहा, "मनोवैज्ञानिक रूप से, मेरे लिए दोबारा परीक्षा देना बहुत मुश्किल है. मेरे दोस्तों ने मुझे परीक्षा न देने की सलाह दी थी क्योंकि उनके अपने पिछले अनुभव थे. इसके बावजूद मैंने पिछले पांच महीनों से परीक्षा की तैयारी की. लेकिन यह एक मानसिक आघात था और मैं इस अनुभव को नहीं भूल सकता क्योंकि वे इसे ठीक से प्रबंधित नहीं कर सके."

29 वर्षीय स्नातक ने उच्चतर माध्यमिक छात्रों और ट्यूशन सेंटरों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भौतिकी पढ़ाना जारी रखने का फैसला किया है, क्योंकि बोर्ड ने पेपर लीक विवाद के बाद 24 अगस्त को 35 केंद्रों पर परीक्षा रद्द कर दी थी. ओएमआर-आधारित लिखित परीक्षा, एक दशक में इलेक्ट्रिकल स्नातकों के लिए पहली भर्ती प्रक्रिया थी. इस साल की शुरुआत में, जम्मू-कश्मीर में जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 292 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था.

लेकिन अब बोर्ड ने खराब मौसम का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द कर दी है. बोर्ड ने कहा है कि 34 स्थानों पर परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी, लेकिन एक स्थान पर नहीं हो सकी. बोर्ड ने कहा कि परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी.

मिशन युवा (Yuva Udyami Vikas Abhiyan) के तहत बेसलाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी दर सबसे अधिक 6.7 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 3.5 प्रतिशत से लगभग दोगुनी है, जिसमें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 का हवाला दिया गया है.

चौथी बार बोर्ड पर लगे आरोप
पिछले छह सालों से बोर्ड लीक और घोटालों के आरोपों को लेकर विवादों में घिरा रहा है. यह चौथी बार है जब बोर्ड पर आरोप लगे हैं, जिसके कारण 2022 से पिछली तीन परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं.

2022 में, जम्मू और कश्मीर पुलिस उप-निरीक्षक (SI), वित्त विभाग में सहायक लेखा और जूनियर इंजीनियरों को रद्द कर दिया गया. इन परीक्षाओं में 2,000 से अधिक पदों के लिए 200,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तथा इनका आयोजन एक निजी फर्म, मेरिटट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था.

मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व वाले आधिकारिक पैनल द्वारा जेकेएसएसबी, मेरिटट्रैक के अधिकारियों, लाभार्थी उम्मीदवारों और अन्य आरोपियों के बीच आपराधिक साजिश का खुलासा होने के बाद एसआई परीक्षा मामले को जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था. इस परीक्षा के संचालन में भारी अनियमितताएं हुईं थीं.

इन आरोपों के कारण बोर्ड से समर जैसे अभ्यर्थियों का भरोसा खत्म हो गया है, जो पिछले साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली बार परीक्षा में बैठी थीं.

'दोबारा परीक्षा में पुराने पेपर ही सौंप दिए गए'
श्रीनगर का सरकारी डिग्री कॉलेज घाटी में केंद्रों में से एक था. समर ने कहा कि उन्हें पेपर सौंप दिया गया, लेकिन उन्हें तुरंत वापस करने को कहा गया. उसने कहा, "परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू हुई. लेकिन पांच मिनट बाद ही निरीक्षकों ने हमें पेपर वापस करने को कहा. मैंने कुछ प्रश्न देखे और हमने परीक्षा हॉल के बाहर आपस में उन पर चर्चा की. लगभग 12:45 बजे फिर से परीक्षा हुई और हमें वही पेपर सौंप दिए गए."

वहीं मुजामिल के अनुसार, तब तक प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित हो चुका था और जब वह हॉल के अंदर परीक्षा दे रहा था, तब उसे यह प्रश्नपत्र व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ.

उन्होंने कहा, "घर लौटते समय हम परीक्षाओं के औचित्य पर सवाल उठा रहे थे कि इनमें कोई गोपनीयता नहीं होती. मैंने परीक्षा के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क के अलावा अपनी यात्रा और दिन के खर्च पर 1500 रुपये खर्च किए. लेकिन यह समय और संसाधनों की बर्बादी थी."

छात्र संघ ने उपराज्यपाल व सीएम को पत्र लिखा
दूसरी तरफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लिखे अलग-अलग पत्रों में जम्मू-कश्मीर छात्र संघ ने इसे एक 'अलग' घटना नहीं माना है. दो पेज के पत्र में कहा गया है, ‘‘जेकेएसएसबी कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और लापरवाही का पर्याय बन गया है.

हमारे युवाओं की योग्यता की रक्षा करने का दायित्व जिस संस्था पर है, उसने व्यवस्थागत विफलता के कारण उनके सपनों को कुचल दिया है. घोटालों के इस बार-बार होने वाले पैटर्न ने भर्ती में जनता का विश्वास खत्म कर दिया है."

जम्मू स्थित एक कार्यकर्ता ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन इस बार परीक्षा में 'कुप्रबंधन' की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि छात्रों को पेपर सौंपकर तुरंत वापस करने को कहा गया.

उन्होंने कहा, ‘‘छात्रों द्वारा पेपर देखने के बाद विवाद पैदा हो गया और कुछ ने इसे सोशल मीडिया पर भी साझा कर सवाल उठाए. लेकिन एसएसबी को भी अन्य भर्ती बोर्डों की तरह दो सेट पेपर रखने चाहिए, ताकि किसी भी स्थिति में परीक्षा ली जा सके. अगर एक सेट पेपर लीक हो जाता है, तो उम्मीदवारों का समय बर्बाद किए बिना विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए दूसरा सेट वितरित किया जाना चाहिए."

बोर्ड को अभ्यर्थियों से बड़ी रकम प्राप्त हो रही है, जून में राजस्व विभाग में 75 नायब तहसीलदार पदों के लिए आवेदकों से अकेले 6.43 करोड़ रुपये एकत्र किए गए. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सहित विपक्षी दलों ने पेपर लीक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया कि इससे अभ्यर्थियों का करियर दांव पर लग गया है.

सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा बनती जा रही -इल्तिजा मुफ्ती
पीडीपी नेता और पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, "मैं इस बात से स्तब्ध हूं कि एनसी सरकार कोठी बाग केंद्र में जेई इलेक्ट्रिकल परीक्षा आयोजित करने में भी अपनी अक्षमता के कारण उनका भविष्य बर्बाद कर रही है. पारदर्शिता लाने के बजाय पेपर लीक बताता है कि यह सरकार तेजी से भ्रष्टाचार का अड्डा बनती जा रही है."

फैसला पारदर्शिता बनाए रखने के लिए - मुख्यमंत्री के सलाहकार
लेकिन मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने इससे इनकार करते हुए कहा कि परीक्षा रद्द करने का सरकार का फैसला पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से बदलकर 12 बजे कर दिया गया था. लेकिन इस बीच छात्रों ने दावा किया कि पेपर लीक हो गया है. हमने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द कर दिया है और परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी."

