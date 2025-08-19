चेन्नई: तमिलनाडु के चेन्नई स्थित रोयापेट्टा के रहने वाले संजय बाबू क्रेडिट कार्ड विक्रेता से डेटा साइंटिस्ट बन गए हैं. संजय बाबू ने बताया कि उन्होंने तीन बार NEET का एग्जाम दिया, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं पा सके और गरीबी की वजह से वह प्राइवेट कॉलेज की फीस नहीं भर सकते थे.

संजय ने बताया, "मुझे नीट परीक्षा में अच्छे अंक मिले थे, लेकिन मैं पीछे हट गया... मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिले की फीस नहीं भर सकता था. सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट पाने के लिए मैंने तीन बार नीट परीक्षा दी. हर बार मेरे अंक बढ़े. हालांकि, मुझे सरकारी मेडिकल कॉलेज में जगह नहीं मिली. इसके चलते मैंने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया. मैं परीक्षा देने के अनुभव को भूलना चाहता हूं."

पेट पालने के लिए फुटपाथ पर छोटा-मोटा काम

चेन्नई के रोयापेट्टा के रहने वाले बाबू और हेमा मालिनी दंपत्ति के दो बच्चे हैं. उनकी बड़ी बेटी प्रीता है और संजय बाबू छोटा बेटा है. वे चेन्नई के हमेशा चहल-पहल वाले आइस हाउस इलाके में एक किराए के मकान में रहते थे. परिवार और बच्चों का पेट पालने के लिए बाबू रोजाना फुटपाथ पर छोटा-मोटा काम करते थे. उससे होने वाली आय मुश्किल से ही परिवार का गुज़ारा कर पाती थी.

इसी वजह से बाबू की पत्नी हेमा मालिनी भी आस-पास के लोगों के लिए कपड़े सिलकर कुछ कमाई कर लेती थीं. बाबू और हेमा मालिनी ने जीविका चलाने के साथ-साथ अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का भी संकल्प लिया. इसीलिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी को तिरुवल्लिकेनी के एनकेडी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में और अपने बेटे संजय बाबू को उसी इलाके के हिंदू हायर सेकेंडरी स्कूल में भेजा.

दोस्तों के साथ सेल्फी लेते संजय बाबू (ETV Bharat)

ईटीवी भारत ने संजय से किया संपर्क

ईटीवी भारत ने यह जानने की कोशिश की कि संजय बाबू ने पढ़ाई के बाद अपने जीवन में आने वाली बाधाओं के बीछ खुद को आगे बढ़ाया. इसके लिए हमने आईआईटी चेन्नई से संपर्क किया, जहां से हमें संजय बाबू का कॉन्टैक्ट नंबर मिला. जब हमने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि वह पुणे में कार्यरत हैं.

उस समय संजय ने कहा, "मैंने 2020 में 12वीं की परीक्षा दी और पास किया. मेरे पिता की इनतम कम थी और वही परिवार का भरण-पोषण करते थे. जब मैं 12वीं कक्षा में था, तो मुझे भी बाकी सभी की तरह डॉक्टर बनने की इच्छा थी. इसलिए, मैंने NEET की परीक्षा दी और मेडिकल की पढ़ाई के अपने सपने को साकार करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया."

उन्होंने कहा, " नीट परीक्षा पास करने के बाद मैं हाई स्कोर के साथ किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था. बिना हार माने, मैंने तीन बार नीट परीक्षा दी और तीनों बार पास हुआ, लेकिन पैसा मेरे सपने को पूरा करने में बाधा बन गया और उसे छीन लिया."

गरीबी के कारण नहीं बन सका डॉक्टर

संजय ने कहा, "मैंने 2020 में नीट परीक्षा दी और अपने पहले प्रयास में 330 अंक और 2021 में अपने दूसरे प्रयास में 390 अंक प्राप्त किए/ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, मैंने दिसंबर 2021 में क्रेडिट कार्ड सेल्स की नौकरी ज्वाइन कर ली. उस नौकरी में रहते हुए, मैंने 2022 में अपने तीसरे प्रयास में नीट परीक्षा दी।.इस बार, मेरे 440 अंक आए, लेकिन मुझे किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जगह नहीं मिली. अगर मेरे पास पैसे होते, तो मैं किसी निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर सकता था. हालांकि, अपने परिवार की गरीबी के कारण, मैं डॉक्टर नहीं बन सका. मैं अब नीट परीक्षा देने के अनुभव को भूलना चाहता हूं."

संजय बाबू (ETV Bharat)

बीएस डेटा साइंस में एडमिशन

संजय ने बताया, "जब मैं क्रेडिट कार्ड सेल्स के काम पर जाता, तो मुझे घर पहुंचने में रात के 10 बज जाते. उसके बाद, मैं रात 11 बजे से पढ़ाई शुरू करता. मैंने आईआईटी मद्रास की बीएस डेटा साइंस प्रवेश परीक्षा देकर क्वालिफाई किया. मैंने अक्टूबर 2022 में डेटा साइंस डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लिया. उस दौरान मैंने पायथन, जावा, मशीन लर्निंग, डीएसए समेत कई कोर्स सीखे. साथ ही, मेरे दोस्तों ने पढ़ाई के दौरान मेरी मदद की."

शिक्षा के माध्यम से गरीबी को दूर भगाने वाले एक छात्र संजय बाबू ने कहा, "मैंने आईआईटी मद्रास में आयोजित हैकाथॉन प्रतियोगिता में भाग लिया. पढ़ाई के दौरान, मैंने गणित विषय को अच्छी तरह समझा और उसकी प्रैक्टिस की. अपनी पढ़ाई जारी रखने के बाद मैं वर्तमान में पुणे में सिंजेंटा इंडिया में काम कर रहा हूं. यह एक ग्लोबल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है. इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है और मैं खुश हूं."

यह भी पढ़ें- इस गांव में इंसानों से ज्यादा है भैंसों की संख्या, पीढ़ियों से चल रहा डेयरी व्यवसाय