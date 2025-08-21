ETV Bharat / bharat

CM रेखा गुप्ता हमला मामला: आरोपी पांच दिन की पुलिस रिमांड पर, सीएम आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा - CM REKHA GUPTA ATTACKED

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी राजेश खिमजी को अदालत ने पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

आरोपी को पांच दिन की पुलिस रिमांड
आरोपी को पांच दिन की पुलिस रिमांड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 21, 2025 at 7:54 AM IST

Updated : August 21, 2025 at 11:01 AM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली में बुधवार को हुई जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी राजेश खिमजी को अदालत ने पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. दिल्ली पुलिस ने राजेश खिमजी को आधी रात के समय कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेजे जाने का आदेश दिया गया.

सीएम आवास पहुंचे कई बीजेपी नेता

बता दें कि आज सुबह सीएम आवाज पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी और बीजेपी सांसद योगेन्द्र चंदोलिया सीएम रेखा गुप्ता से मिलने सीएम आवास पहुंचे. साथ ही दिल्ली आवास पर काम करने वाले मजदूर भी पहुंच रहे है. जिनकी भी गहन चेकिंग की जा रही है. इतना ही नहीं आज सीएम हाउस की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों को भी लगाया गया है.

सीएम आवास पर सीआरपीएफ के जवान तैनात (ETV Bharat)

जनसुनवाई को दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला: बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हर बुधवार को अपने आवास पर 'जनता सुनवाई' आयोजित करती हैं, जहां वे सीधे लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करती हैं. बीते दिन जनसुनवाई कार्यक्रम में भी भारी भीड़ थी. मुख्यमंत्री एक-एक कर लोगों से मिल रही थीं, तभी सुबह साढ़े आठ बजे करीब एक व्यक्ति ने उनके पास आने का प्रयास किया. उसने कुछ पेपर फेकें और थप्पड़ मारने की कोशिश की. सीएम दफ्तर में पहुंचे प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उस व्यक्ति ने अचानक मुख्यमंत्री की ओर कुछ कागजात फेंके और मारने की कोशिश की. हालांकि, मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत एक्शन में आकर उन्हें बचा लिया. इस घटना से वहां अफरा-तफरी मच गई.

सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को तुरंत दबोचा : सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हमलावर को दबोच लिया. उसकी उम्र 41 वर्ष के आसपास है. प्रारंभिक पूछताछ में उसने दावा किया कि वह अपनी एक निजी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से नाराज था, जिसका समाधान नहीं हो रहा था. पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और आगे की पूछताछ जारी है. इस हमले के बाद मुख्यमंत्री को तुरंत उनके निजी चैंबर में ले जाया गया. एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है. हालांकि, डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी जांच की और उन्हें कुछ समय आराम करने की सलाह दी है.

जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन : दिल्ली पुलिस ने भी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है. पुलिस आयुक्त ने कहा कि सुरक्षा में चूक के कारणों की गहनता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद एक बयान जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा, हमलावरों को उनका मकसद पूरा नहीं करने दिया जाएगा. जनता की सेवा का मेरा संकल्प अटल है.

सार्वजनिक हस्तियों की सुरक्षा पर उठ रहे बड़े सवाल : यह हमला दिल्ली में सार्वजनिक हस्तियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है. विशेष रूप से, जब जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहाँ आम जनता का सीधे नेताओं से संपर्क होता है. यह घटना भविष्य में इस तरह के कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को और मजबूत करने की आवश्यकता को दर्शाती है. पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या इस हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन में सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है.

ये भी पढ़ें :

लाइव दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर थप्पड़ मारने की कोशिश, सीएम आवास पर BJP के कई नेता मौजूद

दिल्ली देश की धड़कन है, प्रधानमंत्री मोदी ने विकास को नए पंख दिए- CM रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: दिल्ली में बुधवार को हुई जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी राजेश खिमजी को अदालत ने पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. दिल्ली पुलिस ने राजेश खिमजी को आधी रात के समय कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेजे जाने का आदेश दिया गया.

सीएम आवास पहुंचे कई बीजेपी नेता

बता दें कि आज सुबह सीएम आवाज पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी और बीजेपी सांसद योगेन्द्र चंदोलिया सीएम रेखा गुप्ता से मिलने सीएम आवास पहुंचे. साथ ही दिल्ली आवास पर काम करने वाले मजदूर भी पहुंच रहे है. जिनकी भी गहन चेकिंग की जा रही है. इतना ही नहीं आज सीएम हाउस की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों को भी लगाया गया है.

सीएम आवास पर सीआरपीएफ के जवान तैनात (ETV Bharat)

जनसुनवाई को दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला: बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हर बुधवार को अपने आवास पर 'जनता सुनवाई' आयोजित करती हैं, जहां वे सीधे लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करती हैं. बीते दिन जनसुनवाई कार्यक्रम में भी भारी भीड़ थी. मुख्यमंत्री एक-एक कर लोगों से मिल रही थीं, तभी सुबह साढ़े आठ बजे करीब एक व्यक्ति ने उनके पास आने का प्रयास किया. उसने कुछ पेपर फेकें और थप्पड़ मारने की कोशिश की. सीएम दफ्तर में पहुंचे प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उस व्यक्ति ने अचानक मुख्यमंत्री की ओर कुछ कागजात फेंके और मारने की कोशिश की. हालांकि, मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत एक्शन में आकर उन्हें बचा लिया. इस घटना से वहां अफरा-तफरी मच गई.

सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को तुरंत दबोचा : सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हमलावर को दबोच लिया. उसकी उम्र 41 वर्ष के आसपास है. प्रारंभिक पूछताछ में उसने दावा किया कि वह अपनी एक निजी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से नाराज था, जिसका समाधान नहीं हो रहा था. पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और आगे की पूछताछ जारी है. इस हमले के बाद मुख्यमंत्री को तुरंत उनके निजी चैंबर में ले जाया गया. एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है. हालांकि, डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी जांच की और उन्हें कुछ समय आराम करने की सलाह दी है.

जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन : दिल्ली पुलिस ने भी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है. पुलिस आयुक्त ने कहा कि सुरक्षा में चूक के कारणों की गहनता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद एक बयान जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा, हमलावरों को उनका मकसद पूरा नहीं करने दिया जाएगा. जनता की सेवा का मेरा संकल्प अटल है.

सार्वजनिक हस्तियों की सुरक्षा पर उठ रहे बड़े सवाल : यह हमला दिल्ली में सार्वजनिक हस्तियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है. विशेष रूप से, जब जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहाँ आम जनता का सीधे नेताओं से संपर्क होता है. यह घटना भविष्य में इस तरह के कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को और मजबूत करने की आवश्यकता को दर्शाती है. पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या इस हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन में सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है.

ये भी पढ़ें :

लाइव दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर थप्पड़ मारने की कोशिश, सीएम आवास पर BJP के कई नेता मौजूद

दिल्ली देश की धड़कन है, प्रधानमंत्री मोदी ने विकास को नए पंख दिए- CM रेखा गुप्ता

Last Updated : August 21, 2025 at 11:01 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REKHACM REKHA GUPTAFIVE DAYS POLICE REMANDCM REKHA GUPTA ATTACKEDCM REKHA GUPTA ATTACKED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देश के इन 3 राज्यों में पानी की भारी किल्लत, दूषित जल एक समस्या... बूंद-बूंद को तरस रहे लोग!

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से प्रभावित परिवारों में उम्मीद की किरण, केंद्र सरकार ने उठाया सख्त कदम

Google Pixel 10 Series समेत अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमत लीक, यहां देखें पूरी लिस्ट

एशिया कप 2025: क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत खेलेगा इस देश से मैच, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.