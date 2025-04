ETV Bharat / bharat

देवप्रयाग के पास बागवान में भीषण सड़क हादसा, थार वाहन 300 मीटर गहरी खाई में गिरा, अलकनंदा में समाया - DEVPRAYAG THAR ACCIDENT

देवप्रयाग हादसा ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 12, 2025 at 9:37 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 11:16 AM IST 2 Min Read

श्रीनगर: टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग थाना क्षेत्र में बागवान के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. शनिवार को एक थार गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 300 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी. खाई में गिरने के बाद थार वाहन अलकनंदा में समा गया. गाड़ी में चार से पांच लोगों के सवार होने की बात सामने आ रही है. सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है. देवप्रयाग के पास थार वाहन खाई में गिरा: दुर्घटना की सूचना मिलते ही देवप्रयाग थाना प्रभारी महिपाल रावत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. एसडीआरएफ के जवानों के साथ मिलकर रेस्क्यू कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया गया. शुरुआती रेस्क्यू ऑपरेशन में एक महिला को खाई से बाहर निकाल लिया गया है. उसे प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है. फिलहाल महिला की पहचान और स्थिति की जानकारी नहीं दी गई है.

Last Updated : April 12, 2025 at 11:16 AM IST