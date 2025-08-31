नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ ने शनिवार को मजाकिया लहजे में कहा कि वह आवारा कुत्तों के आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें न केवल देश में बल्कि विश्व भर में पूरे नागरिक समाज से परिचित कराया है.

जस्टिस नाथ शनिवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 'मानव-वन्यजीव संघर्ष और सह-अस्तित्व: विधिक एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य' विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे.

22 अगस्त को, जस्टिस नाथ की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की पीठ ने जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली दो-जजों की पीठ द्वारा पारित एक पूर्व आदेश में संशोधन किया था. आवारा कुत्तों के मुद्दे पर दो-जजों की पीठ के आदेश की समाज के कई वर्गों ने आलोचना की थी और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं तथा आवारा कुत्तों के प्रेमियों ने इस आदेश को कठोर बताया था.

मुझे कुत्ते भी शुभकामनाएं दे रहे हैं...

जस्टिस नाथ ने कहा कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के भी आभारी हैं जिन्होंने उन्हें यह मामला सौंपा. मजाकिया लहजे में जस्टिस नाथ ने कहा कि उन्हें संदेश मिल रहे हैं कि डॉग लवर्स के अलावा, कुत्ते भी उन्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं. उन्होंने कहा, "मानवीय आशीर्वाद और शुभकामनाओं के अलावा, मुझे उनकी शुभकामनाएं भी मिल रही हैं."

उन्होंने कहा, "अब तक कानूनी बिरादरी में मुझे मेरे छोटे-मोटे काम के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन मैं इस मामले के आवारा कुत्तों का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे न केवल इस देश में, बल्कि पूरी दुनिया में पूरे नागरिक समाज में पहचान दिलाई. मैं अपने मुख्य न्यायाधीश का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह मामला सौंपा."

जस्टिस नाथ ने आगे कहा, "हाल ही में, हम 'लॉ एशिया पोला समिट' (Law Asia POLA Summit) में थे... तो उन्होंने आवारा कुत्तों के मामले पर सवाल पूछना शुरू कर दिया. मुझे बहुत खुशी हुई. वैसे, भारत के बाहर भी लोग मुझे जानते हैं. इसलिए, मुझे यह सम्मान देने के लिए मैं उनका आभारी हूं."

इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश शामिल हैं.

22 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को पारित अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाएगा, उनकी नसबंदी की जाएगी, कृमिनाशक दवा (dewormed) दी जाएगी, टीकाकरण किया जाएगा और उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था. हालांकि, शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह स्थानांतरण उन कुत्तों पर लागू नहीं होगा जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनके रेबीज से संक्रमित होने का संदेह है और जो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं.

जस्टिस नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आवारा कुत्तों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने पर जोर दिया था और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था. साथ ही, आवारा कुत्तों से संबंधित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था.

यह भी पढ़ें- 2021 से सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई महिला जज की नियुक्ति, SCBA ने जताई गंभीर चिंता