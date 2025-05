ETV Bharat / bharat

थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंग्सरी बनीं मिस वर्ल्ड 2025, भारत की नंदिनी गुप्ता टॉप 20 में रहीं - OPAL SUCHATA MISS WORLD 2025

ओपल सुचाता मिस वर्ल्ड 2025 ( Etv Bharat )

Published : May 31, 2025 at 10:36 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 10:52 PM IST

हैदराबाद: गौरव, गरिमा और प्रेरणा की एक भव्य संध्या में, थाईलैंड की ओपल सुचाता को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया. यह आयोजन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुआ, जहां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 72वें संस्करण का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया. पूर्व विजेता क्रिस्टीना पिस्ज़कोवा (चेक गणराज्य) ने ओपल को यह ताज सौंपा. मंच पर जब ओपल सफेद गाउन में उतरीं, तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक गईं. उनका गाउन न केवल खूबसूरती का प्रतीक था, बल्कि यह उन महिलाओं के साहस और संघर्ष का भी प्रतीक बना जो कठिनाइयों में भी उम्मीद और आत्मबल बनाए रखती हैं. ओपल का संदेश: ओपल ने अपने गाउन को "ओपल फॉर हर" की यात्रा का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा, "चमकता हुआ सफेद कपड़ा और नाजुक ओपल जैसे फूल उन महिलाओं को दर्शाते हैं जो डर के बजाय उम्मीद चुनती हैं. यह आंतरिक प्रकाश है जो हमें अंधकार से बाहर निकलने में मदद करता है." अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा, "ओपल की तरह, मैं अपनी रोशनी में चमकती हूं." भारत की नंदिनी गुप्ता का सफर यहीं थमा

भारत की प्रतिनिधि नंदिनी गुप्ता, जिन्होंने शुरुआती राउंड में प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए टॉप 40 में जगह बनाई थी, दुर्भाग्यवश टॉप 8 तक नहीं पहुंच पाईं. नंदिनी 'फास्ट-ट्रैक' से चुनकर आगे आई थीं और उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह अंतिम राउंड में जगह नहीं बना सकीं. यह घोषणा मिस वर्ल्ड के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर की गई, जिससे भारतीय प्रशंसकों को निराशा हुई. भारत में लगातार दूसरी बार आयोजन

मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन भारत में लगातार दूसरे वर्ष हुआ. पिछला संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ था, जहां चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्ज़कोवा को विजेता घोषित किया गया था. इस बार आयोजन स्थल के रूप में हैदराबाद को चुना गया, जहां अंतरराष्ट्रीय मेहमानों, जजों और दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी. यह भी पढ़ें- मिस वर्ल्ड 2025 ग्रैंड फिनाले का काउंटडाउन शुरू, बॉलीवुड स्टार आज महफिल में लगाएंगे चार चांद, जानें कब और कहां देखें

Last Updated : May 31, 2025 at 10:52 PM IST