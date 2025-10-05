ETV Bharat / bharat

TGSRTC सोमवार से बढ़ाएगी सिटी बस किराया, केटीआर ने रेवंत रेड्डी सरकार की आलोचना की

TGSRTC सोमवार से बढ़ाएगी सिटी बस किराया (ETV bharat)
ETV Bharat Hindi Team

October 5, 2025

हैदराबाद: कल से ग्रेटर हैदराबाद में यात्रियों को सिटी बसों में ज़्यादा किराया देना होगा, क्योंकि तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TGSRTC) ने सभी प्रकार की सेवाओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है. TGSRTC के अनुसार सिटी साधारण, मेट्रो एक्सप्रेस और इलेक्ट्रिक बसों (साधारण और एक्सप्रेस दोनों) पर पहले तीन चरणों के लिए 5 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा, जबकि चौथे चरण से 10 रुपये का अधिभार लागू होगा.

मेट्रो डीलक्स और इलेक्ट्रिक-मेट्रो एसी सेवाओं के लिए यात्रियों को पहले चरण के लिए 5 रुपये और बाद के सभी चरणों के लिए 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. नए किराए सोमवार, 6 अक्टूबर से लागू होंगे. इस बीच बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने किराया वृद्धि की कड़ी आलोचना करते हुए इसे आम यात्रियों पर बोझ बताया.

'सीधे 10 रुपये की बढ़ोतरी'
उन्होंने एक्स को लिखा, "सिटी बस के किराए में एक नहीं, दो नहीं... बल्कि एक साथ सीधे 10 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है. रेवंत रेड्डी द्वारा दोनों शहरों के गरीब मध्यम वर्गीय यात्रियों की जेबें खाली करने का फैसला गलत है."

केटीआर ने आगे कहा कि ऐसे समय में जब लोग पहले से ही जरूरी चीज़ों की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं. हर यात्री पर 500 रुपये का अतिरिक्त मासिक बोझ डालना अनुचित है. उन्होंने कहा, "छात्र बसों के किराए और टी-24 टिकट के किराए में बढ़ोतरी पहले से ही काफी नहीं थी. अब न्यूनतम किराए पर कोई दया किए बिना टिकट की कीमतों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी रेवंत की अक्षम नीतियों का प्रमाण है."

दैनिक बोझ डालने का आरोप
उन्होंने मुख्यमंत्री पर हैदराबाद के निवासियों पर लगभग एक करोड़ रुपये का दैनिक बोझ डालने का आरोप लगाया और कहा कि वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे टीजीएसआरटीसी को मजबूत करने के बजाय लोगों से अधिक से अधिक धन ऐंठने की सरकार की मंशा माफ करने लायक नहीं है.

टीजीएसआरटीसी का बयान
इस बढ़ोतरी के पीछे के तर्क को समझाते हुए निगम ने कहा कि शहर के इलेक्ट्रिक बस बुनियादी ढांचे के रखरखाव और विस्तार के बढ़ते वित्तीय बोझ को पूरा करने के लिए यह निर्णय आवश्यक था. टीजीएसआरटीसी के बयान में कहा गया है, "ग्रेटर हैदराबाद में 25 डिपो हैं. हम वर्तमान में 265 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करते हैं और इस वर्ष 275 और जोड़ रहे हैं. छह डिपो में 8 करोड़ रुपये प्रति डिपो की लागत से उच्च-तनाव बिजली कनेक्शन के साथ चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं."

