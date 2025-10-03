ETV Bharat / bharat

आतंकवादियों ने तिरुपति को बम से उड़ाने की धमकी दी, ईमेल में ISI और LTTE की साजिश का दावा

दावा किया जा रहा है कि, धमकी भरे ईमेल के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लिट्टे की साजिश है.

Terrorist Bomb Threats
तिरुपति मंदिर, फाइल फोटो (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2025 at 4:15 PM IST

2 Min Read
तिरुपति: आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आतंकवादियों ने बम विस्फोट करने की धमकी दी है. इस खबर से शहर में तनाव पैदा हो गया है. वहीं, पुलिस ने आतंकियों के इस धमकी के बाद प्रमुख स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

तिरुपति में आरडीएक्स विस्फोटक रखे जाने की चेतावनी
अधिकारियों के मुताबिक, तिरुपति में आरडीएक्स विस्फोटक रखे जाने की चेतावनी वाले दो संदिग्ध मेल प्राप्त हुए हैं. ऐसा दावा किया जा रहा है कि, इस धमकी भरे ईमेल के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और और तमिलनाडु के तिरुवल्लूर स्थित पूर्व लिट्टे (LTTE) से जुड़े आतंकियों की मिलीभगत है. सुरक्षा बलों ने मंदिर और आसपास के इलाकों में निगरानी और सुरक्षा के उपाय कड़े कर दिए हैं मामले की जांच चल रही है.

ISI और LTTE की मिलीभगत का दावा, हाई अलर्ट पर पुलिस
बम धमाके की धमकी के बाद बम निरोधक (बीडी) टीमों ने खोजी कुत्तों के साथ स्टैंड, श्रीनिवासम, विष्णु निवासम, कपिल तीर्थम मंदिर और गोविंदराजुला स्वामी मंदिर सहित कई इलाकों का निरीक्षण किया. इस महीने की 6 तारीख को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तिरुपति यात्रा से पहले जजों के आवासीय परिसर, कोर्ट परिसर और कृषि महाविद्यालय के हेलीपैड पर भी सुरक्षा जांच की गई.

तिरुचनूर पद्मावती अम्मावारी मंदिर, तिरुमला और श्रीकालहस्ती मंदिरों की तलाशी
इसके अलावा, बीडी दस्तों ने एहतियात के तौर पर तिरुचनूर पद्मावती अम्मावारी मंदिर, तिरुमला और श्रीकालहस्ती मंदिरों की भी तलाशी ली. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सभी खतरों की गहन जांच की जा रही है.

बता दें कि, आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर हिंदू श्रद्धालुओं के आस्था और विश्वास का प्रतीक है. भगवान वेंकटेश्वर को श्रीनिवास, गोविंदा और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है. आस्था और विश्वास का केंद्र भगवान बालाजी के मंदिर की महिमा अपरंपार है. यहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में धार्मिक और पवित्र शहर तिरुपति में बम की धमकी मिलने से तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है.

