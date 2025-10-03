ETV Bharat / bharat

आतंकवादियों ने तिरुपति को बम से उड़ाने की धमकी दी, ईमेल में ISI और LTTE की साजिश का दावा

तिरुपति: आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आतंकवादियों ने बम विस्फोट करने की धमकी दी है. इस खबर से शहर में तनाव पैदा हो गया है. वहीं, पुलिस ने आतंकियों के इस धमकी के बाद प्रमुख स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

तिरुपति में आरडीएक्स विस्फोटक रखे जाने की चेतावनी

अधिकारियों के मुताबिक, तिरुपति में आरडीएक्स विस्फोटक रखे जाने की चेतावनी वाले दो संदिग्ध मेल प्राप्त हुए हैं. ऐसा दावा किया जा रहा है कि, इस धमकी भरे ईमेल के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और और तमिलनाडु के तिरुवल्लूर स्थित पूर्व लिट्टे (LTTE) से जुड़े आतंकियों की मिलीभगत है. सुरक्षा बलों ने मंदिर और आसपास के इलाकों में निगरानी और सुरक्षा के उपाय कड़े कर दिए हैं मामले की जांच चल रही है.

ISI और LTTE की मिलीभगत का दावा, हाई अलर्ट पर पुलिस

बम धमाके की धमकी के बाद बम निरोधक (बीडी) टीमों ने खोजी कुत्तों के साथ स्टैंड, श्रीनिवासम, विष्णु निवासम, कपिल तीर्थम मंदिर और गोविंदराजुला स्वामी मंदिर सहित कई इलाकों का निरीक्षण किया. इस महीने की 6 तारीख को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तिरुपति यात्रा से पहले जजों के आवासीय परिसर, कोर्ट परिसर और कृषि महाविद्यालय के हेलीपैड पर भी सुरक्षा जांच की गई.