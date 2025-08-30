ETV Bharat / bharat

सेना से मुठभेड़ में आतंकी 'समंदर चाचा' ढेर, आतंकवादियों को बॉर्डर पार करवाने में थी महारत - GURREZ ENCOUNTER

जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर में हुई मुठभेड़ में मारे गए दो आतंकवादियों में से एक की पहचान बागू खान के रूप में हुई है.

Terrorist 'Samandar Chacha' killed in encounter with Army
सेना से मुठभेड़ में आतंकी 'समंदर चाचा' ढेर (प्रतीकात्मक फोटो-ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 6:00 PM IST

श्रीनगर: भारतीय सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता मिली है. सेना ने गुरेज में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे दो पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया. मारे गए आतंकियों में से एक बागू खान उर्फ समंदर चाचा भी शामिल है. उसके मारे जाने से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को जोरदार झटका लगा है.

बताया जाता है कि गुरुवार को घुसपैठ के दौरान उसे मार गिराया गया. समंदर चाचा को आतंकवादियों की सुरक्षित घुसपैठ कराने के लिए विशेष महारत हासिल थी, इसी वजह से उसकी आतंकी संगठनों में विशेष महत्व था.

इतना ही नहीं वह उत्तरी कश्मीर में खासकर कुपवाड़ा के टंगडार और गुरेज सेक्टर में आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए कुख्यात गाइड था.

जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना को जानकारी दी थी कि आतंकवादियों का एक ग्रुप गुरेज सेक्टर में घुसपैठ कर सकता है. इसी इनपुट के बाद सेना ने गुरेज सेक्टर अपनी चौकसी को और अधिक बढ़ा दिया था. इसीक्रम में गुरुवार तड़के सीमा पर घुसपैठ करने के दौरान सुरक्षाबलों ने उसको ढेर कर दिया. उसके साथ ही एक और आतंकवादी को मार गिराया गया.

बागू खान उर्फ समंदर चाचा सेना के लिए था सिरदर्द
मारे गए घुसपैठियों के पास से मिले दस्तावेज के मुताबिक उनमें से एक बागू खान उर्फ समंदर चाचा है. वह बीते 30 साल से भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था.

समंदर चाचा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के लिए काफी अहम था. वह उत्तरी कश्मीर में विशेषकर एलओसी पर उन सभी क्षेत्रों से अच्छी तरह वाकिफ था, जहां से आतंकियों को सुरक्षित घुसपैठ कराई जा सकती थी.

समंदर चाचा का मजबूत नेटवर्क
समंदर चाचा को आईएसआई आतंकी दल के साथ गाइड के रूप में भेजती रही है, जिसमे कोई नामी कमांडर शामिल होता है. दावा किया जाता है कि उसका उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा और बांदीपोरा में लगी भारतीय बस्तियों में भी एक नेटवर्क था.

