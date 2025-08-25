नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. मामला पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके का है, जहां रविवार को एक 5 साल के बच्चे सहित दो लोगों पर कुत्ते ने हमला कर दिया. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह कुत्ते की पिटाई कर बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ाया.

पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना की जानकारी मिलते ही इलाके के कथित डॉग्स लवर मौके पर पहुंचे और कुत्ते के साथ मारपीट पर हंगामा खड़ा कर दिया. परिवार का कहना है कि इन लोगों को घायल हुए बच्चे और इंसानों की चिंता नहीं थी, बल्कि पूरा ध्यान केवल कुत्ते पर था.

कुत्ते का 5 साल के बच्चे और सब्जीवाले पर हमला: बच्चे के पिता दिनेश उप्रेती ने बताया कि रविवार को वह अपने 5 साल के बेटे के साथ पुलिस क्वार्टर में रहने वाले परिचित ओमवीर से मिलने जा रहे थे. इसी दौरान अचानक एक कुत्ता उनके बेटे पर टूट पड़ा. कुत्ते ने बच्चे के पैर, हाथ और कमर को बुरी तरह काटा. ओमवीर ने साहस दिखाते हुए किसी तरह बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया, जिससे उसकी जान बच पाई. घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई.

पीड़ित बच्चे के पिता दिनेश उप्रेती (ETV Bharat)

'डॉग लवर्स को इंसानों की जिंदगी की सुरक्षा की बजाय कुत्ते की फिक्र': बच्चे की मां नेहा का कहना है कि लोगों ने केवल आत्मरक्षा में कुत्ते को दूर भगाने के लिए मारपीट की थी, ताकि बच्चे को बचाया जा सके. लेकिन डॉग्स लवरों ने मौके पर पहुंचकर बवाल मचा दिया. नेहा का आरोप है कि उन लोगों को इंसानों की जिंदगी और बच्चों की सुरक्षा की फिक्र नहीं थी, बल्कि उनकी सारी चिंता सिर्फ कुत्ते को लेकर थी.

यह पहला हमला नहीं था. इससे पहले भी यही कुत्ता इलाके में सब्जी बेचने वाले खेमपाल पर हमला कर चुका है. खेमपाल ने बताया कि वह सब्जी बेच रहे थे, तभी अचानक कुत्ते ने उन पर झपट्टा मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था. इलाके के लोग इस घटना से दहशत में हैं और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हों.

राम किशोर शर्मा, चेयरमैन, शाहदरा साउथ जोन, MCD (ETV Bharat)

कुत्तों के आतंक पर फौरन कार्रवाई: लक्ष्मी नगर इलाके में 5 वर्षीय बच्चे को कुत्ते के काटेने की घटना पर दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा ने दुख जाताया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काटने वाले कुत्तों को पकड़ा जा रहा है. इसके लिए कंट्रोल रूम में मिलने वाली शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है. कहीं से भी कुत्ते काटने की घटना की सूचना आते ही तुरंत निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर कुत्ते को पकड़ रहे हैं.



