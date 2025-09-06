टेरर फंडिंग के आरोपी सांसद इंजीनियर रशीद को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए संसद जाने की मिली अनुमति
सांसद इंजीनियर रशीद को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए 9 सितंबर को संसद जाने की अनुमति पटियाला हाउस कोर्ट ने दे दी.
Published : September 6, 2025 at 7:07 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए 9 सितंबर को संसद जाने की अनुमति दे दी है. एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने रशीद को संसद जाने की अनुमति दी है. बता दें कि उपराष्ट्रपति के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना है. इस चुनाव में संसद के सदस्य मतदान करते हैं.
इसके पहले कोर्ट ने रशीद को 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी. इंजीनियर राशिद को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था.
पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को इंजीनियर रशीद के अलावा हाफिज सईद , सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया. 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस की स्थापना की गई.
एनआईए के मुताबिक हाफिज सईद ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन-देन किया. इस धन का उपयोग वे घाटी में अशांति फैलाने, सुरक्षा बलों पर हमला करने, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया. इसकी सूचना गृह मंत्रालय को मिलने के बाद एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.
