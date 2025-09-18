असम टैक्सी ऑपरेटरों ने मेघालय के रजिस्टर्ड वाहनों को रोका, जोराबाट में तनाव बढ़ा
बार-बार परेशान किए जाने की वजह से असम के टैक्सी ऑपरेटरोंं द्वारा नाकेबंदी किए जाने से असम-मेघालय सीमा पर यातायात जाम हो गया.
Published : September 18, 2025 at 4:08 PM IST
गुवाहाटी: असम स्थित पर्यटक टैक्सी संचालकों ने मेघालय स्थित टैक्सी एसोसिएशन द्वारा उनके वाहनों पर लगाए गए प्रवेश प्रतिबंधों के विरोध में जोराबाट में मेघालय में पंजीकृत वाहनों को रोक दिया.
बार-बार उत्पीड़न की वजह से की गई नाकेबंदी के कारण असम-मेघालय सीमा पर यातायात जाम हो गया और तनाव बढ़ गया. हालात को देखते हुए पुलिस और परिवहन अधिकारियों को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा. स्थिति को शांत करने के लिए डीसीपी मृणाल डेका और सहायक परिवहन आयुक्त गौतम दास मौके पर पहुंचे.
बाद में, असम और मेघालय दोनों के अधिकारियों की बहु-एजेंसी बैठक के बाद, आंदोलनकारी ड्राइवरों ने 48 घंटे के भीतर समाधान के आश्वासन के बाद, अस्थायी रूप से नाकाबंदी स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की.
यह विवाद उस समय पैदा हुआ जब एक दिन पहले ही ऑल खासी मेघालय टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन (AKMTTA) ने कथित तौर पर असम में पंजीकृत पर्यटक टैक्सियों को शिलांग जैसे प्रमुख स्थानों से आगे पर्यटकों को ले जाने से रोकना शुरू कर दिया था.
असम के पर्यटकों को चेरापूंजी, दावकी और मावलिननॉन्ग जैसे गंतव्यों तक पहुंचने के लिए स्थानीय मेघालय टैक्सियों पर स्विच करने के लिए मजबूर होना पड़ा.
यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. पिछले साल के पर्यटन सीज़न में भी इसी तरह की समस्याएं सामने आई थीं, जिससे असम के पर्यटन संचालकों को नुकसान हुआ था और यात्रियों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी.
इससे पहले, ताजा तनाव की आशंका को देखते हुए, सेवन स्टेट टूरिस्ट ऑपरेटर यूनियन के महासचिव इस्माइल अली ने चेतावनी दी थी कि यदि मेघालय असम-आधारित टैक्सियों को बाधित करना जारी रखता है तो वे जवाबी कार्रवाई करेंगे.
अली ने कहा था, "अगर वे हमारे ड्राइवरों को परेशान करना बंद नहीं करते हैं, तो हम मेघालय के वाहनों का असम में प्रवेश प्रतिबंधित कर देंगे, विशेष रूप से गुवाहाटी हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और खानापाड़ा में.
उन्होंने पर्यटन पर इसके प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की. "पर्यटकों के पास विकल्प मौजूद हैं. अगर ऐसा ही चलता रहा, तो वे मेघालय का बहिष्कार कर देंगे और अरुणाचल या नागालैंड का रुख करेंगे. इससे मेघालय की पर्यटन अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा."
अली ने कानूनी पहलू की ओर भी ध्यान दिलाते हुए कहा, "पर्यटक टैक्सियों के पास वैध अखिल भारतीय परमिट होते हैं और उन्हें किसी भी भारतीय राज्य में चलने का अधिकार है. ये मौसमी बाधाएं अस्वीकार्य हैं."
इस बीच, मेघालय सरकार ने असम में पंजीकृत वाहनों के लिए सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने का वादा किया है और आश्वासन दिया है कि असम के ड्राइवरों के साथ दुर्व्यवहार में कथित रूप से शामिल गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. चूंकि स्थिति संवेदनशील बनी हुई है, इसलिए सभी की निगाहें अब दोनों राज्य सरकारों पर टिकी हैं कि वे कोई स्थायी समाधान निकालें और पूर्वोत्तर के तेजी से बढ़ते पर्यटन उद्योग में सहयोग की भावना को बनाए रखें.
ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र : पीएम मोदी के जन्म दिन पर मानगांव पंचायत का फैसला, वरिष्ठ नागरिकों को मिलेंगी आजीवन मुफ्त दवाएं