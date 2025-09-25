ETV Bharat / bharat

चाईबासा में 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के सामने डाले हथियार

चाईबासा: झारखंड के चाईबासा में 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है. झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा आयोजित भाकपा-माओवादी सामूहिक आत्मसमर्पण कार्यक्रम के दौरान इन नक्सलियों ने आत्मसमपर्ण किया. झारखंड सरकार की उग्रवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता भी मौजूद रहे.

झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भाकपा (माओवादी) के नौ दस्ते सदस्यों और एक एरिया कमेटी मेंबर ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि झारखंड सरकार की प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर, 10 नक्सलियों ने आज, 25 सितंबर, 2025 को झारखंड के डीजीपी और सीआरपीएफ व झारखंड जगुआर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आत्मसमर्पण कर दिया. उनके आत्मसमर्पण से चाईबासा में माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा.

झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता का बयान (Etv Bharat)

सरेंडर करने वाले नक्सलियों में भाकपा माओवादी का एरिया कमेटी मेंबर रांदो बोइपाई उर्फ क्रांति बोइपाई, गार्दी कोड़ा, जॉन उर्फ जोहन पुरती, निरसो सीदू उर्फ आशा, घोनोर देवगम, गोमेया कोड़ा उर्फ टारजन, कैरा कोड़ा, कैरी कायम उर्फ गुलांची, सोवित्री गोप उर्फ मुतुरी उर्फ फुटबॉल और प्रदीप सिंह मुंडा शामिल हैं.

झारखंड पुलिस ने नक्सली गतिविधियों में शामिल अन्य लोगों से भी झारखंड सरकार की प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर आत्मसमर्पण करने और मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है. पुलिस के अनुसार, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और झारखंड सरकार की प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर, पिछले तीन वर्षों में चाईबासा में 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है.