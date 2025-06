ETV Bharat / bharat

गर्मी से बेहाल उत्तराखंड! टेंपरेचर गया 40 के पार, जानें कब मिलेगी राहत - HOTTEST DAYS IN UTTARAKHAND

गर्मी ने झुलसाया ( ETV Bharat Graphics )

Published : June 11, 2025 at 7:11 AM IST | Updated : June 11, 2025 at 8:10 AM IST

देहरादून (किरणकांत शर्मा): पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां चारधाम में बर्फबारी से लोगों को जून में ही ठंड का एहसास दिला दिया, तो वहीं निचले इलाकों में सूरज के तेवर ने लोगों को परेशान कर रखा है. उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में जिस तरह तापमान ने अचानक से उछाल मारा है, उसने सबको हैरान कर दिया है. हालांकि, गर्मी अभी भी पिछले साल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है. उत्तराखंड में जहां पर्वतीय जनपदों टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और तराई के हरिद्वार व उधम सिंह नगर जैसे जिले गर्मी से जल रहे हैं, तो वहीं चारधाम यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को अचानक से बर्फबारी देखने के लिए मिल रही है. मौसम में आए इस परिवर्तन पर वैज्ञानिकों की भी नजर है. तापमान का उतार चढ़ाव (ETV Bharat Graphics) कहीं गर्मी, तो कहीं बर्फबारी: उत्तराखंड के कई जिले गर्मी की वजह से जल रहे हैं. सूरज की तपिश इतनी तेज है कि लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि, बीते दिनों मौसम ऐसा नहीं था. पांच जून से पहले चल रही थी ठंडी हवाएं: उत्तराखंड में 5 जून तक मौसम ऐसा था कि मैदान से लेकर पहाड़ तक ठंडी हवाएं चल रही थी. फिर 6 और 7 जून को कुछ इलाकों में बारिश हुई. बारिश के बाद माना जा रहा था कि तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा. निचले इलाकों में 8 और 9 जून को भयानक गर्मी का प्रकोप देखा गया. हालांकि, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम खुशनुमा रहा और हल्की बारिश व बर्फबारी भी देखने को मिली. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दो दिनों के बाद प्रदेश के कुछ इलाके बारिश से बेहाल हो सकते हैं. यानी कुछ इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है.

जानिए क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक: ये बात सही है कि इस बार बीते तीन दिनों से उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अत्यधिक गर्मी रिकॉर्ड की गई है. वैसे पिछले साल का रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है. तराई के इलाकों में जिसमें देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिले शामिल हैं, वहां पर तापमान 39 से 40 तक ही पहुंचा है.

- रोहित थपलियाल, मौसम वैज्ञानिक - 12 जून के बाद उत्तराखंड में अचानक बदलेगा मौसम: मौसम विभाग की मानें तो जल्द ही उत्तराखंड में मॉनसून दस्तक देने वाला है. इस बार मॉनसून का ज्यादा असर कुमाऊं और नेपाल के इलाके में ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी इन इलाकों में ज्यादा बारिश होगी. खासकर उत्तराखंड के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले इस बारिश से अत्यधिक प्रभावित हो सकते हैं. तापमान (ETV Bharat Graphics) गढ़वाल में कम होगी बारिश: 12 जून को जिस तरह की तेज बारिश का अनुमान कुमाऊं में लगाया गया है, उतनी ज्यादा बारिश गढ़वाल में देखने को नहीं मिलेगी. इस बारिश से तापमान में भी गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी.

- रोहित थपलियाल, मौसम वैज्ञानिक - 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जानें कैसा है मौसम: उत्तराखंड में 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आसपास जा रहा है. जबकि निचले इलाकों में टेंपरेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है. वैसे पिछले साल के मुकाबले इस बार अधिकतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस कम ही दर्ज किया है. बीते साल 2024 में अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक गया था. बीते कुछ सालों के तापमान पर एक नजर: साल 2020: देहरादून और हरिद्वार समेत अन्य मैदानी जिलों में तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, जबकि नैनीताल और पर्वतीय क्षेत्र में तापमान सामान्य से कम रहा, लेकिन मई में 30 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया था. साल 2021: देहरादून में मई के अंत में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा. जून में प्री-मानसून बारिश के कारण तापमान में कुछ कमी आई थी. वहीं हल्द्वानी में साल 2021 में अधिकतम तापमान 39-40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. इसके अलावा पंतनगर में जून में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा. साल 2022: मई-जून में देहरादून का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा था. 4 जून 2022 को तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो उस सीजन का उच्चतम था. वहीं हरिद्वार की बात की जाए तो साल 2022 मई में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा रुड़की में जून में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. नैनीताल में पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो सामान्य से अधिक था. साल 2023: मई महीने में देहरादून में टेंपरेचर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था. जून में 40 डिग्री से अधिक तापमान 8-10 दिन तक रहा. वहीं हरिद्वार में 18 अप्रैल 2023 को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हल्द्वानी में मई में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. पंतनगर में मई में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. साल 2024: देहरादून में 31 मई को तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो मई का ऑल-टाइम रिकॉर्ड था. 14 जून 2024 को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं इस साल पिछले 30 दिनों में 22 दिन तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा था. पिछले साल रहा ऐसा हाल: वहीं, साल 2024 में भी हालात कुछ ऐसे ही थे. हरिद्वार की बात करें तो 17 जून 2024 को अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो उस वर्ष का उच्चतम था. इसी तरह रुड़की में 17 जून 2024 को तापमान 44 डिग्री सेल्सियस. ऋषिकेश में 17 जून 2024 को तापमान 44 डिग्री सेल्सियस. हल्द्वानी में 17 जून 2024 को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस.

उधम सिंह नगर में 17 जून 2024 को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस.

नैनीताल में 17 जून 2024 को तापमान 31 डिग्री सेल्सियस.

हैरानी की बात उस वक्त ये हुई थी कि पर्वतीय क्षेत्र (श्रीनगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग) में भी जून 2024 में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जो असामान्य था.

पंतनगर में मई-जून में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. 2025 में जून का तापमान: देहरादून में 8 जून 2025 को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

7 जून 2025 को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21.7 डिग्री सेल्सियस.

पंतनगर में 7 जून 2025 को अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21.6 डिग्री सेल्सियस.

मुक्तेश्वर में 7 जून 2025 को अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.2 डिग्री सेल्सियस.

नई टिहरी में 7 जून 2025 को अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15.2 डिग्री सेल्सियस.

