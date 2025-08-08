Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

एक ही बार में 40 लाख फर्जी कॉलर्स का सफाया! टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने किया कमाल? जानें क्यों और कैसे दिया इसे अंजाम - DIGITAL FRAUD

स्कैमर्स नकली या क्लोन आधार कार्ड का इस्तेमाल करके कई मोबाइल कनेक्शन हासिल कर लेते हैं.

fake caller
40 लाख फर्जी कॉलर्स का सफाया (सांकेतिक तस्वीर Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2025 at 4:22 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: सरकार ने मोबाइल और वित्तीय धोखाधड़ी पर देशव्यापी कार्रवाई के तहत लगभग 40 लाख सिम कार्डों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है. यह कार्रवाई एआई-बेस्ड डिटेकशन टूल के जरिए की जा रही है. द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी में एडवांस डिजिटल टूल का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी वाले सिम का पता लगाने और उन्हें डीएक्टिवेट करने के प्रयासों को काफी तेज कर दिया है.

इस अभियान का मूल आधार फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर (FRI) है, जो एक AI-संचालित प्रणाली है जो असामान्य कॉलिंग या लेनदेन गतिविधि जैसे व्यवहार पैटर्न के आधार पर हाई-रिस्क वाले नंबरों की पहचान करने में सक्षम है. मई में इसकी शुरुआत के बाद से FRI प्रतिदिन लगभग 2,000 नंबरों को चिह्नित कर रहा है.

यह बड़े पैमाने का प्रयास दूरसंचार विभाग के संचार साथी पहल के तहत AI और चेहरे की पहचान से संचालित पोर्टल (ASTR) के साथ मिलकरFRI टूल द्वारा उत्पन्न अलर्ट के बाद किया गया है.

क्या है कारण?
रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के व्यापक दुरुपयोग का पर्दाफाश किया है. दरअसल, स्कैमर्स नकली या क्लोन आधार कार्ड का इस्तेमाल करके कई मोबाइल कनेक्शन हासिल कर लेते हैं और फिर इन सिम कार्डों का इस्तेमाल सिम-स्वैप धोखाधड़ी, फिशिंग हमलों और ओटीपी चोरी के लिए किया जाता है.

AI सिस्टम ऐसे दुरुपयोग पैटर्न की पहचान करने में मददगार साबित हुआ खासकर ऐसे मामलों में जहां एक ही पहचान के तहत नौ से ज़्यादा सिम कार्ड जारी किए गए थे. इन अनियमितताओं के कारण आगे की जांच और कार्रवाई शुरू हुई.

सिस्टम कैसे काम करता है?
जब एक ही आईडी पर कई सिम जारी होते या दुरुपयोग के संकेत मिलते हैं तो ASTR प्लेटफॉर्म संदिग्ध गतिविधि का पता लगाता है और फिर यह प्रभावित नंबरों को चिह्नित करता हैय इसके बाद यह संबंधित दूरसंचार ऑपरेटरों को अलर्ट करता है.

इसके बाद ये ऑपरेटर वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसके लिए अक्सर यूजर्स को री-केवाईसी जांच से गुजरना पड़ता है.अगर री-केवाईसी प्रक्रिया फेल हो जाती है या प्रदान किए गए दस्तावेज जाली या फिर ग्राहक से असंबंधित पाए जाते हैं, तो सिम बंद कर दिया जाता है.

AI और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकों के इंटिग्रेशन के साथ यह वेरिफिकेशन और डिस्कनेक्शन प्रक्रिया तेज और अधिक सटीक हो गई है, जिससे अधिकारी संदिग्ध मोबाइल कनेक्शनों के खिलाफ लगभग वास्तविक समय पर कार्रवाई कर सकते हैं.

एक वरिष्ठ दूरसंचार विभाग अधिकारी ने द इकोनॉमिक टाइम्स को बताया, "ASTR सिस्टम संदिग्ध नंबरों को चिह्नित करता है, जिनका फिर दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा वेरिफाई किया जाता है. अगर वे अमान्य या असत्यापित पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाता है."

यह मोबाइल यूजर्स और डिजिटल सिक्योरिटी को कैसे प्रभावित करता है
दूरसंचार यूजर्स के लिए यह कार्रवाई उचित केवाईसी कंप्लायंस और व्यक्तिगत दस्तावेजों के दुरुपयोग के विरुद्ध सतर्कता बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है. यह व्यक्तियों के लिए एक चेतावनी है कि वे अपनी पहचान का यूज कैसे करें.

भारत में मोबाइल नंबरों से जुड़े साइबर अपराध की घटनाओं में तेजी से वृद्धि देखी गई है. धोखेबाज डिजिटल लेनदेन में सुरक्षा परतों को दरकिनार करने, ओटीपी तक एक्सेस के साथ-साथ यूपीआई ऐप्स और बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर यूजर्स का कॉपी करने के लिए सिम कार्ड का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं. इन घोटालों के कारण भारी वित्तीय नुकसान और व्यापक डेटा उल्लंघन हुए हैं.

ब्लैकलिस्टिंग की यह पहल सोशल इंजीनियरिंग युक्तियों, जैसे कि फर्जी नौकरी के प्रस्ताव, निवेश योजनाएं और तकनीकी सहायता धोखाधड़ी से जुड़े मोबाइल-सक्षम घोटालों पर बढ़ती चिंता के बीच भी आई है. ये धोखाधड़ी आमतौर पर पता न लगने वाले या धोखाधड़ी से रजिस्टर सिम कार्ड पर निर्भर करती हैं.

संचार साथी और ASTR की भूमिका
दूरसंचार सेवाओं में पहचान के दुरुपयोग को रोकने के लिए एएसटीआर सिस्टम और संचार साथी पोर्टल 2023 में लॉन्च किए गए थे. इससे पहले की पहल पायलट परियोजनाओं और जन जागरूकता अभियानों पर केंद्रित थीं. वर्तमान अभियान बैंकों, यूपीआई प्लेटफॉर्म और कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित सभी हितधारकों के बीच वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाने और समन्वित प्रतिक्रिया की दिशा में एक बदलाव का प्रतीक है.

यह भी पढ़ें- 'हलफनामा पर दस्तखत करो या माफी मांगो': राहुल के 'वोट चोरी' आरोप पर चुनाव आयोग सख्त

नई दिल्ली: सरकार ने मोबाइल और वित्तीय धोखाधड़ी पर देशव्यापी कार्रवाई के तहत लगभग 40 लाख सिम कार्डों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है. यह कार्रवाई एआई-बेस्ड डिटेकशन टूल के जरिए की जा रही है. द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी में एडवांस डिजिटल टूल का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी वाले सिम का पता लगाने और उन्हें डीएक्टिवेट करने के प्रयासों को काफी तेज कर दिया है.

इस अभियान का मूल आधार फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर (FRI) है, जो एक AI-संचालित प्रणाली है जो असामान्य कॉलिंग या लेनदेन गतिविधि जैसे व्यवहार पैटर्न के आधार पर हाई-रिस्क वाले नंबरों की पहचान करने में सक्षम है. मई में इसकी शुरुआत के बाद से FRI प्रतिदिन लगभग 2,000 नंबरों को चिह्नित कर रहा है.

यह बड़े पैमाने का प्रयास दूरसंचार विभाग के संचार साथी पहल के तहत AI और चेहरे की पहचान से संचालित पोर्टल (ASTR) के साथ मिलकरFRI टूल द्वारा उत्पन्न अलर्ट के बाद किया गया है.

क्या है कारण?
रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के व्यापक दुरुपयोग का पर्दाफाश किया है. दरअसल, स्कैमर्स नकली या क्लोन आधार कार्ड का इस्तेमाल करके कई मोबाइल कनेक्शन हासिल कर लेते हैं और फिर इन सिम कार्डों का इस्तेमाल सिम-स्वैप धोखाधड़ी, फिशिंग हमलों और ओटीपी चोरी के लिए किया जाता है.

AI सिस्टम ऐसे दुरुपयोग पैटर्न की पहचान करने में मददगार साबित हुआ खासकर ऐसे मामलों में जहां एक ही पहचान के तहत नौ से ज़्यादा सिम कार्ड जारी किए गए थे. इन अनियमितताओं के कारण आगे की जांच और कार्रवाई शुरू हुई.

सिस्टम कैसे काम करता है?
जब एक ही आईडी पर कई सिम जारी होते या दुरुपयोग के संकेत मिलते हैं तो ASTR प्लेटफॉर्म संदिग्ध गतिविधि का पता लगाता है और फिर यह प्रभावित नंबरों को चिह्नित करता हैय इसके बाद यह संबंधित दूरसंचार ऑपरेटरों को अलर्ट करता है.

इसके बाद ये ऑपरेटर वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसके लिए अक्सर यूजर्स को री-केवाईसी जांच से गुजरना पड़ता है.अगर री-केवाईसी प्रक्रिया फेल हो जाती है या प्रदान किए गए दस्तावेज जाली या फिर ग्राहक से असंबंधित पाए जाते हैं, तो सिम बंद कर दिया जाता है.

AI और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकों के इंटिग्रेशन के साथ यह वेरिफिकेशन और डिस्कनेक्शन प्रक्रिया तेज और अधिक सटीक हो गई है, जिससे अधिकारी संदिग्ध मोबाइल कनेक्शनों के खिलाफ लगभग वास्तविक समय पर कार्रवाई कर सकते हैं.

एक वरिष्ठ दूरसंचार विभाग अधिकारी ने द इकोनॉमिक टाइम्स को बताया, "ASTR सिस्टम संदिग्ध नंबरों को चिह्नित करता है, जिनका फिर दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा वेरिफाई किया जाता है. अगर वे अमान्य या असत्यापित पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाता है."

यह मोबाइल यूजर्स और डिजिटल सिक्योरिटी को कैसे प्रभावित करता है
दूरसंचार यूजर्स के लिए यह कार्रवाई उचित केवाईसी कंप्लायंस और व्यक्तिगत दस्तावेजों के दुरुपयोग के विरुद्ध सतर्कता बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है. यह व्यक्तियों के लिए एक चेतावनी है कि वे अपनी पहचान का यूज कैसे करें.

भारत में मोबाइल नंबरों से जुड़े साइबर अपराध की घटनाओं में तेजी से वृद्धि देखी गई है. धोखेबाज डिजिटल लेनदेन में सुरक्षा परतों को दरकिनार करने, ओटीपी तक एक्सेस के साथ-साथ यूपीआई ऐप्स और बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर यूजर्स का कॉपी करने के लिए सिम कार्ड का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं. इन घोटालों के कारण भारी वित्तीय नुकसान और व्यापक डेटा उल्लंघन हुए हैं.

ब्लैकलिस्टिंग की यह पहल सोशल इंजीनियरिंग युक्तियों, जैसे कि फर्जी नौकरी के प्रस्ताव, निवेश योजनाएं और तकनीकी सहायता धोखाधड़ी से जुड़े मोबाइल-सक्षम घोटालों पर बढ़ती चिंता के बीच भी आई है. ये धोखाधड़ी आमतौर पर पता न लगने वाले या धोखाधड़ी से रजिस्टर सिम कार्ड पर निर्भर करती हैं.

संचार साथी और ASTR की भूमिका
दूरसंचार सेवाओं में पहचान के दुरुपयोग को रोकने के लिए एएसटीआर सिस्टम और संचार साथी पोर्टल 2023 में लॉन्च किए गए थे. इससे पहले की पहल पायलट परियोजनाओं और जन जागरूकता अभियानों पर केंद्रित थीं. वर्तमान अभियान बैंकों, यूपीआई प्लेटफॉर्म और कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित सभी हितधारकों के बीच वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाने और समन्वित प्रतिक्रिया की दिशा में एक बदलाव का प्रतीक है.

यह भी पढ़ें- 'हलफनामा पर दस्तखत करो या माफी मांगो': राहुल के 'वोट चोरी' आरोप पर चुनाव आयोग सख्त

For All Latest Updates

TAGGED:

TELECOM40 LAKH FAKE CALLERSTELECOM DEPARTMENTFAKE SIMDIGITAL FRAUD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.