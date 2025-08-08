Essay Contest 2025

हर 100 में 15 भारतीय मानसिक बीमारियों से ग्रस्त, समाधान बना टेली-मानस - TELE MANAS APP

भारत में मानसिक स्वास्थ्य संकट के बीच टेली-मानस ऐप ने 24 लाख से अधिक कॉल संभालकर दूरदराज़ क्षेत्रों में मदद पहुंचाकर सेवाओं को सुलभ बनाया.

सांकेतिक फोटो (canva)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2025 at 6:08 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: भारत में आत्महत्या के मामलों में चिंताजनक वृद्धि और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी के बीच, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन लाखों लोगों के लिए मानसिक रोगों से उबरने की नई आशा बनकर उभरा है.

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित इस डिजिटल पहल ने अब तक 24 लाख से अधिक कॉल्स को सफलतापूर्वक संभाला है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत बन चुका है.

आत्महत्या के बढ़ते मामले
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, 2021 और 2022 में भारत में कुल 3,34,957 आत्महत्याओं के मामले दर्ज किए गए.

2021: 1,64,033 मामले
2022: 1,70,924 मामले

इनमें से अधिकांश घटनाएं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में दर्ज की गईं. विशेषज्ञों का कहना है कि आत्महत्या के पीछे मानसिक विकार, सामाजिक दबाव, बेरोजगारी और समुचित परामर्श की कमी जैसे प्रमुख कारण हैं.

मानसिक स्वास्थ्य: गंभीर राष्ट्रीय संकट
एक राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक, भारत की लगभग 15% वयस्क आबादी किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही है. उपचार का अंतर (treatment gap) 70 से 92 प्रतिशत के बीच है, यानी बड़ी संख्या में लोग ज़रूरत के बावजूद इलाज नहीं ले पाते. भारत में 11 करोड़ से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य विकारों से ग्रस्त हैं, जिनमें से 80% को समय पर सहायता नहीं मिलती.

टेली-मानस: सेवाओं की पहुंच हर कोने तक
मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, गोपनीय और सस्ती बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2022 में राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (Tele-MANAS) की शुरुआत की.

  • हेल्पलाइन नंबर: 14416 (टोल-फ्री)
  • 20 भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध
  • देशभर में 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 53 टेली-मानस सेल स्थापित
  • अब तक 24,52,479 कॉल्स प्राप्त

सबसे अधिक कॉल प्राप्त करने वाले केंद्र

केंद्रकॉल्स की संख्या
चेन्नई (104 हेल्पलाइन)2,48,988 कॉल्स
हैदराबाद1,61,477 कॉल्स
बरेली1,43,951 कॉल्स

वैश्विक सराहना
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रियंका श्रीवास्तव के अनुसार, टेली-मानस ने भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता के लिए सुलभ बना दिया है. उन्होंने बताया कि इस योजना की विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी सराहना की है और इसे "मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अभिनव और प्रभावी मॉडल" करार दिया है.

सेवाएं क्या हैं?

  • टेली-मानस ऐप और हेल्पलाइन के माध्यम से निम्न सेवाएं उपलब्ध हैं:
  • टेलीफोन आधारित मानसिक परामर्श
  • मनोचिकित्सा (psychotherapy)
  • मनोरोग परामर्श (psychiatric consultations)
  • गंभीर मामलों में रेफरल सेवाएं
  • इन सभी सेवाओं तक व्यक्ति बिना किसी भौगोलिक बाधा या अधिक खर्च के पहुंच सकता है.

मानसिक रोगों से आत्महत्याएं
NCRB के अनुसार, पागलपन और मानसिक बीमारी के कारण आत्महत्या के मामलों में भी वृद्धि देखी गई है

वर्षआत्महत्या के मामले
202113,644 मामले
202214,478 मामले

राज्यवार स्थिति

  • कर्नाटक: 2021 में 1,788 → 2022 में 2,375
  • मध्य प्रदेश: 1,663 → 1,744
  • तमिलनाडु: 1,479 → 1,258
  • महाराष्ट्र: 1,342 → 1,296

भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती गंभीरता के बीच टेली-मानस ऐप और हेल्पलाइन एक क्रांतिकारी कदम के रूप में उभरा है. यह न केवल लाखों लोगों तक सहायता पहुंचा रहा है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में जागरूकता भी बढ़ा रहा है. हालांकि, उपचार के अंतर को पाटने और मानसिक रोगों को कलंक से मुक्त करने की दिशा में अब भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है.

