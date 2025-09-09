बसवराजु की मौत के बाद टॉप कमान में बदलाव, तिरुपति उर्फ देवुजी बना नक्सलियों के नया महासचिव
अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में हुए कुख्यात हमले का मास्टरमाइंड देवूजी को प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी का नया महासचिव नियुक्त किया गया.
हैदराबाद: सीपीआई (माओवादी) प्रमुख नम्बाला केशव राव उर्फ बासवराजू के छत्तीसगढ़ में एक मुठभेड़ में मारे जाने के महीनों बाद प्रतिबंधित पार्टी के सैन्य प्रमुख थिप्पीरी तिरुपति उर्फ देवूजी ने अब इसके नए महासचिव का पदभार संभाल लिया है.
पिछले दो दशकों से तिरुपति उर्फ देवूजी, देवजी, देवन्ना सीपीआई (माओवादी) के केंद्रीय सैन्य आयोग या सैन्य शाखा का नेतृत्व कर रहे थे, जिसे 2009 से सरकार द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है.
मई में बसवराजू के साथ मुठभेड़ के बाद तिरुपति का नाम भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर बसवराजू के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया था. अब उसे संगठन का मुखिया नियुक्त किया गया.
तिरुपति उर्फ देवूजी करीमनगर जिले का रहने वाला है. उसे अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में हुए कुख्यात हमले के मास्टरमाइंडों में से एक माना जाता है. इस हमले में लगभग 74 से 75 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे. वह 2007 के रानीबोदली हमले के पीछे भी था. उस हमले में 55 जवान मारे गए थे.
उसने गोवा से लेकर इडुक्की (केरल) तक पश्चिमी घाट में फैले दक्षिण भारत गुरिल्ला क्षेत्र के निर्माण का नेतृत्व किया. वरिष्ठ माओवादी नेता किशनजी की मृत्यु के बाद, देवन्ना को ऑपरेशन ग्रीन हंट के दौरान पश्चिम बंगाल में लालगढ़ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था.
बता दें कि, केंद्र सरकार ने नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार करते हुए मार्च 2025 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है. इसी दिशा में एक ओर जहां सुरक्षा बलों द्वारा ज़मीन पर बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है.
वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में समग्र विकास की रणनीति भी अपनाई है. गृह मंत्रालय का मानना है कि इसी दोहरी नीति के चलते नक्सलियों को आम जनता से अलग करने में सफलता मिल रही है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013 में जहां 126 जिले नक्सल प्रभावित माने जाते थे, वहीं अप्रैल 2025 तक यह संख्या घटकर सिर्फ 18 जिलों तक सीमित रह गई है.
