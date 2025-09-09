ETV Bharat / bharat

बसवराजु की मौत के बाद टॉप कमान में बदलाव, तिरुपति उर्फ देवुजी बना नक्सलियों के नया महासचिव

हैदराबाद: सीपीआई (माओवादी) प्रमुख नम्बाला केशव राव उर्फ बासवराजू के छत्तीसगढ़ में एक मुठभेड़ में मारे जाने के महीनों बाद प्रतिबंधित पार्टी के सैन्य प्रमुख थिप्पीरी तिरुपति उर्फ ​​देवूजी ने अब इसके नए महासचिव का पदभार संभाल लिया है. पिछले दो दशकों से तिरुपति उर्फ देवूजी, देवजी, देवन्ना सीपीआई (माओवादी) के केंद्रीय सैन्य आयोग या सैन्य शाखा का नेतृत्व कर रहे थे, जिसे 2009 से सरकार द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है. मई में बसवराजू के साथ मुठभेड़ के बाद तिरुपति का नाम भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर बसवराजू के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया था. अब उसे संगठन का मुखिया नियुक्त किया गया. तिरुपति उर्फ देवूजी करीमनगर जिले का रहने वाला है. उसे अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में हुए कुख्यात हमले के मास्टरमाइंडों में से एक माना जाता है. इस हमले में लगभग 74 से 75 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे. वह 2007 के रानीबोदली हमले के पीछे भी था. उस हमले में 55 जवान मारे गए थे.