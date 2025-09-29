ETV Bharat / bharat

तेलंगाना : ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित, आचार संहिता लागू

तेलंगाना में ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित

हैदराबाद : तेलंगाना में ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं. सोमवार को तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने चुनावों के लिए पांच चरणों का कार्यक्रम घोषित कर दिया. इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इस बारे में राज्य चुनाव आयुक्त रानी कुमुदिनी ने मीडिया को बताया कि सबसे पहले मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (MPTC) और जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (ZPTC) सीटों के लिए चुनाव होंगे, उसके बाद ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होंगे. एमपीटीसी और जेडपीटीसीएस के चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण के लिए चुनाव अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी की जाएगी और उसी दिन से नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. पहले चरण का मतदान 23 अक्टूबर को होगा. ग्राम पंचायतों के चुनाव तीन चरणों में होंगे. पहले चरण के लिए चुनाव अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी और मतदान 31 अक्टूबर को होगा.मतगणना उसी दिन होगी. दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होगी तथा मतदान और मतगणना 4 नवंबर को होगी.