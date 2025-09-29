ETV Bharat / bharat

तेलंगाना : ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित, आचार संहिता लागू

तेलंगाना में ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम चुनाव आयोग ने घोषित कर दिए हैं. इसके साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है.

Schedule for rural local body elections announced in Telangana
तेलंगाना में ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित (सांकेतिक फोटो-IANS)
हैदराबाद : तेलंगाना में ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं. सोमवार को तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने चुनावों के लिए पांच चरणों का कार्यक्रम घोषित कर दिया.

इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इस बारे में राज्य चुनाव आयुक्त रानी कुमुदिनी ने मीडिया को बताया कि सबसे पहले मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (MPTC) और जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (ZPTC) सीटों के लिए चुनाव होंगे, उसके बाद ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होंगे.

एमपीटीसी और जेडपीटीसीएस के चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण के लिए चुनाव अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी की जाएगी और उसी दिन से नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे.

पहले चरण का मतदान 23 अक्टूबर को होगा. ग्राम पंचायतों के चुनाव तीन चरणों में होंगे.

पहले चरण के लिए चुनाव अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी और मतदान 31 अक्टूबर को होगा.मतगणना उसी दिन होगी. दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होगी तथा मतदान और मतगणना 4 नवंबर को होगी.

ग्राम पंचायत चुनाव का तीसरा चरण 25 अक्टूबर से शुरू होगा.मतदान और मतगणना 8 नवंबर को होगी. एमपीटीसी और जेडपीटीसी सीटों के लिए मतगणना 11 नवंबर को होगी.

उन्होंने कहा कि चुनाव 12,733 ग्राम पंचायतों, 5,749 मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (MPTC) और 565 जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (ZPTCS) के लिए होंगे. कुल मतदाताओं की संख्या 1,67,03,168 है, जिनमें 81,65,894 (पुरुष), 85,36,770 (महिला) और 504 (अन्य) शामिल हैं.

चुनाव आयोग ने निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर चुनाव कराने के महत्व पर ज़ोर दिया. उन्होंने उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और मतदाताओं से नियमों का पालन करने और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने का आग्रह किया. इस कार्यक्रम के साथ, तेलंगाना व्यापक लोकतांत्रिक भागीदारी, स्थानीय शासन को मज़बूत करने और यह सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहा है कि मंडल और ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव एक संगठित और व्यवस्थित तरीके से हो.

चुनाव कार्यक्रम

  • नामांकन और मतदान की तिथि
  • एमपीटीसी और जेडपीटीसी के लिए
  • पहला चरण: 9 अक्टूबर और 23 अक्टूबर
  • दूसरा चरण: 13 अक्टूबर और 27 अक्टूबर
  • ग्राम पंचायतों के लिए
  • तीसरा चरण: 17 अक्टूबर और 31 अक्टूबर
  • चौथा चरण: 21 अक्टूबर और 4 नवंबर
  • पांचवां चरण: 25 अक्टूबर और 8 नवंबर

