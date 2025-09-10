ETV Bharat / bharat

'हमें खेलने दो'...बच्चों की जिद ने बनाए ऐसे हालात कि कलेक्टर को पहुंचना पड़ा स्कूल

पूछने पर उनलोगों ने बताया कि वे कलेक्टर से मिलने जा रहे थे. उनके पास स्कूल प्रशासन के खिलाफ शिकायत करनी है. बता दें कि स्कूल से कलेक्टर कार्यालय करीब 5 किलोमीटर दूर है. ये बच्चे पैदल ही वहां जा रहे थे.

वानापर्थी के बाहरी इलाके में चित्याला गांव में महात्मा ज्योतिबा फुले बॉयज गुरुकुल स्कूल में मंगलवार सुबह दसवीं कक्षा के 80 छात्र दीवार फांदकर भागने लगे. प्रिंसिपल को इसकी सूचना मिली. तुरंत स्थानीय पुलिस, युवकों और शिक्षकों के सहयोग से इन बच्चों को पकड़ा गया.

वानापर्थीः तेलंगाना के चित्याला गांव में महात्मा ज्योतिबा फुले बॉयज गुरुकुल के बच्चे पढ़ाई के साथ खेलना भी चाहते हैं, लेकिन शिक्षक उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं. छात्र कहते 'मुझे खेलने दो', जवाब मिलता 'चुप रहो, पढ़ाई करो'. इतना ही नहीं कई बार यह फटकार शब्दों की मर्यादा भी लांघ देती. नाराज छात्रों ने कुछ ऐसा किया कि कलेक्टर को स्कूल आकर मामले को सुलझाना पड़ा.

मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर आदर्श सुरभि ने अतिरिक्त कलेक्टर यदय्या, डीएमएचओ श्रीनिवासुलु, तहसीलदार रमेश रेड्डी और सीआई कृष्णा को स्कूल भेजा. छात्रों ने उनसे बात करने से इंकार कर दिया. वे जिद पर अड़े थे कि अपनी बात कलेक्टर से ही बताएंगे. कलेक्टर को जब यह जानकारी हुई तो वो छात्रों से मिलने स्कूल पहुंचे. छात्रों ने उनसे अपनी शिकायत दर्ज करायी.

क्या थी शिकायतः

छात्रों ने शिकायत करते हुए कहा, कि उन्हें खेलने नहीं दिया जाता. हमेशा पढ़ाई करने को कहा जाता है. खेलने की बात कहने पर शिक्षक नाराज हो जाते हैं. उन्हें डांटते हैं. कई बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं. फिर उनके माता-पिता को भी बताते हैं. बाद में, कलेक्टर ने छात्रों और शिक्षकों के साथ एक विशेष बैठक की. प्रिंसिपल को कई निर्देश दिया. कलेक्टर ने छात्रों के साथ दोपहर का भोजन भी किया.

"मैं दसवीं कक्षा के छात्रों से मिलने आया था. उन्होंने बताया कि उन्हें खेलने नहीं दिया जा रहा है और उन्हें कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हमने उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया है. हम उनके लिए एक शिकायत पेटी लगा रहे हैं. हमने उन्हें समझाया कि यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दसवीं कक्षा है. जल्द ही डिप्टी कलेक्टर के तत्वावधान में अभिभावकों और शिक्षकों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी" - आदर्श सुरभि, वानापर्थी कलेक्टर

इसे भी पढ़ेंः