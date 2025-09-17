तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट: सीएम रेवंत रेड्डी बोले, 'हम हैदराबाद को दुनिया का प्रवेश द्वार बनाएंगे'
रेवंत रेड्डी ने कहा कि, 9 दिसंबर को राज्य के लोगों के सामने विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा, जो राज्य की तस्वीर बदल देगा.
हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मुक्ति संग्राम एक ऐसा संघर्ष है जिसे विश्व के आंदोलनों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद के पब्लिक गार्डन्स (Public Garden) में आयोजित तेलंगाना जन शासन दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.
तेलंगाना प्रजा पालन दिनोत्सवम
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (CM REVANTH REDDY) ने कहा कि सशस्त्र संघर्ष की भावना से कल के तानाशाही शासन को दरकिनार कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि उनके शासन में भाई-भतीजावाद और संरक्षणवाद का कोई स्थान नहीं है. उन्होंने कहा कि भविष्य में स्कूलों का स्वरूप बदलने वाला है और शिक्षा के साथ-साथ खेलों को भी प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही राज्य शिक्षा नीति पेश की जाएगी.
तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं की भूमिका की सराहना
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं की अमूल्य भूमिका की सराहना की. उन्होंने याद दिलाया कि चकाली ऐलम्मा, मल्लू स्वराज्यम और अरुतला कमलादेवी ने तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के दौरान अपनी ताकत का परिचय दिया. उन्होंने कहा कि ड्वाक्रा उत्पादों को बेचने के लिए और अधिक महिला मार्ट स्थापित किए जाएंगे, और किसानों के लिए शुरू की जा रही योजनाएं एक नया चलन शुरू कर रही हैं.
किसानों के कल्याण से कोई समझौता नहीं
उन्होंने बताया कि आर्थिक तंगी के बावजूद, किसानों के कल्याण से कोई समझौता नहीं किया गया है और गांव की मोटरों को 24 घंटे मुफ्त बिजली दी जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि हैदराबाद के विकास में कोई पिछड़ापन नहीं है. उन्होंने इस अवसर पर घोषणा की कि हैदराबाद को दुनिया का प्रवेश द्वार बनाया जाएगा.
हैदराबाद एक ब्रांड, इसे दुनिया का प्रवेश द्वार बनाएंगे, सीएम रेड्डी ने कहा
सीएम रेड्डी ने कहा कि, "चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं, हम पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने कहा कि, हैदराबाद एक ब्रांड है और वे हैदराबाद को दुनिया का प्रवेश द्वार बनाएंगे. सीएम ने कहा कि, 2047 तक, हमारा राज्य 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा.
हैदराबाद को प्रदूषण मुक्त शहर बनाना लक्ष्य
मुख्यमंत्री रेवंत ने कहा कि गोदावरी का अधिक जल हैदराबाद लाया जा रहा है और हैदराबाद को प्रदूषण मुक्त शहर बनाया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि मेट्रो विस्तार का काम जल्द ही शुरू होगा. उन्होंने मूसी नदी के किनारे रहने वाले गरीबों के लिए बेहतर जीवन स्तर और मूसी नदी के भीतर रहने वालों के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने का वादा किया. उन्होंने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मूसी नदी का कायाकल्प किया जाएगा.
तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि, तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है. उनका प्रयास भावी पीढ़ियों को एक विजन डॉक्यूमेंट देना है. वे 9 दिसंबर को राज्य के लोगों के सामने विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे. सीएम रेड्डी ने कहा कि, यह विजन डॉक्यूमेंट राज्य की तस्वीर बदलने वाला है.
30 हजार एकड़ में एक फ्यूचर सिटी
उन्होंने आगे कहा, हम देश के लिए एक बेहतरीन शहर बनाने के लिए 30 हजार एकड़ में एक फ्यूचर सिटी ला रहे हैं. फ्यूचर सिटी से राज्य की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. क्षेत्रीय रिंग रोड भी विकास का एक संकेतक होगा. उन्होंने कहा, यहां 12 रेडियल सड़कें बिछाने की योजना बनाई जा रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से बुलेट ट्रेन के लिए अनुरोध किया है.
