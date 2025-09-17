ETV Bharat / bharat

तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट: सीएम रेवंत रेड्डी बोले, 'हम हैदराबाद को दुनिया का प्रवेश द्वार बनाएंगे'

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ( source @Revanth Reddy )

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मुक्ति संग्राम एक ऐसा संघर्ष है जिसे विश्व के आंदोलनों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद के पब्लिक गार्डन्स (Public Garden) में आयोजित तेलंगाना जन शासन दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. तेलंगाना प्रजा पालन दिनोत्सवम

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (CM REVANTH REDDY) ने कहा कि सशस्त्र संघर्ष की भावना से कल के तानाशाही शासन को दरकिनार कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि उनके शासन में भाई-भतीजावाद और संरक्षणवाद का कोई स्थान नहीं है. उन्होंने कहा कि भविष्य में स्कूलों का स्वरूप बदलने वाला है और शिक्षा के साथ-साथ खेलों को भी प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही राज्य शिक्षा नीति पेश की जाएगी. तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं की भूमिका की सराहना

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं की अमूल्य भूमिका की सराहना की. उन्होंने याद दिलाया कि चकाली ऐलम्मा, मल्लू स्वराज्यम और अरुतला कमलादेवी ने तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के दौरान अपनी ताकत का परिचय दिया. उन्होंने कहा कि ड्वाक्रा उत्पादों को बेचने के लिए और अधिक महिला मार्ट स्थापित किए जाएंगे, और किसानों के लिए शुरू की जा रही योजनाएं एक नया चलन शुरू कर रही हैं. किसानों के कल्याण से कोई समझौता नहीं

उन्होंने बताया कि आर्थिक तंगी के बावजूद, किसानों के कल्याण से कोई समझौता नहीं किया गया है और गांव की मोटरों को 24 घंटे मुफ्त बिजली दी जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि हैदराबाद के विकास में कोई पिछड़ापन नहीं है. उन्होंने इस अवसर पर घोषणा की कि हैदराबाद को दुनिया का प्रवेश द्वार बनाया जाएगा.