ETV Bharat / bharat

तेलंगाना पुलिस ने मूवी पायरेसी गिरोह का भंडाफोड़ किया

तेलंगाना साइबर क्राइम पुलिस ने संगठित मूवी पायरेसी गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

Telangana Police Busts Country's Largest Movie Piracy Gang
तेलंगाना पुलिस ने मूवी पायरेसी गिरोह का भंडाफोड़ किया (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2025 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए देश के सबसे बड़े और सबसे संगठित मूवी पायरेसी गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है. भारत और विदेश दोनों जगहों से सक्रिय ये आरोपी तेलुगु समेत कई भाषाओं की फिल्मों की पायरेसी कर रहे थे और माना जा रहा है कि इनसे फिल्म उद्योग को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है.

पुलिस ने तेलुगु फिल्म हैशटैग सिंगल की पायरेसी की शिकायत मिलने के बाद यह जांच शुरू हुई थी. अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 जुलाई को किरण को वनस्थलीपुरम से गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान पता चला कि पायरेसी का यह नेटवर्क भारत से बाहर भी फैला हुआ है और इसके प्रमुख तार दुबई, नीदरलैंड और म्यांमार से जुड़े हैं.

ईटीवी विन का कंटेंट चोरी
पुलिस ने बताया कि गिरोह ने अवैध रूप से सामग्री हासिल करने और वितरित करने के लिए बेहद सॉफिस्टिकेटेड तरीकों का इस्तेमाल किया. एक मामले में, एक अन्य आरोपी को ईटीवी विन से कंटेंट की चोरी और बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. गिरोह व्यवस्थित रूप से सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म से कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा था और उसे आईबोम्मा जैसी कुख्यात पायरेसी वेबसाइटों को बेच रहा था.

आईडी और पासवर्ड हैक
जांचकर्ताओं ने पाया कि आरोपी सिनेमाघरों में स्ट्रीम होने वाली सैटेलाइट कंटेंट के आईडी और पासवर्ड हैक कर रहे थे. फिल्में रिकॉर्ड करने के लिए, उन्होंने स्थानीय एजेंटों को ट्रेन किया और उन्हें हिडन हुए कैमरे मुहैया कराए.

इन एजेंटों को शर्ट की जेबों, पॉपकॉर्न के डिब्बों और यहाँ तक कि कोक के डिब्बों बदलकर ऑडिटोरियम में कैमरे घुसाने का प्रशिक्षण दिया गया था. एजेंटों के लिए टिकट बुक किए जाते थे, जो शो के दौरान फिल्में रिकॉर्ड करते थे. बदले में, गिरोह उन्हें कमीशन देता था, अक्सर क्रिप्टोकरेंसी में, जिससे पैसे के लेन-देन का पता लगाना मुश्किल हो जाता था.

संगठित गिरोह के अंतरराष्ट्रीय संबंध
पायरेटेड कंटेंट को बाद में विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बेचा गया और फिल्म रिलीज होने के कुछ ही घंटों के भीतर ऑनलाइन तेजी से फैल गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस संगठित गिरोह के अंतरराष्ट्रीय संबंध थे, जिससे यह हाल के वर्षों में पायरेसी के सबसे बड़े भंडाफोड़ों में से एक बन गया.

अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आगे की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है. इस कार्रवाई को फिल्म उद्योग के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो लंबे समय से पायरेसी से जूझ रहा है.

यह भी पढ़ें-गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तैयार 'बतुकम्मा', हैदराबाद में होगा ऐतिहासिक कार्यक्रम

For All Latest Updates

TAGGED:

MOVIE PIRACY GANGMOVIE PIRACYPIRACY GANGPOLICE BUSTS MOVIE PIRACY GANGTELANGANA POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत ने पाकिस्तान से फाइनल जीतने के बावजूद एशिया कप ट्रॉफी क्यों नहीं ली? BCCI ने बताई वजह

मिडिल ईस्ट पर ट्रंप का बड़ा बयान, दिया कुछ विशेष होने का संकेत, गाजा डील होने की उम्मीद

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

29 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के आठवें दिन करें मां की आराधना, मनोकामना होगी पूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.