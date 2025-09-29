तेलंगाना पुलिस ने मूवी पायरेसी गिरोह का भंडाफोड़ किया
तेलंगाना साइबर क्राइम पुलिस ने संगठित मूवी पायरेसी गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है.
Published : September 29, 2025 at 2:00 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए देश के सबसे बड़े और सबसे संगठित मूवी पायरेसी गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है. भारत और विदेश दोनों जगहों से सक्रिय ये आरोपी तेलुगु समेत कई भाषाओं की फिल्मों की पायरेसी कर रहे थे और माना जा रहा है कि इनसे फिल्म उद्योग को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है.
पुलिस ने तेलुगु फिल्म हैशटैग सिंगल की पायरेसी की शिकायत मिलने के बाद यह जांच शुरू हुई थी. अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 जुलाई को किरण को वनस्थलीपुरम से गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान पता चला कि पायरेसी का यह नेटवर्क भारत से बाहर भी फैला हुआ है और इसके प्रमुख तार दुबई, नीदरलैंड और म्यांमार से जुड़े हैं.
ईटीवी विन का कंटेंट चोरी
पुलिस ने बताया कि गिरोह ने अवैध रूप से सामग्री हासिल करने और वितरित करने के लिए बेहद सॉफिस्टिकेटेड तरीकों का इस्तेमाल किया. एक मामले में, एक अन्य आरोपी को ईटीवी विन से कंटेंट की चोरी और बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. गिरोह व्यवस्थित रूप से सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म से कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा था और उसे आईबोम्मा जैसी कुख्यात पायरेसी वेबसाइटों को बेच रहा था.
आईडी और पासवर्ड हैक
जांचकर्ताओं ने पाया कि आरोपी सिनेमाघरों में स्ट्रीम होने वाली सैटेलाइट कंटेंट के आईडी और पासवर्ड हैक कर रहे थे. फिल्में रिकॉर्ड करने के लिए, उन्होंने स्थानीय एजेंटों को ट्रेन किया और उन्हें हिडन हुए कैमरे मुहैया कराए.
इन एजेंटों को शर्ट की जेबों, पॉपकॉर्न के डिब्बों और यहाँ तक कि कोक के डिब्बों बदलकर ऑडिटोरियम में कैमरे घुसाने का प्रशिक्षण दिया गया था. एजेंटों के लिए टिकट बुक किए जाते थे, जो शो के दौरान फिल्में रिकॉर्ड करते थे. बदले में, गिरोह उन्हें कमीशन देता था, अक्सर क्रिप्टोकरेंसी में, जिससे पैसे के लेन-देन का पता लगाना मुश्किल हो जाता था.
संगठित गिरोह के अंतरराष्ट्रीय संबंध
पायरेटेड कंटेंट को बाद में विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बेचा गया और फिल्म रिलीज होने के कुछ ही घंटों के भीतर ऑनलाइन तेजी से फैल गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस संगठित गिरोह के अंतरराष्ट्रीय संबंध थे, जिससे यह हाल के वर्षों में पायरेसी के सबसे बड़े भंडाफोड़ों में से एक बन गया.
अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आगे की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है. इस कार्रवाई को फिल्म उद्योग के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो लंबे समय से पायरेसी से जूझ रहा है.
