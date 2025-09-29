ETV Bharat / bharat

तेलंगाना पुलिस ने मूवी पायरेसी गिरोह का भंडाफोड़ किया

हैदराबाद: तेलंगाना साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए देश के सबसे बड़े और सबसे संगठित मूवी पायरेसी गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है. भारत और विदेश दोनों जगहों से सक्रिय ये आरोपी तेलुगु समेत कई भाषाओं की फिल्मों की पायरेसी कर रहे थे और माना जा रहा है कि इनसे फिल्म उद्योग को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है.

पुलिस ने तेलुगु फिल्म हैशटैग सिंगल की पायरेसी की शिकायत मिलने के बाद यह जांच शुरू हुई थी. अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 जुलाई को किरण को वनस्थलीपुरम से गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान पता चला कि पायरेसी का यह नेटवर्क भारत से बाहर भी फैला हुआ है और इसके प्रमुख तार दुबई, नीदरलैंड और म्यांमार से जुड़े हैं.

ईटीवी विन का कंटेंट चोरी

पुलिस ने बताया कि गिरोह ने अवैध रूप से सामग्री हासिल करने और वितरित करने के लिए बेहद सॉफिस्टिकेटेड तरीकों का इस्तेमाल किया. एक मामले में, एक अन्य आरोपी को ईटीवी विन से कंटेंट की चोरी और बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. गिरोह व्यवस्थित रूप से सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म से कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा था और उसे आईबोम्मा जैसी कुख्यात पायरेसी वेबसाइटों को बेच रहा था.

आईडी और पासवर्ड हैक

जांचकर्ताओं ने पाया कि आरोपी सिनेमाघरों में स्ट्रीम होने वाली सैटेलाइट कंटेंट के आईडी और पासवर्ड हैक कर रहे थे. फिल्में रिकॉर्ड करने के लिए, उन्होंने स्थानीय एजेंटों को ट्रेन किया और उन्हें हिडन हुए कैमरे मुहैया कराए.