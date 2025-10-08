ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी फरार

नलगोंडा, तेलंगाना: नलगोंडा शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक पहले साल की इंटरमीडिएट छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई. घटना का पता तब चला जब स्थानीय लोगों ने लड़की का शव एक घर में देखा, जो कलेक्टर ऑफिस जाने वाले मार्ग पर स्थित था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर नलगोंडा वन टाउन के CI राजशेखर रेड्डी सुबह ही घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और मृतक छात्रा के परिवार को सूचित किया. परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और अपनी बेटी का शव देखकर स्तब्ध रह गए. प्रारंभ में मामले को संदिग्ध मृत्यु के रूप में देखा गया, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह दुष्कर्म और हत्या का मामला पाया गया. इसके बाद वन टाउन पुलिस स्टेशन में आरोपी गद्दम कृष्णा (22) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस आरोपी के मोबाइल डेटा के आधार पर तकनीकी सबूत इकट्ठा कर रही है.

पुलिस के अनुसार आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर है. पुलिस को जानकारी मिली है कि उसने लड़की को सुबह अपने मित्र के कमरे में ले जाकर हत्या की. इस मामले में पीओसीएसओ एक्ट और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. जिला SP सरथ चंद्र पवार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बताया कि पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि और कौन इस घटना में शामिल था. उन्होंने कहा कि सबूत इकट्ठा करके दोषियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी.