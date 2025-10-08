तेलंगाना में किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी फरार
नलगोंडा में पहली साल की इंटरमीडिएट छात्रा के साथ दुष्कर्म कर हत्या. आरोपी फरार, पुलिस जांच और सबूत जुटाने में जुटी.
Published : October 8, 2025 at 12:04 AM IST
नलगोंडा, तेलंगाना: नलगोंडा शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक पहले साल की इंटरमीडिएट छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई. घटना का पता तब चला जब स्थानीय लोगों ने लड़की का शव एक घर में देखा, जो कलेक्टर ऑफिस जाने वाले मार्ग पर स्थित था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर नलगोंडा वन टाउन के CI राजशेखर रेड्डी सुबह ही घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और मृतक छात्रा के परिवार को सूचित किया. परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और अपनी बेटी का शव देखकर स्तब्ध रह गए. प्रारंभ में मामले को संदिग्ध मृत्यु के रूप में देखा गया, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह दुष्कर्म और हत्या का मामला पाया गया. इसके बाद वन टाउन पुलिस स्टेशन में आरोपी गद्दम कृष्णा (22) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस आरोपी के मोबाइल डेटा के आधार पर तकनीकी सबूत इकट्ठा कर रही है.
पुलिस के अनुसार आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर है. पुलिस को जानकारी मिली है कि उसने लड़की को सुबह अपने मित्र के कमरे में ले जाकर हत्या की. इस मामले में पीओसीएसओ एक्ट और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. जिला SP सरथ चंद्र पवार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बताया कि पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि और कौन इस घटना में शामिल था. उन्होंने कहा कि सबूत इकट्ठा करके दोषियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी.
वर्तमान में आरोपी फरार है. पुलिस ने उसके मित्र के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, जिसने गद्दम कृष्णा के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया. CI राजशेखर रेड्डी ने कहा, “कक्षा 11 में पढ़ने वाली लड़की की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई. स्थानीय लोगों की सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, जानकारी जुटाई और परिवार को सूचित किया. हमें पता चला कि कृष्णा नामक व्यक्ति उसे यहां लेकर आया. हम उसकी तलाश कर रहे हैं और जांच के बाद पूरी जानकारी साझा करेंगे.”
पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच में सहयोग करें. अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे आरोपी को पकड़ने और न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं.
