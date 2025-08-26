ETV Bharat / bharat

'क्लासमेट से शादी करना चाहता था', इसलिए बीवी का गला घोंट दिया - HUSBAND KILLS WIFE FOR DOWRY

शादी में पीड़ित परिवार ने दहेज के नाम पर काफी सामान और जेवर भी दिए थे. विस्तार से पढ़ें.

HUSBAND KILLS WIFE FOR DOWRY
तेलंगाना में शख्स ने दहेज और पूर्व क्लासमेट से शादी के लिए पत्नी की गला घोंटकर हत्या की (प्रतीकात्मक फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2025 at 12:30 PM IST

3 Min Read

मत्तेवाड़ा : तेलंगाना के वारंगल जिले के हंटर रोड स्थित साईंनगर कॉलोनी में एक युवक ने दहेज के खातिर और 10वीं कक्षा के क्लासमेट से शादी करने के लिए पत्नी की निर्मम हत्या कर दी. फिर पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए पत्नी की तबीयत खराब होने का ड्रामा किया. मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिफ्तार कर लिया. एएसपी शुभम प्रकाश ने वारंगल मंडल कार्यालय में इसकी जानकारी दी.

पुलिस के अनुसार सूर्यपेट जिले के नूतनकल्लू मंडल के दिरशनपल्ली गांव के एक शख्स ने अपनी 20 वर्षीय बेटी का विवाह 18 मई को महबूबाबाद जिले के मरीपेडा मंडल के बालयतंडा निवासी से किया. विवाह के समय युवक को दहेज के रूप में 2.50 लाख रुपये नकद दो तोले की सोने की चेन, अंगूठी और माँ के लिए एक तोले की सोने की चेन और दुल्हन को 15 तोले सोने के गहने दिए गए. दुल्हन के परिवार ने बाद में युवक को 150 वर्ग गज जमीन देने का भी वादा किया.

शादी के बाद दोनों वारंगल के हंटर रोड स्थित साईंनगर कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहने लगे. युवक ऑटो चलाकर परिवार चलाता था. कुछ समय तक तो शादी ठीक-ठाक चलती रही, लेकिन जल्द ही गणेश ने वादा की गई जमीन की माँग करते हुए पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया.

जब विवाद बढ़ा तो बड़े-बुजुर्गों ने पंचायत की. इसके बाद दुल्हन के पिता ने लड़के को एक लाख रुपये अतिरिक्त दिए. लेकिन मामला यही नहीं रूका. इसके भी युवक अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता रहा. पुलिस ने बताया कि गांववालों ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार लड़का दसवीं की पूर्व सहपाठी से शादी करना चाहता था. इसके लिए उसने बीच रोड़ा बनी पत्नी को हटाने का षड़यंत्र रचा.

23 अगस्त की रात जब पत्नी सो रही थी तो उसने उसके चेहरे पर चादर डालकर उसका दम घोंट दिया. पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए उसने अपनी पत्नी की तबियत खराब होने का दावा किया और उसे एमजीएम अस्पताल ले गया, लेकिन जल्द ही वहाँ से भाग गया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की. काफी छानबीन के बाद पुलिस ने उसे वारंगल रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया. पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली. उसे अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

ये भी पढ़ें- तेलंगाना: पति ने गर्भवती पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े किए, अंगों को नदी में फेंका - PREGNANT WIFE MURDER

मत्तेवाड़ा : तेलंगाना के वारंगल जिले के हंटर रोड स्थित साईंनगर कॉलोनी में एक युवक ने दहेज के खातिर और 10वीं कक्षा के क्लासमेट से शादी करने के लिए पत्नी की निर्मम हत्या कर दी. फिर पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए पत्नी की तबीयत खराब होने का ड्रामा किया. मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिफ्तार कर लिया. एएसपी शुभम प्रकाश ने वारंगल मंडल कार्यालय में इसकी जानकारी दी.

पुलिस के अनुसार सूर्यपेट जिले के नूतनकल्लू मंडल के दिरशनपल्ली गांव के एक शख्स ने अपनी 20 वर्षीय बेटी का विवाह 18 मई को महबूबाबाद जिले के मरीपेडा मंडल के बालयतंडा निवासी से किया. विवाह के समय युवक को दहेज के रूप में 2.50 लाख रुपये नकद दो तोले की सोने की चेन, अंगूठी और माँ के लिए एक तोले की सोने की चेन और दुल्हन को 15 तोले सोने के गहने दिए गए. दुल्हन के परिवार ने बाद में युवक को 150 वर्ग गज जमीन देने का भी वादा किया.

शादी के बाद दोनों वारंगल के हंटर रोड स्थित साईंनगर कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहने लगे. युवक ऑटो चलाकर परिवार चलाता था. कुछ समय तक तो शादी ठीक-ठाक चलती रही, लेकिन जल्द ही गणेश ने वादा की गई जमीन की माँग करते हुए पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया.

जब विवाद बढ़ा तो बड़े-बुजुर्गों ने पंचायत की. इसके बाद दुल्हन के पिता ने लड़के को एक लाख रुपये अतिरिक्त दिए. लेकिन मामला यही नहीं रूका. इसके भी युवक अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता रहा. पुलिस ने बताया कि गांववालों ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार लड़का दसवीं की पूर्व सहपाठी से शादी करना चाहता था. इसके लिए उसने बीच रोड़ा बनी पत्नी को हटाने का षड़यंत्र रचा.

23 अगस्त की रात जब पत्नी सो रही थी तो उसने उसके चेहरे पर चादर डालकर उसका दम घोंट दिया. पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए उसने अपनी पत्नी की तबियत खराब होने का दावा किया और उसे एमजीएम अस्पताल ले गया, लेकिन जल्द ही वहाँ से भाग गया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की. काफी छानबीन के बाद पुलिस ने उसे वारंगल रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया. पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली. उसे अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

ये भी पढ़ें- तेलंगाना: पति ने गर्भवती पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े किए, अंगों को नदी में फेंका - PREGNANT WIFE MURDER

For All Latest Updates

TAGGED:

HUSBAND WANTED MARRY CLASSMATEHUSBAND KILLS WIFEदहेज हत्यापत्नी की हत्याHUSBAND KILLS WIFE FOR DOWRY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.