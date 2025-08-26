मत्तेवाड़ा : तेलंगाना के वारंगल जिले के हंटर रोड स्थित साईंनगर कॉलोनी में एक युवक ने दहेज के खातिर और 10वीं कक्षा के क्लासमेट से शादी करने के लिए पत्नी की निर्मम हत्या कर दी. फिर पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए पत्नी की तबीयत खराब होने का ड्रामा किया. मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिफ्तार कर लिया. एएसपी शुभम प्रकाश ने वारंगल मंडल कार्यालय में इसकी जानकारी दी.

पुलिस के अनुसार सूर्यपेट जिले के नूतनकल्लू मंडल के दिरशनपल्ली गांव के एक शख्स ने अपनी 20 वर्षीय बेटी का विवाह 18 मई को महबूबाबाद जिले के मरीपेडा मंडल के बालयतंडा निवासी से किया. विवाह के समय युवक को दहेज के रूप में 2.50 लाख रुपये नकद दो तोले की सोने की चेन, अंगूठी और माँ के लिए एक तोले की सोने की चेन और दुल्हन को 15 तोले सोने के गहने दिए गए. दुल्हन के परिवार ने बाद में युवक को 150 वर्ग गज जमीन देने का भी वादा किया.

शादी के बाद दोनों वारंगल के हंटर रोड स्थित साईंनगर कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहने लगे. युवक ऑटो चलाकर परिवार चलाता था. कुछ समय तक तो शादी ठीक-ठाक चलती रही, लेकिन जल्द ही गणेश ने वादा की गई जमीन की माँग करते हुए पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया.

जब विवाद बढ़ा तो बड़े-बुजुर्गों ने पंचायत की. इसके बाद दुल्हन के पिता ने लड़के को एक लाख रुपये अतिरिक्त दिए. लेकिन मामला यही नहीं रूका. इसके भी युवक अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता रहा. पुलिस ने बताया कि गांववालों ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार लड़का दसवीं की पूर्व सहपाठी से शादी करना चाहता था. इसके लिए उसने बीच रोड़ा बनी पत्नी को हटाने का षड़यंत्र रचा.

23 अगस्त की रात जब पत्नी सो रही थी तो उसने उसके चेहरे पर चादर डालकर उसका दम घोंट दिया. पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए उसने अपनी पत्नी की तबियत खराब होने का दावा किया और उसे एमजीएम अस्पताल ले गया, लेकिन जल्द ही वहाँ से भाग गया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की. काफी छानबीन के बाद पुलिस ने उसे वारंगल रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया. पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली. उसे अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.