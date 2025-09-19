ETV Bharat / bharat

अमेरिका: तेलंगाना के इंजीनियर को पुलिस ने मारी गोली, मौत, परिजनों ने सरकार से लगाई गुहार

अमेरिका में तेलंगाना के इंजीनियर को पुलिस ने मारी गोली ( Photo: X/ @amjedmbt) )

Published : September 19, 2025 at 10:34 AM IST