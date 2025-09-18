ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से यातायात अस्त-व्यस्त, घरों में भरा पानी, बारिश को लेकर अलर्ट

मौसम विभाग ने हैदराबाद में बारिश को लेकर अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है.

Hyderabad heavy rainfall
हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से यातायात अस्त-व्यस्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 1:02 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बुधवार शाम से रात तक शहर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई. इससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. अचानक आई इस मूसलाधार बारिश के कारण मानो आसमान फट गया हो, कई इलाकों में भीषण जलभराव, ट्रैफिक जाम और घरों में पानी भर गया. मौसम विभाग ने हैदराबाद में बारिश को लेकर अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है.

मुशीराबाद, सिकंदराबाद, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, सनतनगर, कृष्णानगर, मियापुर, चंदनगर, माधापुर, रायदुर्गम, केपीएचबी, सुचित्रा, गंदी मैसम्मा, डुंडीगल, कपरा और ए.एस. राव नगर जैसे इलाकों में भारी बारिश हुई. कई कॉलोनियों में बाढ़ का पानी तेजी से बहने की सूचना मिली, जिससे वाहन चालक, बुजुर्ग और बच्चे फंस गए. कृष्णानगर बी ब्लॉक और यूसुफगुडा में गलियों में बाढ़ का पानी भर जाने से निवासियों को काफी परेशानी हुई.

Hyderabad heavy rainfall
हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से घरों में भरा पानी (ETV Bharat)

यातायात ठप
माधापुर-हाईटेक सिटी चौराहे पर भारी जाम की खबर है, जहाँ वाहन घंटों रेंगते रहे. रायदुर्गम, अमीरपेट, बंजारा हिल्स और आइकिया जंक्शन पर यातायात धीमा हो गया. मियापुर-चंदनगर मार्ग पर घुटनों तक पानी भर जाने से भारी जाम लग गया और मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 3 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई.

संपत्ति को नुकसान, दीवारें ढह गई
अमीरपेट के गायत्री नगर में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया, जिससे निवासियों को मदद की गुहार लगानी पड़ी. सीताफलमंडी में एक दीवार ढह गई, जबकि सुरेश थिएटर के पास एक और दीवार एक ऑटो पर गिर गई. गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. रामगोपालपेट की झुग्गियों, चिलकलगुडा, वारासिगुडा, मेट्टुगुडा, पूर्वी मरेडपल्ली अंबेडकर नगर और मियापुर के दीप्तिश्री नगर में भी पानी घरों में घुस गया. एलिफेंटा रेलवे पुल के नीचे बाढ़ का पानी घुसने के बाद पुलिस को सिकंदराबाद-तारनाका और मुशीराबाद जाने वाली सड़कें बंद करनी पड़ीं.

Hyderabad heavy rainfall
हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी (ETV Bharat)

रिकॉर्ड बारिश
मुशीराबाद में सबसे अधिक 18.43 सेमी बारिश दर्ज की गई. अधिकारियों ने बताया कि सिकंदराबाद में 13 सेमी, सेरिलिंगमपल्ली में 12.6 सेमी, चंदनगर में 11.2 सेमी, लिंगमपल्ली में 10.7 सेमी, जुबली हिल्स में 8.9 सेमी, बेगमपेट में 8.7 सेमी और खैरताबाद में 8.5 सेमी बारिश हुई.

मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी विभागों से नागरिकों को होने वाली असुविधा को रोकने के लिए समन्वय करने को कहा और पुलिस, यातायात, जीएचएमसी और हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया बल (डीआरएफ) को जमा पानी को साफ करने और यातायात व्यवधानों का प्रबंधन करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से आपात स्थिति को छोड़कर घर के अंदर रहने का आग्रह किया.

सबसे अधिक प्रभावित इलाके
मुशीराबाद के बापूजीनगर और विनोबानगर में बाढ़ जैसे हालात हैं. भोलकपुर पद्मशाली कॉलोनी से गांधीनगर जाने वाली सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई. गांधीनगर रोड नंबर 7 पर कई दोपहिया वाहन बह गए. सिकंदराबाद में मनोहर थिएटर के पास बारिश के पानी का तेज बहाव देखा गया. कारवां में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जबकि अमीरपेट के गायत्री नगर में घरों में पानी घुसने से हताश निवासियों ने बचाव की गुहार लगाई.

मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया अलर्ट
मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हैदराबाद में अगले 48 घंटों के लिए आमतौर पर बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवा(30-40 किमी प्रति घंटे) के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है. सुबह और रात के समय धुंध या कोहरा भी छाए रहने की संभावना है.

आईएमडी ने तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इसमें 18 और 19 सितंबर को सभी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली और तेज हवा का अनुमान लगाया गया है.

यह अलर्ट 20 सितंबर को कई जिलों तक बढ़ा दिया गया है. इनमें रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल-मलकजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेडक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागरकुरनूल, वानापर्थी, नारायणपेट और जोगुलम्बा गडवाल शामिल हैं.

