हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से यातायात अस्त-व्यस्त, घरों में भरा पानी, बारिश को लेकर अलर्ट

हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से यातायात अस्त-व्यस्त ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 18, 2025 at 1:02 PM IST 4 Min Read

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बुधवार शाम से रात तक शहर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई. इससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. अचानक आई इस मूसलाधार बारिश के कारण मानो आसमान फट गया हो, कई इलाकों में भीषण जलभराव, ट्रैफिक जाम और घरों में पानी भर गया. मौसम विभाग ने हैदराबाद में बारिश को लेकर अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है. मुशीराबाद, सिकंदराबाद, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, सनतनगर, कृष्णानगर, मियापुर, चंदनगर, माधापुर, रायदुर्गम, केपीएचबी, सुचित्रा, गंदी मैसम्मा, डुंडीगल, कपरा और ए.एस. राव नगर जैसे इलाकों में भारी बारिश हुई. कई कॉलोनियों में बाढ़ का पानी तेजी से बहने की सूचना मिली, जिससे वाहन चालक, बुजुर्ग और बच्चे फंस गए. कृष्णानगर बी ब्लॉक और यूसुफगुडा में गलियों में बाढ़ का पानी भर जाने से निवासियों को काफी परेशानी हुई. हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से घरों में भरा पानी (ETV Bharat) यातायात ठप

माधापुर-हाईटेक सिटी चौराहे पर भारी जाम की खबर है, जहाँ वाहन घंटों रेंगते रहे. रायदुर्गम, अमीरपेट, बंजारा हिल्स और आइकिया जंक्शन पर यातायात धीमा हो गया. मियापुर-चंदनगर मार्ग पर घुटनों तक पानी भर जाने से भारी जाम लग गया और मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 3 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई. संपत्ति को नुकसान, दीवारें ढह गई

अमीरपेट के गायत्री नगर में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया, जिससे निवासियों को मदद की गुहार लगानी पड़ी. सीताफलमंडी में एक दीवार ढह गई, जबकि सुरेश थिएटर के पास एक और दीवार एक ऑटो पर गिर गई. गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. रामगोपालपेट की झुग्गियों, चिलकलगुडा, वारासिगुडा, मेट्टुगुडा, पूर्वी मरेडपल्ली अंबेडकर नगर और मियापुर के दीप्तिश्री नगर में भी पानी घरों में घुस गया. एलिफेंटा रेलवे पुल के नीचे बाढ़ का पानी घुसने के बाद पुलिस को सिकंदराबाद-तारनाका और मुशीराबाद जाने वाली सड़कें बंद करनी पड़ीं.