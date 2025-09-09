तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप-1 जनरल रैंकिंग लिस्ट रद्द की, लापरवाही के लिए सरकार की आलोचना

ETV Bharat / bharat

Telangana HC
तेलंगाना हाई कोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2025 at 8:16 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप-1 असेस्मेंट और रैंकिंग लिस्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. दरअसल, हाई कोर्ट ने 10 मार्च के परिणामों के आधार पर घोषित जनरल रैंकिंग लिस्ट और मार्कशीट को रद्द कर दिया है.

संजय बनाम UPSC मामले में कोर्ट ने तेलंगाना लोक सेवा आयोग (TSPSC) को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया. हाई कोर्ट ने यह प्रक्रिया आठ महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा न करने पर मुख्य परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं.

यह फैसला ग्रुप-1 के मूल्यांकन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच आया है. कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा रद्द करने की याचिका दायर की थी, जबकि अन्य जिनकी चयन प्रक्रिया पहले ही आदेश के चरण तक पहुंच चुकी थी, उन्होंने इस कदम का विरोध किया था. जस्टिस नामवरपु राजेश्वर राव ने 7 जुलाई को दलीलें सुनीं और अब फैसला सुनाया गया है.

केटीआर की प्रतिक्रिया
वहीं, इस संबंध में केटी रामाराव ने हाई कोर्ट के फैसले को सरकार के लिए एक सबक बताया. उन्होंने बेरोजगारी की आकांक्षाओं को दूर करने के नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए प्रशासन की आलोचना की और कहा कि फैसले को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।.

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह अपील या बार-बार अदालती मामलों के कारण युवाओं के साथ अन्याय न होने दें. केटीआर ने यह भी दावा किया कि सरकार ने ग्रुप-1 के उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं को नजरअंदाज किया और कहा कि मामले को दबाने के आरोपी रेवंत रेड्डी को माफी मांगनी चाहिए.

हरीश राव की प्रतिक्रिया
वित्त मंत्री हरीश राव ने हाई कोर्ट के फैसले को सरकार पर करारा तमाचा बताया. उन्होंने छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने वाली त्रुटिपूर्ण परीक्षाएं आयोजित करने के लिए प्रशासन की निंदा की और सवाल किया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी क्या जवाब देंगे. हरीश राव ने यह भी कहा कि सरकार की लापरवाही बेरोजगार युवाओं पर भारी पड़ रही है और उन्होंने प्रशासन के लापरवाह और भ्रामक रवैये के लिए युवाओं से माफी मांगनी चाहिए.

