ETV Bharat / bharat

तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप-1 जनरल रैंकिंग लिस्ट रद्द की, लापरवाही के लिए सरकार की आलोचना

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप-1 असेस्मेंट और रैंकिंग लिस्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. दरअसल, हाई कोर्ट ने 10 मार्च के परिणामों के आधार पर घोषित जनरल रैंकिंग लिस्ट और मार्कशीट को रद्द कर दिया है.

संजय बनाम UPSC मामले में कोर्ट ने तेलंगाना लोक सेवा आयोग (TSPSC) को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया. हाई कोर्ट ने यह प्रक्रिया आठ महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा न करने पर मुख्य परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं.

यह फैसला ग्रुप-1 के मूल्यांकन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच आया है. कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा रद्द करने की याचिका दायर की थी, जबकि अन्य जिनकी चयन प्रक्रिया पहले ही आदेश के चरण तक पहुंच चुकी थी, उन्होंने इस कदम का विरोध किया था. जस्टिस नामवरपु राजेश्वर राव ने 7 जुलाई को दलीलें सुनीं और अब फैसला सुनाया गया है.

केटीआर की प्रतिक्रिया

वहीं, इस संबंध में केटी रामाराव ने हाई कोर्ट के फैसले को सरकार के लिए एक सबक बताया. उन्होंने बेरोजगारी की आकांक्षाओं को दूर करने के नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए प्रशासन की आलोचना की और कहा कि फैसले को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।.