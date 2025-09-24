ETV Bharat / bharat

देश का सबसे बड़ा बीमा कवर: तेलंगाना सरकार कर्मचारियों को देगी 1.50 करोड़ तक सुरक्षा!

हैदराबादः तेलंगाना सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा दुर्घटना बीमा कवर लागू करने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित योजना के तहत कर्मचारियों को 1.25 करोड़ रुपये से 1.50 करोड़ रुपये तक की बीमा सुरक्षा मिल सकती है.

राज्य का वित्त विभाग इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न बैंकों से चर्चा कर रहा है. सरकार का प्रयास है कि बैंक में वेतन खाते वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को देश में सबसे व्यापक स्तर का दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाए.

राज्य में कोयला उत्पादन करने वाली सिंगरेनी कंपनी ने किसी भी दुर्घटना में कर्मचारियों और श्रमिकों की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये का बीमा प्रदान करने के लिए कई बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित कई बैंक सैलरी अकाउंट वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए 1 करोड़ रुपये की दुर्घटना बीमा योजना लागू कर रहे हैं. सिंगरेनी द्वारा इस योजना को क्रियान्वित होते देख केन्द्रीय कोयला विभाग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया में इसे लागू करना शुरू कर दिया.