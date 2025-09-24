ETV Bharat / bharat

देश का सबसे बड़ा बीमा कवर: तेलंगाना सरकार कर्मचारियों को देगी 1.50 करोड़ तक सुरक्षा!

तेलंगाना सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा दुर्घटना बीमा कवर लाने की तैयारी कर रही है.

तेलंगाना सरकार. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025 at 1:54 PM IST

हैदराबादः तेलंगाना सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा दुर्घटना बीमा कवर लागू करने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित योजना के तहत कर्मचारियों को 1.25 करोड़ रुपये से 1.50 करोड़ रुपये तक की बीमा सुरक्षा मिल सकती है.

राज्य का वित्त विभाग इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न बैंकों से चर्चा कर रहा है. सरकार का प्रयास है कि बैंक में वेतन खाते वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को देश में सबसे व्यापक स्तर का दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाए.

राज्य में कोयला उत्पादन करने वाली सिंगरेनी कंपनी ने किसी भी दुर्घटना में कर्मचारियों और श्रमिकों की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये का बीमा प्रदान करने के लिए कई बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित कई बैंक सैलरी अकाउंट वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए 1 करोड़ रुपये की दुर्घटना बीमा योजना लागू कर रहे हैं. सिंगरेनी द्वारा इस योजना को क्रियान्वित होते देख केन्द्रीय कोयला विभाग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया में इसे लागू करना शुरू कर दिया.

बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली महत्वपूर्ण सुविधाएंः

  • यदि एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले किसी केंद्र सरकार के कर्मचारी की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो बैंक उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये का बीमा देता है.
  • अगर विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें 1.60 करोड़ रुपये मिलेंगे और अगर उनके पास RuPay डेबिट कार्ड है, तो उन्हें 1 करोड़ रुपये और मिलेंगे. स्थायी विकलांगता की स्थिति में, 1 करोड़ रुपये और स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपये दिए जाते हैं.
  • यह योजना 2,495 रुपये प्रति माह के प्रीमियम पर अधिकतम 30 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करती है. इस योजना के तहत वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच निःशुल्क होती है.

मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव ने कहा कि वे राज्य सरकार के कर्मचारियों को बेहतर दुर्घटना बीमा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए बैंकों के साथ चर्चा कर रहे हैं. वित्त विभाग के प्रमुख सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया ने बताया कि कुछ बैंक पहले ही कई सुविधाएं और रियायतें लागू करने के लिए आगे आ चुके हैं, और उन्हें और अधिक बीमा प्रदान करने के लिए मनाने के लिए चर्चा चल रही है.

