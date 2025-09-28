'बेटी दिवस' पर भावुक कर देगी यह कहानी, गोद ली पोलियोग्रस्त बेटी के लिए सबकुछ कर दिया न्योछावर
तेलंगाना के लिंगन्ना और लक्ष्मी की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार और त्याग की कोई सीमा नहीं होती.
Published : September 28, 2025 at 7:21 PM IST
निर्मलः माता-पिता का प्यार दुनिया में सबसे निस्वार्थ होता है. लेकिन जब यह प्यार गोद ली हुई बेटी के लिए न्योछावर कर दे तो दिल पसीज जाता है. यह कहानी है निर्मल जिले के ममदा गांव के चिन्नम्मा और लिंगन्ना की, जिन्होंने अपनी गोद ली बेटी लक्ष्मी के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया. 28 सितंबर को बेटी दिवस पर यह कहानी हमें मानवता का वह रूप दिखाती है, जो आज के दौर में कहीं खो सा गया है. बता दें हर साल सितंबर माह के चौथे रविवार को डॉटर्स डे यानी बेटी दिवस मनाया जाता है.
कौन है दंपतिः
निर्मल जिले के ममदा गांव में रहने वाले चिन्नम्मा और लिंगन्ना एक गरीब किसान दंपती थे. कई सालों तक संतान के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद भी उन्हें निराशा ही मिली. तभी उन्हें पता चला कि निर्मल के एक अस्पताल में किसी ने नवजात बच्ची को छोड़ दिया है. उनका दिल पिघल गया और उन्होंने उस बच्ची को गोद लेकर घर लाए.
'लक्ष्मी' का आगमन और मुश्किलेंः
बच्ची का नाम लक्ष्मी रखा गया. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे-जैसे लक्ष्मी बड़ी हुई, पता चला कि उसे पोलियो हो गया है. उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया. यह जानकर चिन्नम्मा और लिंगन्ना टूट गए. लिंगन्ना ने बेटी के इलाज के लिए खूब पैसा कमाने की ठान ली और गल्फ चले गए. वहां से पैसे भेजते, और चिन्नम्मा निर्मल में किराए के मकान में रहकर हैदराबाद और तिरुपति के अस्पतालों के चक्कर काटतीं.
दो साल, दस साल, साढ़े बारह साल बीत गए, लेकिन लक्ष्मी न तो चल सकी, न हाथ हिला सकी. वह ठीक से बोल भी नहीं सकी. आखिरकार, लिंगन्ना वापस लौट आए. बेटी के इलाज के लिए उन्होंने अपनी दो एकड़ जमीन तक बेच दी, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो और उनकी बेटी चलने लगे.
एक और त्रासदीः
तीन साल पहले चिन्नम्मा का निधन हो गया. अब 30 साल की लक्ष्मी की जिम्मेदारी 70 साल के लिंगन्ना पर आ पड़ी. लक्ष्मी न तो चल सकती है, न उठ सकती है. लिंगन्ना को घुटनों में दर्द रहता है, जिसके कारण वह ठीक से बैठ भी नहीं पाते. ऐसे में खाना बनाना, कपड़े धोना और बेटी की देखभाल करना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है.
हाल ही में लक्ष्मी को पेट दर्द की वजह से सर्जरी करवानी पड़ी. लिंगन्ना कहते हैं, "हर दिन मुश्किलों से जूझता हूं. अगर मुझे कुछ हो गया, तो मेरी बेटी का क्या होगा?" वह रोज डर के साये में जीते हैं और दयालु लोगों से अपनी बेटी के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं.
