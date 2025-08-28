हैदराबाद: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के कारण गुरुवार को तेलंगाना के कई जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है.

जिला शिक्षा अधिकारियों ने करीमनगर, जगतियाल, यदाद्री भुवनागिरी, कामारेड्डी और मेडक जिलों में सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है. इस अवकाश की भरपाई के लिए, यदाद्री भुवनगिरी जिला स्कूल प्राधिकारियों ने अगले महीने के दूसरे शनिवार को भी स्कूल चालू रखने का निर्णय लिया है.

तेलंगाना में भारी बारिश से बिगड़े हालात (ETV Bharat)

भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भयंकर बाढ़ आ गई है और कई नदियां उफान पर हैं. कामारेड्डी और निर्मला जिलों में पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमों को तैनात किया गया है.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं.

राज्य के मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव ने कल रात मेडक, कामारेड्डी, निजामाबाद, निर्मल और सिरसिला के कलेक्टरों के साथ टेलीकांफ्रेंस के दौरान राहत और बचाव उपायों की समीक्षा की.

कामारेड्डी में बाढ़ पीड़ित अन्य क्षेत्रों में जाते हुए. (Eenadu)

हैदराबाद-नागपुर एनएच तीन जगह पर धंसा

हैदराबाद-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 44) तीन जगहों पर धंस गया, जिससे यातायात ठप हो गया. मेडक में 47 सड़कों, 23 पुलियों और 15 पुलों पर पानी भरने से यातायात अवरुद्ध है. 16 तालाब टूट गए, जिससे गांवों को सतर्क किया गया है.

केसीआर ने जताई चिंता

भारतीय राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने भारी बारिश और बाढ़ के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों पर चिंता व्यक्त की.

उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पार्टी नेताओं से बात की और उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद रहकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने का आदेश दिया. उन्होंने केटी रामा राव को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि पार्टी के सभी पदाधिकारी आवश्यकतानुसार राहत उपाय करें.

रेल पटरियां बहीं, कई ट्रेनें रद्द

इस बीच, बारिश के कारण कई रेलवे पटरियां बह गईं, जिससे रेल यातायात में भारी बाधा उत्पन्न हुई.

दक्षिण मध्य रेलवे ने कई रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं तथा कुछ के मार्ग में परिवर्तन किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को, करीमनगर-काचेगुडा, काचीगुडा-निजामाबाद, काचीगुडा-मेडक, मेडक-काचीगुडा, बोधन-काचीगुडा और आदिलाबाद-तिरुपति सहित मार्गों पर ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जबकि गुरुवार को निजामाबाद-काचीगुडा मार्ग पर सेवाएं निलंबित रहीं.

महबूबनगर-काचीगुडा और शादनगर-काचीगुडा रूट पर भी कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं. कामारेड्डी-बीकानूर-तलामदला और अकानपेट-मेडक मार्गों पर बाढ़ के कारण ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुईं.अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन रद्द होने की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं.

हेल्पलाइन नंबर

काचीगुडा - 9063318082

निज़ामाबाद - 970329671

कामारेड्डी - 9281035664

सिकंदराबाद - 040 - 277 86170

निजामाबाद और कामारेड्डी जिलों के दर्जनों गांव बाढ़ में डूबे, लोग कर रहे पलायन

निजामाबाद और कामारेड्डी जिलों में भारी बारिश हो रही है. निज़ामाबाद ज़िले के सिरिकोंडा मंडल में सुबह से सिर्फ़ पांच घंटों में 17 सेमी बारिश हुई. भारी बारिश और बढ़ते बाढ़ के पानी ने सिरिकोंडा मंडल के कोंडूर के बाहरी इलाके में बने पुल के पास की सड़क बह गई. इससे सैकड़ों एकड़ पर लगी फसलें जलमग्न हो गईं. बढ़ते बाढ़ के पानी के कारण कोंडूर और गडकोल गांव जलमग्न हो गए हैं.

धरपल्ली मंडल के ओन्नाजीपेट और वाडी गांवों के साथ-साथ तीन अन्य गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है. सिरनापल्ली में बुग्गला नाला उफान पर है और बह रहा है. नतीजतन, गांव में यातायात ठप हो गया है. भारी बारिश ने अरमूर शहर और निचले इलाकों को जलमग्न कर दिया है. अरमूर मंडल के गोविंद पेट गांव में बारिश का पानी घरों में घुस जाने से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

कामारेड्डी जिले के डोंगली मंडल के सिरपुर और पेड्डाटाकली गांवों के लोग अपने घर खाली करके दूसरे इलाकों में जा रहे हैं. वे पड़ोसी गांवों में अपने रिश्तेदारों के घरों में शरण ले रहे हैं.

मदनूर मंडल के मिर्जापुर (सलाबतपुर) स्थित अंजनेयस्वामी मंदिर में बच्चे और बुजुर्ग ठहरे हुए हैं. पेड्डाटाकली के कुछ परिवार डोंगली मंडल केंद्रों में शरण ले रहे हैं.

पिटलम मंडल का कुर्थी गांव पूरी तरह से जलमग्न है.निर्वाचन क्षेत्र के निज़ामसागर और कौलास नाला जलाशयों के गेट खोलकर निचले मंजीरा में पानी छोड़ा जा रहा है. इससे बाढ़ग्रस्त गांवों के लोग चिंतित हैं.

पुल बहने से यातायात ठप

बिबिपेट से कामारेड्डी जाने वाली सड़क पर बना पुल बाढ़ में बह गया. इससे यातायात ठप हो गया. इसके अलावा, कैसमपल्ली के बाहरी इलाके में बाढ़ की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास रोड पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए. इससे निज़ामाबाद की ओर जाने वाले यातायात में मुश्किलें आ रही हैं.

पोचारम जलाशय में भारी बाढ़ के पानी के कारण मेडक-बोधन मुख्य मार्ग पर स्थित पुल बह गया। इससे सड़क पर यातायात ठप हो गया है. पुलिस ने दोनों ओर से वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए हैं.

