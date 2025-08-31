ETV Bharat / bharat

विधानसभा में नगर पालिका और पंचायत राज संशोधन विधेयक पास, पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण का रास्ता साफ - PANCHAYAT RAJ ACT AMENDMENT

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा – कांग्रेस सरकार पिछड़ा वर्ग समुदाय को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध.

तेलंगाना विधानसभा (ETV Bharat)
Published : August 31, 2025 at 4:05 PM IST

Updated : August 31, 2025 at 4:37 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा ने सर्वसम्मति से नगर पालिका और पंचायत राज अधिनियम संशोधन विधेयकों को पारित कर दिया. इन विधेयकों के पारित होने के बाद राज्य में पिछड़ा वर्ग (बीसी) समुदाय के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. यह कदम स्थानीय निकायों में राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है.

विधानसभा में चर्चा और विधेयकों का पारित होना
सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयक और उसके बाद पंचायत राज अधिनियम संशोधन विधेयक सदन में पेश किए गए. इन पर विस्तृत चर्चा के बाद अंततः दोनों विधेयकों को सदन ने मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य बीसी समुदाय को स्थानीय निकायों में वास्तविक प्रतिनिधित्व देना है.

सीएम ने बताया कि विधानसभा पहले ही शिक्षा और रोजगार में 42 प्रतिशत आरक्षण के लिए दो विधेयक पारित कर चुकी है और साथ ही स्थानीय निकायों में 42 प्रतिशत आरक्षण देने का भी प्रस्ताव पास कर चुकी है. लेकिन राज्यपाल ने उन्हें मंजूरी नहीं दी और राष्ट्रपति के पास भेज दिया. सीएम ने कहा कि राष्ट्रपति के पास ये विधेयक लगभग 5 महीनों से लंबित हैं.

सीएम रेवंत रेड्डी का भाजपा और बीआरएस पर हमला
रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2018 में केसीआर सरकार ने पंचायत राज अधिनियम लाया था, जिसमें चुनाव केवल 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा के भीतर ही कराने का प्रावधान था. इसी तरह, 2019 में लाए गए नगर पालिका अधिनियम में भी यही शर्त रखी गई थी. इस कारण बीसी आरक्षण के रास्ते में बाधा उत्पन्न हुई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस गतिरोध को दूर करने के लिए तुरंत अध्यादेश लाया और उसे राज्यपाल के पास भेजा. लेकिन राज्यपाल ने बीआरएस नेताओं के बहकावे में आकर अध्यादेश को भी राष्ट्रपति के पास भेज दिया.

सीएम ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का लक्ष्य बीसी वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण दिलाना है और इसके लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है.

मंत्रियों की प्रतिक्रिया
विधानसभा में हुई बहस के दौरान मंत्री वाकटी श्रीहरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बीसी वर्ग धीरे-धीरे आगे बढ़े और मजबूत बने. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना दिया है और कांग्रेस ही बीसी समुदाय को अधिकार और आरक्षण दे रही है.

वहीं मंत्री पोनम प्रभाकर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के राज्य अध्यक्ष रामचंद्र राव बीसी आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार स्थानीय निकाय चुनाव 42 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही कराएगी और बीसी समुदाय को उनका हक दिलाएगी.

तेलंगाना विधानसभा में पारित ये विधेयक राज्य की राजनीति में अहम पड़ाव साबित हो सकते हैं. कांग्रेस सरकार इसे बीसी वर्ग को मजबूत करने के कदम के रूप में पेश कर रही है, जबकि भाजपा और बीआरएस इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं. आने वाले समय में यह मुद्दा स्थानीय निकाय चुनावों में बड़ा राजनीतिक हथियार बनने की संभावना है.

