तेलंगाना के 5 पर्यटक गुजरात के जंगल में लापता, गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने तुरंत लिया एक्शन...
तेलंगाना राज्य के 8 लोग ट्रैकिंग के लिए नर्मदा जिले के जरवानी जंगल में आए थे.
Published : October 13, 2025 at 7:04 PM IST
नर्मदा: गुजरात के नर्मदा जिले में तेलंगाना से आए 5 लापता पर्यटकों को खोज लिया गया है. यहां जरवानी जंगल में ट्रैकिंग के कुल 8 लोग आए हुए थे. इनमें से 5 लोग रास्ता भटक गए थे. राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के निर्देश पर केवड़िया वन विभाग ने लापता लोगों को ढूंढ निकाला, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली है.
जंगल में रास्ता भटके लोगों का संपर्क टूटने पर उनके परिवारों और दोस्तों में दहशत फैल गई. स्थिति गंभीर होने पर पर्यटकों के परिवारों ने ट्वीट कर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी से मदद की गुहार लगाई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भटके हुए लोग झरने से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर जंगल की गहराई में पहुंच गए थे.
तेलंगाना राज्य के 8 लोग ट्रैकिंग के लिए नर्मदा जिले के जरवानी जंगल में आए थे. इनमें से 5 लोग रास्ता भटकने के बाद एक-दूसरे से बिछड़ गए. भटके हुए लोगों के परिवारों ने ट्वीट किया. गृह मंत्री हर्ष सांघवी को एक्स पोस्ट के जरिए इस पूरी घटना की जानकारी मिली. जिसके बाद हर्ष सांघवी ने एक्स पोस्ट कर परिवारों को सांत्वना दी और लापता हुए लोगों को खोज निकलाने की बात कही.
हर्ष सांघवी ने कहा कि, वे इस घटना को डीजीपी से साझा कर रहे हैं. डीजीपी को जानकारी मिलने के बाद कुछ ही घंटों में पुलिस और केवड़िया वन विभाग की टीम ने तुरंत लापता लोगों को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. काफी खोज तलाश के बाद सभी लापता 5 लोग मिल गए. उसके बाद तेलंगाना से लापता हुए लोगों के परिजनों ने भी ट्वीट कर गृह मंत्री हर्ष सांघवी का आभार व्यक्त किया.
जारवानी के इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राज्य प्रशासन सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं पर कितनी तेजी से प्रतिक्रिया देता है. हर्ष सांघवी की तत्काल प्रतिक्रिया और पुलिस-वन विभाग के समन्वित कार्य के कारण एक बड़ी त्रासदी टल गई.
ये भी पढ़ें: चिशोती आपदा: बादल फटने के एक महीने बाद भी 31 लोग लापता, बचाव अभियान खत्म