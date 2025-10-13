ETV Bharat / bharat

तेलंगाना के 5 पर्यटक गुजरात के जंगल में लापता, गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने तुरंत लिया एक्शन...

नर्मदा: गुजरात के नर्मदा जिले में तेलंगाना से आए 5 लापता पर्यटकों को खोज लिया गया है. यहां जरवानी जंगल में ट्रैकिंग के कुल 8 लोग आए हुए थे. इनमें से 5 लोग रास्ता भटक गए थे. राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के निर्देश पर केवड़िया वन विभाग ने लापता लोगों को ढूंढ निकाला, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली है.

जंगल में रास्ता भटके लोगों का संपर्क टूटने पर उनके परिवारों और दोस्तों में दहशत फैल गई. स्थिति गंभीर होने पर पर्यटकों के परिवारों ने ट्वीट कर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी से मदद की गुहार लगाई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भटके हुए लोग झरने से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर जंगल की गहराई में पहुंच गए थे.

तेलंगाना राज्य के 8 लोग ट्रैकिंग के लिए नर्मदा जिले के जरवानी जंगल में आए थे. इनमें से 5 लोग रास्ता भटकने के बाद एक-दूसरे से बिछड़ गए. भटके हुए लोगों के परिवारों ने ट्वीट किया. गृह मंत्री हर्ष सांघवी को एक्स पोस्ट के जरिए इस पूरी घटना की जानकारी मिली. जिसके बाद हर्ष सांघवी ने एक्स पोस्ट कर परिवारों को सांत्वना दी और लापता हुए लोगों को खोज निकलाने की बात कही.