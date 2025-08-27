नागपुर: इस शहर की स्थापना गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने 1702 ईस्वी में की थी और बाद में यह शहर भोंसले परिवार की राजधानी बना. आज भी इस ऐतिहासिक शहर के कई स्मारक व स्थल अपने में इतिहास को समेटे हुए हैं.

इन्हीं में से एक है ऐतिहासिक गणेश टेकड़ी मंदिर. मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण गोंड राजाओं के स्वप्न में बप्पा के प्रकट होने के बाद हुआ था. लगभग 250 वर्षों का समृद्ध इतिहास समेटे इस गणेश प्रतिमा के दर्शन आज भी लाखों श्रद्धालु भक्ति भाव से करते हैं.

ऐतिहासिक टेकड़ी गणेश मंदिर: टेकड़ी गणेश मंदिर विदर्भ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल माना जाता है.

गणपति बप्पा के आगमन के अवसर पर सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. यही वजह है कि भक्त स्वतः ही विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए चले आ रहे हैं.

यह मंदिर नागपुर का सबसे पूजनीय है और प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिरों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है. इस मंदिर में गणपति बप्पा की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है.

लगभग 250 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को समेटे यह मंदिर भक्तों के लिए अगाध श्रद्धा और आस्था का केंद्र है. भक्तों के अनुसार, टेकड़ी गणेश उनकी मनोकामना पूर्ण करने वाले, मनोकामना पूर्ण करने वाले और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले देवता हैं. इसलिए हर साल गणेशोत्सव और अन्य शुभ अवसरों पर हजारों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं.

टेकड़ी गणेश मंदिर का इतिहास: नागपुर के टेकड़ी गणेश मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली है. कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने रखी थी, जबकि बाद में मंदिर के शिखर का निर्माण राजा भोसले ने करवाया था. उस समय शुक्रवार के दिन झील का पानी सीधे पहाड़ी पर पहुंचता था. इसलिए, भोसले राजा नाव से पहाड़ी पर जाकर भगवान गणेश के दर्शन करते थे.

भगवान गणेश की मूर्ति एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थित है और उन्हें स्वयंभू माना जाता है. शुरुआत में, यह मंदिर बहुत छोटा और साधारण था. हालांकि समय के साथ मंदिर का विकास हुआ और आज यह मंदिर एक भव्य धार्मिक स्थल बन गया है.

इस खास वजह से बेहद दुर्लभ है मूर्ति: हालांकि मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है, लेकिन भगवान गणेश की मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है, जो बेहद दुर्लभ मानी जाती है.

इस मूर्ति की सूंड दाहिनी ओर है और इसके पीछे एक दीवार के पास शिवलिंग भी है, जो मंदिर की एक खास विशेषता है. भगवान गणेश की मूर्ति की ऊंचाई साढ़े चार फीट और चौड़ाई 3 फीट है.

मूर्ति के दो पैर, चार भुजाएं, एक सिर और एक धड़ है. हालांकि मूर्ति पर लगे लेप के कारण उसकी कई बारीकियों को समझना मुश्किल है, फिर भी यह भक्ति से भरपूर लगती है.

धीरे-धीरे मूर्ति का आकार बढ़ता गया: चूंकि यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसका नाम "टेकड़ी गणेश" पड़ा. शुरुआत में मूर्ति का आकार बहुत छोटा था, लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे यह बड़ा होता गया और आज मूर्ति का आकार साफ़ दिखाई देता है.

टेकड़ी गणेश मंदिर नागपुर (ETV Bharat)

मूर्ति का मस्तक सोने से सुसज्जित है और अन्य चांदी के आभूषण भी हैं. इसमें मुकुट (कुंडल, हार आदि) विशेष रूप से चतुर्थी और एकादशी के दिन दर्शन के लिए रखे जाते हैं.

यहां प्रतिदिन 5 हजार से अधिक भक्त दर्शन के लिए आते हैं, जबकि चतुर्थी के दिन यह संख्या 10 हजार से अधिक होती है. टेकड़ी गणेश मंदिर में दिन में तीन बार आरती होती है.

प्रत्येक आरती के बाद मोदक वितरित किया जाता है, जो इस मंदिर की एक विशेष विशेषता है. आरती का समय: सुबह 6:30 - दोपहर 12:30 - शाम 6:30.

यशवंतराव चव्हाण की पहल पर मंदिर को मिली थी जमीन: टेकड़ी गणेश मंदिर का परिसर भारतीय सेना के कब्जे में था.

देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण की पहल पर मंदिर और आस-पास की जमीन मंदिर ट्रस्ट को दे दी गई. इसके बाद टेकड़ी गणपति मंदिर और परिसर का विकास शुरू हुआ.

अनेक दिग्गजों का पूजा स्थल: टेकड़ी गणपति मंदिर अनेक दिग्गजों का पूजा स्थल है. पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव भी बप्पा के भक्त थे. वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी इस मंदिर के भक्त हैं. यहां के पुजारियों के अनुसार, सचिन तेंदुलकर जब भी नागपुर आते हैं, तो वे टेकड़ी गणपति के दर्शन करने जरूर पहुंचते हैं.

'बप्पा ने मेरी मनोकामना पूरी की': टेकड़ी गणपति मंदिर के पुजारी प्रदीप दत्तात्रेय देव भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं. सेना में भर्ती होने से पहले उन्होंने टेकड़ी गणेश के दर्शन किए थे और बप्पा से सेना में भर्ती होने की प्रार्थना की थी.

उनकी यह इच्छा पूरी हुई और उन्होंने कई वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा की. सेवानिवृत्ति के बाद, वे एक मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा कर रहे हैं.

