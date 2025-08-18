ETV Bharat / bharat

'जिसने बिहार का चारा चुराया, जमीन हड़पा वही वोट चोरी का आरोप लगा रहा..' सम्राट चौधरी का पलटवार - SAMRAT CHOUDHARY

सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के SIR वोट चोरी आरोपों पर पलटवार किया, चारा घोटाला और अलकतरा पीने वालों को निशाने पर लिया-

Etv Bharat
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 18, 2025 at 4:12 PM IST

3 Min Read

गया : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है. चौधरी का कहना है कि जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप हो वही दूसरों पर चोरी का इल्जाम लगाता है.

'चारा चोरी करने वाले वोट चोरी की बात कर रहे' : सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा और आरोप लगाया कि जिन लोगों ने पहले चारा घोटाला किया, अलकतरा पिया और जमीन हड़पी, वे अब वोट चोरी की बातें फैला रहे हैं. सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में सियासी तनाव और बढ़ गया है और चुनाव आयोग के बयान के साथ यह मामला और सुर्खियों में आ गया है.

"जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप हो वही व्यक्ति चोरी की बात करता है. जिस व्यक्ति ने बिहार का चारा चोरी किया हो, जिस व्यक्ति ने अलकतरा पिया हो, जिस व्यक्ति ने जमीन लिया हो, वह वोट चोरी की बात कर रहा है. ये लोग चोरी करके सीनाजोरी करने वाले लोग हैं."- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

'वोट चोरी नहीं, डकैती हो रही' : तेजस्वी यादव ने 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, ''बिहार में वोट की चोरी नहीं, डकैती हो रही है.'' उनका कहना था कि ''भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रही है और वे बिहार में बेईमानी नहीं होने देंगे.''

बिहार में बढ़ी सियासी हलचल : औरंगाबाद में आयोजित 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जब केंद्र सरकार की एजेंसियां विपक्षियों पर दबाव बनाने में असफल हो जाती हैं, तब चुनाव आयोग को हस्तक्षेप के लिए भेजा जाता है. बिहार में डबल इंजन की सरकार वोट को हड़पना चाहती है.

''जब बिहार में ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग फेल हो गए, तो उन्होंने अब बिहार में चुनाव आयोग को एसआईआर के जरिए आपके वोट चुराने के लिए भेजा है."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया : चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि 'वोट चोरी' जैसे आरोप बिना सबूत के नहीं लगाए जाने चाहिए. आयोग ने कहा कि यदि किसी के पास दो बार मतदान करने का कोई प्रमाण है, तो उसे चुनाव आयोग के साथ साझा किया जाना चाहिए. फिलहाल, विपक्षी दलों का आरोप बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है. आगामी विधानसभा चुनावों में इन मुद्दों का कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी.

ये भी पढ़ें-

गया : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है. चौधरी का कहना है कि जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप हो वही दूसरों पर चोरी का इल्जाम लगाता है.

'चारा चोरी करने वाले वोट चोरी की बात कर रहे' : सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा और आरोप लगाया कि जिन लोगों ने पहले चारा घोटाला किया, अलकतरा पिया और जमीन हड़पी, वे अब वोट चोरी की बातें फैला रहे हैं. सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में सियासी तनाव और बढ़ गया है और चुनाव आयोग के बयान के साथ यह मामला और सुर्खियों में आ गया है.

"जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप हो वही व्यक्ति चोरी की बात करता है. जिस व्यक्ति ने बिहार का चारा चोरी किया हो, जिस व्यक्ति ने अलकतरा पिया हो, जिस व्यक्ति ने जमीन लिया हो, वह वोट चोरी की बात कर रहा है. ये लोग चोरी करके सीनाजोरी करने वाले लोग हैं."- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

'वोट चोरी नहीं, डकैती हो रही' : तेजस्वी यादव ने 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, ''बिहार में वोट की चोरी नहीं, डकैती हो रही है.'' उनका कहना था कि ''भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रही है और वे बिहार में बेईमानी नहीं होने देंगे.''

बिहार में बढ़ी सियासी हलचल : औरंगाबाद में आयोजित 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जब केंद्र सरकार की एजेंसियां विपक्षियों पर दबाव बनाने में असफल हो जाती हैं, तब चुनाव आयोग को हस्तक्षेप के लिए भेजा जाता है. बिहार में डबल इंजन की सरकार वोट को हड़पना चाहती है.

''जब बिहार में ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग फेल हो गए, तो उन्होंने अब बिहार में चुनाव आयोग को एसआईआर के जरिए आपके वोट चुराने के लिए भेजा है."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया : चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि 'वोट चोरी' जैसे आरोप बिना सबूत के नहीं लगाए जाने चाहिए. आयोग ने कहा कि यदि किसी के पास दो बार मतदान करने का कोई प्रमाण है, तो उसे चुनाव आयोग के साथ साझा किया जाना चाहिए. फिलहाल, विपक्षी दलों का आरोप बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है. आगामी विधानसभा चुनावों में इन मुद्दों का कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरीDEPUTY CM SAMRAT CHOUDHARYBIHAR SIRTEJASHWI YADAV VOTE CHORIBIHAR ELECTION 2025SAMRAT CHOUDHARY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

बिहार में राहुल गांधी की अबतक की सबसे बड़ी यात्रा, जानें 'वोटर अधिकार यात्रा' की इनसाइड स्टोरी

17% मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए प्रशांत किशोर का बड़ा दांव, लालू-तेजस्वी के साथ करेंगे 'खेला'?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.