दो-दो वोटर कार्ड मामला: तेजस्वी यादव ने कहा- 'नहीं मिली है चुनाव आयोग की एक भी नोटिस' - TEJASHWI YADAV

तेजस्वी यादव के तथाकथित दो-दो वोटर कार्ड का मामला काफी तूल पकड़ लिया है. दोनों तरफ से एक्शन देखने को मिल रहा है. पढ़ें

TEJASHWI YADAV
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2025 at 4:47 PM IST

पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है. एक तरफ जहां पॉलिटिकल पार्टियां आपस में भिड़ी हुई हैं, वहीं चुनाव आयोग भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है. SIR को लेकर जिस तरह से बिहार में राजनीति हो रही है. उसमें चुनाव आयोग हर कदम फूंक-फूंक कर रख रहा है.

तेजस्वी यादव को दो बार नोटिस : पिछले दिनों विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने SIR के ड्राफ्ट रिपोर्ट में अपने नाम के नहीं होने का जब हवाला दिया तो, चुनाव आयोग ने उनके नाम पर दो-दो वोटर आईडी प्रयोग करने की बात कही. दोनों वोटर आईडी तेजस्वी यादव के हैं. ऐसे में चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को दो बार नोटिस भी दिया है.

8 अगस्त का समय : इस बार की नोटिस में चुनाव आयोग की तरफ से निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से नोटिस जारी किया गया है. 8 अगस्त 2025 तक तेजस्वी यादव को अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है.

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव को भेजी गई नोटिस (ETV Bharat)

नोटिस में क्या है ? : नोटिस में यह बताया गया है आपके पास अलग-अलग नंबर की वोटर आईडी है. अपने सही एपिक नंबर की जांच कर स्थिति को स्पष्ट कराएं. बता दें कि दोनों एपिक नंबर 181 दीघा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का है और यह नोटिस भी वहीं के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से जारी किया गया है. जिसे चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया के ग्रुप पर भी साझा किया है.

गलती मेरी नहीं चुनाव आयोग की : उधर, तेजस्वी यादव ने इस नोटिस के बारे में कहा कि उनके पास कोई नोटिस नहीं आया है. चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई नोटिस नहीं भेजा है. साथ ही तेजस्वी यादव ने उल्टे चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि यह हमारी गलती नहीं है.

''यह उनकी (चुनाव आयोग) गलती है कि उन्होंने दो एपिक नंबर जारी कर दिए हैं. हालांकि उसका जवाब हम तैयार कर रहे हैं. उनको माकूल जवाब दिया जाएगा. फिर उसका जवाब चुनाव आयोग के पास भी नहीं होगा.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

तेजस्वी यादव का बयान (ETV Bharat)

चुनाव आयोग ने वीडियो जारी किया : एक तरफ तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग के बीच में इस तरह का घमासान बचा हुआ है. वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर यह आरोप लगा रही है कि उन्हें SIR के साथ यह नहीं बताया गया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगों का नाम काटा गया है और किनका नाम काटा गया है.

EC ने वीडियो और फोटो जारी किया : जब विपक्ष ने आरोप लगाया फिर चुनाव आयोग कैसे पीछे रहता है. ऐसे में चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया पर सभी जिलों के राजनीतिक पार्टियों के जिला अध्यक्षों को चुनाव आयोग की तरफ से जारी ड्राफ्ट को सौंपते हुए वीडियो और फोटो जारी किया है.

राजनीतिक जिलाध्यक्षों का वीडियो बयान : चुनाव आयोग ने उन सभी राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों का वीडियो बयान भी जारी किया है. जिसमें सभी जिलाध्यक्ष यह स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें ड्राफ्ट की पूरी वोटर लिस्ट मिल गई है. साथ ही जितने वोटर के नाम कटे हैं उसकी भी लिस्ट दी गई है. राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष अपने वीडियो बयान में बता रहे हैं कि उन्हें एक महीने का समय दिया गया है ताकि वह अध्ययन करके अपनी आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी के सामने दर्ज कराएंगे.

'पूरी तरह फर्जीवाड़ा हुआ' : तेजस्वी यादव ने कहा कि कई जगह से हमें शिकायतें मिल रही हैं. कई जगह एक ही पते पर 100 से भी ज्यादा वोट हैं. कई जगह मरे हुए लोगों के भी वोट बने हैं. जो पलायन भी नहीं किए हैं उनका भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है. पूरी तरह फर्जीवाड़ा हुआ है. कोर्ट में हम सबूत रखेंगे.

'भारत भी लगाए 50% टैरिफ' : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर, राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत को भी अमेरिकी निर्यात पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए. यही नहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे पर भी तंज कसा.

''उन्हें (अमित शाह) बताना चाहिए कि संघर्ष विराम क्यों हुआ? बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए. वे हमारी नकल कर रहे हैं, क्योंकि हमने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए बजट बढ़ाने का फैसला किया है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

ELECTION COMMISSION NOTICEतेजस्वी यादवBIHAR ELECTION 2025BIHAR VOTER LISTTEJASHWI YADAV

