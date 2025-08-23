कटिहार: 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गया में दौरा था. इसको लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था. इसको लेकर अब तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. उनपर महाराष्ट्र और यूपी में एफआईआर किया गया है. इसपर नाराजगी जाहिर करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि सच बोलने से वह डरते नहीं है.

FIR पर तेजस्वी की तीखी प्रतिक्रिया: कटिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पहुंचे तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ जुमला बोलना भी अपराध हो गया है. जिन लोगों ने एफआईआर किया है, वो लोग जाने कि आखिर क्यों केस किया गया. ये लोग सच बोलने से घबराते हैं.

"FIR से हमलोग नहीं डरते हैं. सच बोलते हैं और लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

तेजस्वी ने क्या कहा था?: तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के गया दौरे को लेकर एक पोस्ट किया था और इसमें पीएम की तस्वीर भी शामिल की थी. उन्होंने लिखा था, "आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान, प्रधानमंत्री जी, गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे. लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी. ग्यारह साल अपनी और बीस वर्षों की एनडीए सरकार के बीस सालों का हिसाब दो."

महाराष्ट्र में FIR: गढ़चिरौली के भाजपा विधायक मिलिंद रामजी नरोटे की शिकायत पर, राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने का मामला दर्ज किया गया है. गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, जैसे धारा 196(1)(ए)(बी), 356(2)(3), 352, 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

''पोस्ट में पीएम की गया रैली को "जुमलों की दुकान" बताया गया था और एक गाना भी पोस्ट किया गया है. तेजस्वी की पोस्ट में लाठीचार्ज जैसी बातें भी दर्शायी गई हैं. यह हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है. गढ़चिरौली का एक जागरूक नागरिक और विधायक होने के नाते मैंने थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. हमारी मांग है इस मामले से जुड़ी हर बात की जांच की जाए और अगर उन्होंने (तेजस्वी यादव) कोई अपराध किया हो, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए''. - मिलिंद नरोटे, BJP विधायक, गढ़चिरौली

यूपी में FIR: वहीं यूपी के शाहजहांपुर में BJP महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने सदर बाजार थाने में तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है. उन्होंने शिकायत कर कहा कि RJD के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉम एक्स पर शुक्रवार को एक पोस्ट जारी किया गया था.

''22 अगस्त को थाना सदर बाजार में बीजेपी की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता द्वारा बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 153(2) और 197(1)(a) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है.'. -राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर

सत्ता पक्ष का हमला: बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR पर कहा, "सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का प्रयोग करना और मर्यादित टिप्पणी करना न्यूनतम आवश्यकता है. लेकिन उनकी विचारधारा ही ऐसी है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है.

"ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे कि पिंडदान करने गए हैं. लेकिन अब क्या कीजिएगा,, इनकी विचारधारा ही ऐसी है. बिहार बंद के दौरान उन्होंने उदंडता का परिचय दिया था. बिहार को इन लोगों ने नीचे ले जाने का काम किया था."- अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार

क्या बोले आरजेडी नेता: आरजेडी नेता संजय यादव ने कहा, "उन्होंने (तेजस्वी यादव) किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया? हर नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपये देने का वादा किसने किया था? हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किसने किया था? विशेष पैकेज और राज्य का दर्जा देने की बात किसने कही थी? दूसरे राज्य में केस करा रहे हैं, हिम्मत है तो बिहार में कराएं.

"बिहार के डीएनए को खराब किसने कहा था? अगर वादों को याद दिलाना गुनाह है तो ऐसी एफआईआर हर प्रखंड में कीजिए. एक एमएलए से क्या एफआईआर करा रहे, सभी बीजेपी के नेता से कराइये. विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं. हम बोलेंगे बार-बार बोलेंगे."- संजय यादव, आरजेडी नेता

"क्या चुनाव आयोग ने नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई की या एफआईआर दर्ज की. हालांकि, विपक्ष के लोगों के साथ ऐसा होता है. इससे कौन डर रहा है. सरकार जब जनाक्रोश से डर जाती है तो कोर्ट कचहरी का सहारा लेती है. पीएम मोदी डरे और सहमे हैं. हर भाषण में तेजस्वी का खौफ दिखता है."- शक्ति सिंह यादव,आरजेडी प्रवक्ता

क्या बोली कांग्रेस: कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा, "भले ही एक हजार FIR दर्ज हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? यह यात्रा भाजपा के विचारों से आजादी पाने के लिए है. हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे. हम वोट चोरी नहीं होने देंगे."

