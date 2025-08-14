पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के उन 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम बूथ वाइज जारी करने का निर्वाचन आयोग को आदेश दिया जिनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है.

सर्वोच्च न्यायालय ने आधार नंबर को वैलिड बताया है एवं जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है उसका लिस्ट निर्वाचन आयोग की साइट पर देने को कहा है. उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का राष्ट्रीय जनता दल ने स्वागत किया है. तेजस्वी यादव ने इस आदेश को राजद के साथ-साथ संपूर्ण विपक्ष की जीत बताई है.

'संपूर्ण विपक्ष की जीत' : तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि SIR को लेकर संपूर्ण विपक्ष ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है. चाहे वह बिहार बंद हो या सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई. SIR को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम आदेश आया है वह लोकतंत्र की जीत हुई है.

''इस प्रक्रिया को लेकर हमने जो मांग की थी उसपर सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी है. शुरू से ही हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे थे बल्कि इसकी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे थे. आज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अंतिम आदेश में तीन बातें कही है.''- तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता

'विपक्ष की मांग हुई पूरी' : तेजस्वी यादव ने कहा कि हमलोग शुरू से आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट के रूप में शामिल करने की मांग करते रहे. आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट के रूप में लेने को कहा है. इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को कहा है कि 65 लाख लोगों का नाम काटा गया उसका बूथ वाइज डाटा उपलब्ध करवाया जाए.

''इसके अलावा किसी कारण से मतदाताओं का नाम काटा गया है वह साइट पर उपलब्ध करवाइए. इतना ही नहीं इसके अलावा विज्ञापन जारी कर इसकी सूचना देने को कहा गया है. आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो हम लोगों की मांग थी उस पर मुहर लगी है.''- तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता

'बिहार लोकतंत्र की जननी' : तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और यही से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था. नरेंद्र मोदी और अमित शाह लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे, लेकिन लोकतंत्र की जननी से हम कभी लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा लगा है. यह देशवासियों की और बिहार के लोगों की जीत है.

'RJD के तथ्य पर सुप्रीम मुहर' : तेजस्वी यादव ने कहा कि उन लोगों ने जो साक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय को उपलब्ध करवाया था वह सही निकला. हम तथ्य, तर्क और सबूत पर विश्वास करने वाले लोग हैं. हमने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में जिनका नाम काटा गया, जिनको मृतक बताया गया था, उस तथ्य के साथ हमने इस SIR को एक्सपोज किया. आज बिहार की जीत हुई है.

'राजद ने उठाई थी मांग' : तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मामले को लेकर सबसे पहले हमने 27 जून को इस पर अपनी मांग रखी थी. सूत्रों के हवाले से घुसपैठियों के मतदाता सूची में नाम होने की चर्चा हुई थी. हम पर निजी हमला किया गया.

''9 जुलाई को हम लोगों ने बिहार बंद किया. राहुल गांधी इस बंद में शामिल हुए. लगातार विधानसभा हो या संसद, SIR की प्रक्रिया के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष ने आवाज उठाया. इसको लेकर विपक्ष के सभी नेताओं को हमने पत्र भी लिखा. सिर्फ बीजेपी को हमने पत्र नहीं लिखा था. 300 से अधिक सांसदों ने इसके खिलाफ पैदल मार्च किया. हमने सड़क, सदन, संसद एवं न्यायालय तक लड़ाई लड़ी है.''- तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता

विपक्षी दलों को धन्यवाद : तेजस्वी यादव ने SIR की लड़ाई में साथ देने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, JMM, सीपीआई, सीपीएम, CPIML को धन्यवाद दिया. उन्होंने इसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टालिन, हेमंत सोरेन, दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा के साथ-साथ सिविल सोसाइटी के मेंबर्स योगेंद्र यादव की टीम को बधाई दी.

निर्वाचन आयोग की मनसा पर सवाल : तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने डाटा के बेस पर लड़ाई लड़ी है. यदि इसमें गड़बड़ करने का कोई प्रयास करेगा तो हम उसकी लड़ाई आगे भी लड़ेंगे. तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग की कार्यशाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस लड़ाई में विपक्ष ने इतनी मांग रखी लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश ने एक बार भी आगे होकर इस पर अपनी सफाई नहीं दी.

भिखूभाई दिलसानिया पर तंज : तेजस्वी यादव ने बिहार बीजेपी के संगठन महामंत्री पर तंज करते हुए कहा कि गुजरात के लोग बिहार में और गुजरात में दोनों जगह वोटिंग कर रहे हैं. भिखूभाई दिलसानिया कितनी बार वोट देंगे यह पता नहीं. बीजेपी के पक्ष में काम करने वाले अधिकारी कब तक काम करेंगे.

'एक बिहारी सब पर भारी' : सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने पर खुशी जताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 'एक बिहारी सब पर भारी' यह आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया. जो लड़ाई लोगों ने लड़ी थी, उसी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी. एक बिहारी यदि अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए तो ये होने नहीं देता है यह साबित हो गया. पूरा बिहारी एक हो गया है और इनका जवाब देने के लिए तैयार हो गया है.

''हम लोगों ने बिहार के लोगों से वादा किया था कि बिहार के किसी भी सही लोगों का नाम मतदाता सूची से नहीं हटेगा, हम लोग उसी में लगे हुए हैं. लेकिन गुजरात से कुछ घुसपैठिया बिहार में आ गए हैं. हम लोग शुरू मांग कर रहे थे कि आधार, राशन एवं मनरेगा कार्ड को डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाए. आज हम लोगों की मांग पर सुप्रीम मुहर लग गई है.''- तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता

