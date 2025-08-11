ETV Bharat / bharat

फिर सीएम रेस में तेजस्वी यादव? क्या टूटेगा 46 साल पुराना कर्पूरी ठाकुर का रिकॉर्ड - BIHAR ELECTION 2025

तीसरी बार होंगे तेजस्वी सीएम की रेस में होंगे. ऐसे में जननायक कर्पूरी ठाकुर के 46 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती उनके सामने होगी-

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2025 at 6:34 PM IST

4 Min Read

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर महागठबंधन से फिर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की मांग है. अगर इस बार भी वो सीएम उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो तीसरी बार है जब तेजस्वी सीएम पद की दौड़ में होंगे. लेकिन अब भी उनके सामने वही पुरानी चुनौती है-46 साल से अटूट कर्पूरी ठाकुर का रिकॉर्ड!

40 सालों बाद भी नहीं टूटा रिकॉर्ड : बिहार में 46 साल से कर्पूरी ठाकुर के नाम अनोखा सियासी रिकॉर्ड कायम है. कर्पूरी ठाकुर ऐसे इकलौते डिप्टी सीएम रहे जो बाद में मुख्यमंत्री बने. 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक वे महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार में डिप्टी सीएम रहे और फिर दो बार मुख्यमंत्री बने-22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक.

ETV Bharat
सभा को संबोधित करते तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

लंबे कार्यकाल वाले डिप्टी सीएम भी नहीं बन पाए सीएम : सुशील कुमार मोदी बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल वाले डिप्टी सीएम रहे. वे तीन बार इस पद पर रहे-2005, 2010 और 2017 में. 2015 में एनडीए के अघोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी बने, लेकिन बहुमत न मिलने से सीएम नहीं बन पाए. सुशील मोदी के बाद भी कई नेता डिप्टी सीएम बने, लेकिन कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सका.

तेजस्वी यादव की अब तक की यात्रा : तेजस्वी यादव दो बार डिप्टी सीएम रहे हैं. पहली बार 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक और दूसरी बार 10 अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक. 2020 में भी महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े, लेकिन 12,000 वोटों से नीतीश कुमार के हाथ सत्ता चली गई. इस बार वे 2025 विधानसभा चुनाव में फिर से सीएम पद के लिए मैदान में हैं.

ETV Bharat
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

अन्य डिप्टी सीएम का हाल : रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी वर्तमान में उपमुख्यमंत्री हैं, लेकिन सीएम नहीं बन पाए. नीतीश कुमार के पाला बदलने से इनकी राजनीतिक स्थिति बदलती रही है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ : पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चंद्रभूषण राय का मानना है कि तेजस्वी को सीएम बनने के लिए एम-वाय समीकरण से बाहर निकलना होगा. वे ए टू जेड की बात जरूर करते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह लागू नहीं कर पाते. राजनीतिक विशेषज्ञ रणधीर का कहना है कि तेजस्वी के पास मुस्लिम-यादव का मजबूत समीकरण है और युवाओं में उनकी अच्छी छवि है.

''तेजस्वी तभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे जब अपनी सीमा से बाहर निकलेंगे ए-टू-जेड की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर जब तक इसे लागू नहीं करेंगे तब तक उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली है. बिहार में नीतीश कुमार जिसके साथ रहते हैं उसी की सरकार बनती है. नीतीश कुमार के रहते किसी दल का कोई नेता मुख्यमंत्री बने यह भी संभव नहीं है . ऐसे में तेजस्वी के लिए इस बार भी राह आसान नहीं है.''- प्रोफेसर चंद्रभूषण राय, राजनीतिक विशेषज्ञ

ETV Bharat
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

तेजस्वी के पक्ष में बातें : तेजस्वी के माता-पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं. वे 26 साल की उम्र में डिप्टी सीएम बने और दो बार नेता प्रतिपक्ष भी रहे. 2015 और 2020 में लगातार राघोपुर से विधायक चुने गए. महागठबंधन में उनके नाम पर सहमति है और कई सर्वे में वे सबसे आगे हैं.

तेजस्वी के खिलाफ परिस्थितियां : नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है. नीतीश के साथ रहने वाले दल की ही सरकार बनने का रिकॉर्ड है. विपक्ष उन्हें जंगल राज से जोड़ता है और उनकी शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठते हैं. अब बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी राजनीतिक चुनौती बढ़ा रहे हैं.

ETV Bharat
तेजस्वी यादव का पोस्टर (ETV Bharat)

नई रणनीति के साथ चुनाव में : 2020 में तेजस्वी ने रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और सरकार बनाने के करीब पहुंच गए थे. इस बार वे हर वर्ग के लिए वादों के साथ मैदान में हैं और नीतीश कुमार पर योजनाओं की नकल करने का आरोप भी लगा रहे हैं. अब देखना है कि क्या जनता उन्हें कर्पूरी ठाकुर का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका देती है या नहीं?

ये भी पढ़ें-

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर महागठबंधन से फिर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की मांग है. अगर इस बार भी वो सीएम उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो तीसरी बार है जब तेजस्वी सीएम पद की दौड़ में होंगे. लेकिन अब भी उनके सामने वही पुरानी चुनौती है-46 साल से अटूट कर्पूरी ठाकुर का रिकॉर्ड!

40 सालों बाद भी नहीं टूटा रिकॉर्ड : बिहार में 46 साल से कर्पूरी ठाकुर के नाम अनोखा सियासी रिकॉर्ड कायम है. कर्पूरी ठाकुर ऐसे इकलौते डिप्टी सीएम रहे जो बाद में मुख्यमंत्री बने. 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक वे महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार में डिप्टी सीएम रहे और फिर दो बार मुख्यमंत्री बने-22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक.

ETV Bharat
सभा को संबोधित करते तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

लंबे कार्यकाल वाले डिप्टी सीएम भी नहीं बन पाए सीएम : सुशील कुमार मोदी बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल वाले डिप्टी सीएम रहे. वे तीन बार इस पद पर रहे-2005, 2010 और 2017 में. 2015 में एनडीए के अघोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी बने, लेकिन बहुमत न मिलने से सीएम नहीं बन पाए. सुशील मोदी के बाद भी कई नेता डिप्टी सीएम बने, लेकिन कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सका.

तेजस्वी यादव की अब तक की यात्रा : तेजस्वी यादव दो बार डिप्टी सीएम रहे हैं. पहली बार 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक और दूसरी बार 10 अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक. 2020 में भी महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े, लेकिन 12,000 वोटों से नीतीश कुमार के हाथ सत्ता चली गई. इस बार वे 2025 विधानसभा चुनाव में फिर से सीएम पद के लिए मैदान में हैं.

ETV Bharat
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

अन्य डिप्टी सीएम का हाल : रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी वर्तमान में उपमुख्यमंत्री हैं, लेकिन सीएम नहीं बन पाए. नीतीश कुमार के पाला बदलने से इनकी राजनीतिक स्थिति बदलती रही है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ : पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चंद्रभूषण राय का मानना है कि तेजस्वी को सीएम बनने के लिए एम-वाय समीकरण से बाहर निकलना होगा. वे ए टू जेड की बात जरूर करते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह लागू नहीं कर पाते. राजनीतिक विशेषज्ञ रणधीर का कहना है कि तेजस्वी के पास मुस्लिम-यादव का मजबूत समीकरण है और युवाओं में उनकी अच्छी छवि है.

''तेजस्वी तभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे जब अपनी सीमा से बाहर निकलेंगे ए-टू-जेड की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर जब तक इसे लागू नहीं करेंगे तब तक उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली है. बिहार में नीतीश कुमार जिसके साथ रहते हैं उसी की सरकार बनती है. नीतीश कुमार के रहते किसी दल का कोई नेता मुख्यमंत्री बने यह भी संभव नहीं है . ऐसे में तेजस्वी के लिए इस बार भी राह आसान नहीं है.''- प्रोफेसर चंद्रभूषण राय, राजनीतिक विशेषज्ञ

ETV Bharat
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

तेजस्वी के पक्ष में बातें : तेजस्वी के माता-पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं. वे 26 साल की उम्र में डिप्टी सीएम बने और दो बार नेता प्रतिपक्ष भी रहे. 2015 और 2020 में लगातार राघोपुर से विधायक चुने गए. महागठबंधन में उनके नाम पर सहमति है और कई सर्वे में वे सबसे आगे हैं.

तेजस्वी के खिलाफ परिस्थितियां : नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है. नीतीश के साथ रहने वाले दल की ही सरकार बनने का रिकॉर्ड है. विपक्ष उन्हें जंगल राज से जोड़ता है और उनकी शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठते हैं. अब बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी राजनीतिक चुनौती बढ़ा रहे हैं.

ETV Bharat
तेजस्वी यादव का पोस्टर (ETV Bharat)

नई रणनीति के साथ चुनाव में : 2020 में तेजस्वी ने रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और सरकार बनाने के करीब पहुंच गए थे. इस बार वे हर वर्ग के लिए वादों के साथ मैदान में हैं और नीतीश कुमार पर योजनाओं की नकल करने का आरोप भी लगा रहे हैं. अब देखना है कि क्या जनता उन्हें कर्पूरी ठाकुर का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका देती है या नहीं?

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

जननायक कर्पूरी ठाकुरबिहार विधानसभा चुनावसीएम रेस में तेजस्वी यादवKARPOORI THAKUR RECORDBIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: किसका खेल बिगाड़ेंगे मुस्लिम वोटर, RJD और AIMIM में गठबंधन नहीं होने से किसे मिलेगा फायदा?

विधानसभा चुनाव को लेकर BJP का 'फुलप्रूफ' प्लान, 5 प्रक्षेत्र में बांटकर बिहार को साधने की तैयारी

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

भारत छोड़ो आंदोलन में पटना के युवाओं की क्रांतिकारी भूमिका, 83 वर्ष पहले गूंजी थी 'करो या मरो' की हुंकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.