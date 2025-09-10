'क्या जगदीप धनखड़ को हाउस अरेस्ट करके रखा है?', मोदी सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला
तेजस्वी यादव ने जगदीप धनखड़ की 'चुप्पी' को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने पूछा कि आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति कहां हैं? पढ़ें..
Published : September 10, 2025 at 1:45 PM IST
पटना: देश को भले ही सीपी राधाकृष्णन के रूप में अगला उपराष्ट्रपति मिल गया हो लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है. बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर इसको लेकर हमला बोला है. उन्होंने सरकार पर धनखड़ को 'हाउस अरेस्ट' करने का गंभीर आरोप लगा या है.
तेजस्वी का मोदी सरकार पर हमला: तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों हुआ. क्या जगदीप धनखड़ वाकई में बीमार थे या उन्हें बीमार करा दिया गया. इस्तीफा से पहले तो उन्होंने हाउस को अच्छे से चलाया है. फिर अचानक क्या हो गया?
'क्या हाउस अरेस्ट हैं धनखड़?': आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ कहां है, इसकी कोई जानकारी नहीं है. कोई अता-पता नहीं है कि धनखड़ साहब कहां हैं, क्या सरकार ने उनको हाउस अरेस्ट कराकर रखा है? इस बारे में देश की जनता को जानने का हक है, लिहाजा सरकार को बताना चाहिए.
"जगदीप धनखड़ जी को लेकर ना हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है और ना ही कोई जानकारी दी जा रही है. क्या उनको हाउस अरेस्ट कराकर रखा गया गया ताकि सही वजह बाहर नहीं आए." - तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल
सीपी राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति: एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे, जबकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले. वहीं 15 वोट अवैध पाए गए. 13 सांसदों ने मतदान में भाग नहीं लिया, इनमें बीजेडी के 7, बीआरएस के 4, शिरोमणि अकाली दल के एक और एक निर्दलीय सांसद शामिल हैं. इस तरह सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत गए हैं और अब वह देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे.
My heartfelt thanks to our Honourable President of India Smt. @rashtrapatibhvn Ji. 🙏🙏🙏 https://t.co/veU8iyFvut— CP Radhakrishnan (@CPRGuv) September 9, 2025
21 जुलाई को धनखड़ ने दिया था इस्तीफा: आपको याद दिलाएं कि 21 जुलाई की रात को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था. भारत के उपराष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल से उनके इस्तीफे की जानकारी साझा की गई थी. उन्होंने अपनी सेहत का हवाला देकर पद छोड़ने की बात कही थी लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है. उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था लेकिन उन्होंने 2 साल पहले ही पद त्याग दिया.
धनखड़ ने दी राधाकृष्णन को बधाई: इस्तीफे के बाद से चुप्पी साध रखे जगदीप धनखड़ ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी है. उन्होंने बधाई पत्र में लिखा, 'सार्वजनिक जीवन में आपके विशाल अनुभव को देखते हुए आपके नेतृत्व में यह गरिमामय पद निश्चित रूप से और अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा.'
