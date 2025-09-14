ETV Bharat / bharat

'अपनी सहूलियत से रगों में सिंदूर दौड़ाते हैं..' भारत-पाक एशिया कप के बहाने तेजस्वी का पीएम मोदी पर निशाना

''प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं तो उम्मीद होती है कि पढ़ाई-लिखाई, दवाई और कमाई की बात करेंगे, लेकिन वे तो घुसपैठिया की बात करते हैं. भारत-पाक मैच हो रहा है क्योंकि बीजेपी अपनी सहूलियत के हिसाब से सब तय करती है. कभी कहते हैं रगों में सिंदूर बहता है, तो कभी पाकिस्तान को अपना पार्टनर बना लेते हैं." - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

तेजस्वी यादव का तंज : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग कभी कहते हैं कि उनकी रगों में सिंदूर बहता है, वही पाकिस्तान को कभी पार्टनर बताते हैं और कभी खून-पानी का रिश्ता खत्म करने की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी सहूलियत के हिसाब से पाकिस्तान को लेकर अलग-अलग बयान देती है और अब भारत-पाक मैच इसी का उदाहरण है.

पटना : दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला थोड़ी देर में होने जा रहा है. इस मैच को लेकर देश में बहस जारी है. बीजेपी पर विपक्ष पाकिस्तान के प्रति दोहरी नीति का आरोप लगा रहा है. इसी बहाने बिहार में भी सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है.

पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का मुद्दा : तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे केवल भावनात्मक मुद्दों की बात करते हैं. असली मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं देते. उन्होंने बताया कि शनिवार को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया तो वहां मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिली. न डॉक्टर हैं, न दवा, न ही इलाज का माहौल. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं तो उन्हें पढ़ाई, दवाई और कमाई पर बात करनी चाहिए.

नीतीश कुमार को भी घेरा : तेजस्वी ने नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि मोदी को मेडिकल कॉलेज की जमीनी हकीकत नीतीश को दिखानी चाहिए. ताकि यह साफ हो सके कि जिस विकास का दावा किया जा रहा है, वह पूरी तरह खोखला है.

भ्रष्टाचार और जनता की पीड़ा : तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है. अस्पताल और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट है. लोग दवा और इलाज के लिए परेशान हैं. उन्होंने कहा कि जनता अब समझ चुकी है और ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का मन बना चुकी है.

मोदी पर सीधा हमला : निष्कर्षतः तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले उन्हें घेरते हुए कहा कि वे बार-बार बिहार आते हैं लेकिन असली मुद्दों से मुंह मोड़ते हैं. यहां की जनता त्रस्त है लेकिन मोदी केवल चुनावी भाषण और भावनात्मक राजनीति करने आते हैं.

