'हर परिवार के सदस्य को देंगे सरकारी नौकरी', बिहार की जनता से तेजस्वी यादव का वादा
तेजस्वी यादव ने बिहार के मतदाताओं से बड़ा वादा किया है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर हर परिवार के सदस्य को नौकरी देंगे.
Published : October 9, 2025 at 1:35 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अबतक का सबसे बड़ा चुनावी वादा किया है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर राज्य के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे. पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि वह जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं.
'हर परिवार के सदस्य को देंगे सरकारी नौकरी': पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल में एनडीए की सरकार ने सिवाय असुरक्षा और बेरोजगारी का बिहार के लोगों को कुछ भी नहीं दिया. ऐसे में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर घर को जॉब देंगे, यानी हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे.
#WATCH पटना: राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, " 20 साल में nda ने हर घर में असुरक्षा और बेरोज़गारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। जीत का जश्न हर घर में सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग लगाकर, एजुकेशनल सिटी, स्थापित करके, it पार्क लगाकर कृषि और डेरी आधारित उद्योग को बढ़ावा… pic.twitter.com/HXYI2ClIU2— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 9, 2025
क्या बोले तेजस्वी?: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर के बाद महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. इस जीत का जश्न हर घर में सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग लगाकर, एजुकेशनल सिटी स्थापित कर, आटईटी पार्क लगाकर और कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा.
सरकारी नौकरी की करो तैयारी!— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) October 9, 2025
आ रही है #तेजस्वी_सरकार नौकरी वाली!!
" सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनायेंगे!
20 महीनों में बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी!"
- श्री @yadavtejashwi जी की क्रांतिकारी घोषणा!
"20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया. अब हम हर घर को जॉब देंगे. जीत का जश्न हर घर में सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग लगाकर, एजुकेशनल सिटी,आईटी पार्क लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा."- तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल
'बिहार में होगा नौकरी का नवजागरण': पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अब नौकरी का नवजागरण होगा. बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उस परिवार में नौकरी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे. 20 महीने के अंदर ऐसा बिहार का कोई घर नहीं बचेगा, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी.
#WATCH पटना: राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, " बिहार में अब नौकरी का नवजागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उस परिवार में नौकरी दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर ऐसा… pic.twitter.com/O0cfYPj8Ys— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 9, 2025
महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेंच: बिहार चुनाव के लिए अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है. आज तेजस्वी यादव के आवास पर कांग्रेस नेताओं के साथ अहम बैठक होने वाली है. जहां सीट शेयरिंग के नए फॉर्मूले पर बातचीत होगी.
