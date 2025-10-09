ETV Bharat / bharat

'हर परिवार के सदस्य को देंगे सरकारी नौकरी', बिहार की जनता से तेजस्वी यादव का वादा

तेजस्वी यादव ने बिहार के मतदाताओं से बड़ा वादा किया है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर हर परिवार के सदस्य को नौकरी देंगे.

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव का नौकरी का वादा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 9, 2025 at 1:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अबतक का सबसे बड़ा चुनावी वादा किया है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर राज्य के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे. पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि वह जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं.

'हर परिवार के सदस्य को देंगे सरकारी नौकरी': पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल में एनडीए की सरकार ने सिवाय असुरक्षा और बेरोजगारी का बिहार के लोगों को कुछ भी नहीं दिया. ऐसे में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर घर को जॉब देंगे, यानी हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे.

क्या बोले तेजस्वी?: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर के बाद महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. इस जीत का जश्न हर घर में सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग लगाकर, एजुकेशनल सिटी स्थापित कर, आटईटी पार्क लगाकर और कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा.

"20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया. अब हम हर घर को जॉब देंगे. जीत का जश्न हर घर में सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग लगाकर, एजुकेशनल सिटी,आईटी पार्क लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा."- तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल

'बिहार में होगा नौकरी का नवजागरण': पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अब नौकरी का नवजागरण होगा. बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उस परिवार में नौकरी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे. 20 महीने के अंदर ऐसा बिहार का कोई घर नहीं बचेगा, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी.

महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेंच: बिहार चुनाव के लिए अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है. आज तेजस्वी यादव के आवास पर कांग्रेस नेताओं के साथ अहम बैठक होने वाली है. जहां सीट शेयरिंग के नए फॉर्मूले पर बातचीत होगी.

ये भी पढ़ें:

'20 साल की तकलीफों का हिसाब लेगा बिहार', तेजस्वी यादव ने कहा- 14 नवंबर की तारीख याद कर लीजिए

'6 और 11.. NDA नौ-दो ग्यारह', बिहार चुनाव के ऐलान के बाद लालू यादव का धमाकेदार पोस्ट

'तेजस्वी यादव ही होंगे बिहार के अगले CM', RJD प्रदेश अध्यक्ष का दावा- 10 दिनों में हो जाएगा सीट बंटवारा

तो क्या पशुपति पारस और मुकेश सहनी के कारण महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी?

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025तेजस्वी यादव का नौकरी का वादाबिहार विधानसभा चुनावGOVERNMENT JOB IN BIHARTEJASHWI YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

कौन होंगे मगध के मसीहा? ओवैसी या PK, एनडीए और महागठबंधन से टिकट नहीं मिलने से मुस्लिमों में नाराजगी

ननिहाल से लेकर बेनीपट्टी में खुशी, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर

सिर्फ एक APP से होंगे सारे काम.. इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, क्या है ECINet?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.