पटना: बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दो एपिक कार्ड को लेकर खूब हंगामा हुआ था. अब बीजेपी नेता और उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के भी दो एपिक कार्ड का मामला सामने आया है. उनके दो एपिक कार्ड SIR के बाद नए ड्राफ्ट सूची में शामिल हैं. एक लखीसराय और दूसरा पटना के बांकीपुर विधानसभा पटना से है. तेजस्वी ने विजय सिन्हा के दो-दो एपिक नंबर को लेकर बीजेपी और निर्वाचन आयोग से सवाल पूछा है कि कब उनको नोटिस भेजा जाएगा?
तेजस्वी ने लगाए गंभीर आरोप: तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजय कुमार सिन्हा के दो एपिक नंबर को जारी किया. तेजस्वी यादव ने बताया कि विजय सिन्हा का एक एपिक कार्ड लखीसराय में बना है, जिसका नंबर 39393370 है. उसमें उनकी उम्र 57 साल और पिता का नाम स्व शारदा रमन सिंह बताया गया है. इस कार्ड का सीरियल नंबर 274 है.
'विजय सिन्हा के दो वोटर आईडी': वहीं दूसरा कार्ड पटना के बांकीपुर विधानसभा में दर्ज है. जिसमें नाम विजय कुमार सिन्हा और पिता का नाम शारदा रमन सिंह, जबकि इसमें उम्र 60 साल है. इस कार्ड का एपिक नंबर AFS0853341 है और सीरियल नंबर 767 है. इस खुलासे के बाद अब बिहार में सियासत गरमा गई है.
दो जगह पर हुआ SIR: नेता प्रतिपक्ष ने विजय कुमार सिन्हा पर आरोप लगाया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही कसम खाते हैं और उनका दो-दो एपिक नंबर है. एक लखीसराय में है और एक पटना के बांकीपुर में है. दोनों का SIR का फॉर्म जमा किया गया है. दोनों जगहों के फॉर्म में विजय कुमार सिन्हा का हस्ताक्षर है. तेजस्वी ने पूछा कि दोनों जगह डिप्टी सीएम ने BLO को फॉर्म भरकर दिया होगा?
चुनाव आयोग का सवालों के घेरे में होने का मतलब है पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता का ही सवालों के घेरे में होना!— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) August 10, 2025
चुनाव आयोग में बैठे अधिकारियों को निजी हित से ऊपर उठकर सोचना चाहिए!
और निष्पक्षता से सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक समान नीति अपनाते… pic.twitter.com/Ey4fUqQSqh
विजय सिन्हा पर केस दर्ज करने की मांग: तेजस्वी यादव ने बिहार के उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर फर्जी मतदान करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि बिहार में दो चरणों में चुनाव होता होगा तो विजय सिन्हा दोनों जगह पर जाकर मतदान करते होंगे, जो कानूनी रूप से जुर्म है. इसलिए उन पर प्राथमिक दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि यह सभी आंकड़ा निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध है.
"बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास दो EPIC नंबर हैं. वो भी दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों का. एक में उम्र 57 साल है और दूसरे में उम्र 60 साल है. चुनाव आयोग के एप्लीकेशन पर ये ऑनलाइन भी है तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है? लोगों को ये पता होना चाहिए. सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं. या तो चुनाव आयोग की SIR की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है या बिहार के उपमुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा हैं"- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा सभा
है मोदी जी के खासमखास बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 10, 2025
👉 ये दो अलग-अलग जिलों की दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के दो अलग-अलग जगह के मतदाता हैं। लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से और पटना जिले की बांकीपुर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से।
👉 इनके पास दो दो अलग-अलग… pic.twitter.com/E38JXb9nzO
विजय सिन्हा ने दी सफाई: वहीं अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उन्होंने 2024 में ही अपना नाम लखीसराय में जोड़ने और पटना से हटाने के लिए आवेदन दिया था. उनके पास इसका प्रमाण भी है. डिप्टी सीएम ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सिर्फ लखीसराय में ही वोट डाला था.
"पहले पटना में मेरे पूरे परिवार का नाम था. अप्रैल 2024 में मैंने अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए आवेदन किया. यहां से विलोपित करने का भी फॉर्म भरा था. उस समय का प्रमाण मेरे पास है. किसी कारण से नाम नहीं हटा तो मैंने BLO को बुलाकर लिखित में आवेदन दिया और रिसीविंग लिया. मेरे पास दोनों कागज है. मेरा विलोपित का फॉर्म रिजेक्ट हुआ. मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं. पिछली बार भी मैंने केवल लखीसराय से वोटिंग की और इस बार भी प्रारूप वहीं से भरा है."- विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम, बिहार
झूठ की बुनियाद पर राजनीति करने वालों को जनता हर बार जवाब देती है...— Vijay Kumar Sinha (@VijayKrSinhaBih) August 10, 2025
जंगलराज के युवराज तेजस्वी यादव जी ने मुझ पर दो EPIC नंबर रखने का आरोप लगाया है। साफ कर दूं कि मैं हमेशा एक ही जगह से वोट करता आया हूं और करूंगा।
पहले मेरा और मेरे पूरे परिवार का नाम पटना में था। अप्रैल 2024 में… pic.twitter.com/QNAcZ4YmXa
अपने ऊपर लगे आरोप पर क्या बोले तेजस्वी?: तेजस्वी यादव ने अपने ऊपर लगे 2-2 एपिक नंबर मामले पर मीडिया ट्रायल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के कुछ न्यूज चैनल के स्टूडियो में उनकी गिरफ्तारी तक पर चर्चा हो रही थी. कुछ लोग तो हमसे जवाब मांगते है कि हमने जवाब दिया की नहीं? मुझे 8 अगस्त तक जवाब देना है और लेटर स्पीड पोस्ट से मुझे 8 को मिला है और नोटिस शाम को मिला और हमने उसी दिन स्पीड पोस्ट से जवाब भेज दिया. वो भी 5:30 बजे तक.
'नोटिस का जवाब भेज दिया मैंने': तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं 8 अगस्त को ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से जवाब दे दिया था. इसके बाद फिर एक नोटिस भेजा गया, जिसमें 16 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया है. पटना के अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा स्पीड पोस्ट से पत्र पत्र भेजा गया था. इसीलिए मैंने भी 8 अगस्त को स्पीड पोस्ट के द्वारा जवाब दे दिए थे. मुझे बाद में पता चला और मीडिया को पहले ही भेजे गए नोटिस की जानकारी थी.
