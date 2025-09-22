तेज प्रताप यादव ने कहा - 'RJD में दोबारा नहीं जाऊंगा.. गीता और श्रीकृष्ण की कसम..'
तेज प्रताप यादव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. एक बार फिर से उन्होंने कहा कि किसी के बुलाने पर भी आरजेडी में नहीं जाऊंगा. पढ़ें
Published : September 22, 2025 at 2:19 PM IST|
Updated : September 22, 2025 at 2:30 PM IST
पटना : लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पूरी तरीके से आर-पार की लड़ाई में उतर चुके हैं. वह पीछे मुड़ने के सवाल से साफ इंकार कर रहे हैं. यहां तक कह रहे हैं कि अब कभी भी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ज्वाइन नहीं करूंगा.
'तेज प्रताप की कसम, दोबारा RJD में नहीं जाएंगे' : जब तेज प्रताप से यह सवाल पूछा गया कि अब आप अपनी खुद की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे. लग रहा था कि आपकी घर वापसी हो सकती है, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि उन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी. इस पर तेज प्रताप ने कहा कि, जब घर वापसी हो जाएगी तो जनता के दुख दर्द का क्या होगा? इसलिए आरजेडी में मैं दोबारा नहीं जाऊंगा. मैं गीता, कृष्ण भगवान की कसम खाता हूं कि दोबारा आरजेडी में नहीं जाऊंगा.
''कोई बुलाएगा तब भी नहीं जाऊंगा, लेकिन सदैव मेरे माता पिता मेरे भगवान हैं. उनकी तस्वीर हमेशा अपने साथ रखता हूं, अपने दिल में रखता हूं. राजनीति अलग है, माता-पिता की जगह अलग है.'' - तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे
'तेजस्वी मेरे छोटे भाई, उन्हें आशीर्वाद' : जब तेज प्रताप से सवाल पूछा गया कि तेजस्वी ने भी कहा है कि महुआ से जब भी कोई लड़ेगा तो आरजेडी का सदस्य लड़ेगा. ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया है कि तेज प्रताप के लिए अब दरवाजे बंद है. इस पर तेज प्रताप ने कहा कि ''मेरी राह अलग है, मुझे सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना है. किसी को मुझे मेरे काम को गिनाने की जरूरत नहीं है. तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं उन्हें आशीर्वाद है.''
क्या है पूरा मामला? : दरअसल, इसी साल मई महीने हुए अनुष्का यादव प्रकरण के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था. यही नहीं घर से भी बेदखल कर दिया था. इसके बाद तेज प्रताप यादव अपनी अलग राह पर चल पड़े हैं.
निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमज़ोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार…— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) May 25, 2025
टीम तेज प्रताप यादव (जनशक्ति जनता दल) के बैनर तले वह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक चुके हैं. कई पार्टियों से उन्होंने गठबंधन भी किया है. सभी 243 सीटों पर उतरने का ऐलान किया है. समस्तीपुर के हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव इस बार किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसपर सबकी निगाह टिकी हुई है. क्योंकि वह वैशाली के महुआ में भी काफी एक्टिव दिख रहे हैं, जहां से वह पहले विधायक हुआ करते थे.
आज दिनांक: 05/08/2025, स्थान: मौर्य होटल(केसरिया हॉल) में हमारे नेतृत्व में टीम तेज प्रताप यादव के साथ प्रमुख पांच पार्टियों का गठबंधन सह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 5, 2025
पार्टियों के नाम निम्न हैं:
1. विकास वंचित इंसान पार्टी(VVIP)
2. भोजपुरिया जन मोर्चा(BJM)
3. प्रगतिशील… pic.twitter.com/nkV37t5qrU
बहन रोहिणी आचार्य का मिल रहा साथ! : वैसे तो परिवार के सभी सदस्यों ने तेज प्रताप यादव का इस समय साथ छोड़ दिया है. पर बहन रोहिणी आचार्य को लेकर कहा जा रहा है कि वह उनके साथ हैं. जिस प्रकार से उन्होंने संजय यादव की तस्वीर को पोस्ट किया, परिवार के कई सदस्यों को अनफॉलो किया इससे कयास लगाया जा रहा है कि रोहिणी अपने भाई तेज प्रताप के साथ हैं.
