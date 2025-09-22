ETV Bharat / bharat

तेज प्रताप यादव ने कहा - 'RJD में दोबारा नहीं जाऊंगा.. गीता और श्रीकृष्ण की कसम..'

September 22, 2025

पटना : लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पूरी तरीके से आर-पार की लड़ाई में उतर चुके हैं. वह पीछे मुड़ने के सवाल से साफ इंकार कर रहे हैं. यहां तक कह रहे हैं कि अब कभी भी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ज्वाइन नहीं करूंगा. 'तेज प्रताप की कसम, दोबारा RJD में नहीं जाएंगे' : जब तेज प्रताप से यह सवाल पूछा गया कि अब आप अपनी खुद की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे. लग रहा था कि आपकी घर वापसी हो सकती है, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि उन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी. इस पर तेज प्रताप ने कहा कि, जब घर वापसी हो जाएगी तो जनता के दुख दर्द का क्या होगा? इसलिए आरजेडी में मैं दोबारा नहीं जाऊंगा. मैं गीता, कृष्ण भगवान की कसम खाता हूं कि दोबारा आरजेडी में नहीं जाऊंगा. RJD में दोबारा नहीं जाऊंगा तेज प्रताप का ऐलान (ETV Bharat) ''कोई बुलाएगा तब भी नहीं जाऊंगा, लेकिन सदैव मेरे माता पिता मेरे भगवान हैं. उनकी तस्वीर हमेशा अपने साथ रखता हूं, अपने दिल में रखता हूं. राजनीति अलग है, माता-पिता की जगह अलग है.'' - तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे 'तेजस्वी मेरे छोटे भाई, उन्हें आशीर्वाद' : जब तेज प्रताप से सवाल पूछा गया कि तेजस्वी ने भी कहा है कि महुआ से जब भी कोई लड़ेगा तो आरजेडी का सदस्य लड़ेगा. ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया है कि तेज प्रताप के लिए अब दरवाजे बंद है. इस पर तेज प्रताप ने कहा कि ''मेरी राह अलग है, मुझे सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना है. किसी को मुझे मेरे काम को गिनाने की जरूरत नहीं है. तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं उन्हें आशीर्वाद है.'' तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

