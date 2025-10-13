ETV Bharat / bharat

तेज प्रताप यादव ने 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, देखें पूरी लिस्ट, खुद महुआ से लड़ेंगे चुनाव

पटना : तेज प्रताप यादव की पार्टी यानी जनशक्ति जनता दल (JJD) ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है. कुल 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है. तेज प्रताप यादव खुद महुआ से चुनाव लड़ेंगे.

पार्टी ने किसे-किसे दिया है टिकट ? : जनशक्ति जनता दल ने मधेपुरा से संजय यादव को उम्मीदवार बनाया है. वहीं नरकटियागंज से तौरिफ रहमान को टिकट दिया गया है. बरौली से धर्मेन्द्र क्रांतिकारी मैदान में उतरेंगे. इसके साथ ही कुचायकोट से ब्रज बिहारी भट्ट अपना भाग्य आजमाएंगे.

तेज प्रताप यादव ने हिसुआ से रवि राज कुमार को उम्मीदवार बनाया है. महनार से जय सिंह राठी मैदान में उतरने वाले हैं. बनियापुर से पुष्पा कुमारी को टिकट मिला है. इसके साथ ही मोहिउद्दीन नगर से सुरभि यादव चुनाव लड़ेंगी.