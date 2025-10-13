तेज प्रताप यादव ने 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, देखें पूरी लिस्ट, खुद महुआ से लड़ेंगे चुनाव
जहां महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है. वहीं प्रशांत किशोर के बाद तेज प्रताप ने भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी.
Published : October 13, 2025 at 6:14 PM IST
पटना : तेज प्रताप यादव की पार्टी यानी जनशक्ति जनता दल (JJD) ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है. कुल 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है. तेज प्रताप यादव खुद महुआ से चुनाव लड़ेंगे.
पार्टी ने किसे-किसे दिया है टिकट ? : जनशक्ति जनता दल ने मधेपुरा से संजय यादव को उम्मीदवार बनाया है. वहीं नरकटियागंज से तौरिफ रहमान को टिकट दिया गया है. बरौली से धर्मेन्द्र क्रांतिकारी मैदान में उतरेंगे. इसके साथ ही कुचायकोट से ब्रज बिहारी भट्ट अपना भाग्य आजमाएंगे.
तेज प्रताप यादव ने हिसुआ से रवि राज कुमार को उम्मीदवार बनाया है. महनार से जय सिंह राठी मैदान में उतरने वाले हैं. बनियापुर से पुष्पा कुमारी को टिकट मिला है. इसके साथ ही मोहिउद्दीन नगर से सुरभि यादव चुनाव लड़ेंगी.
- महुआ (वैशाली) : तेज प्रताप यादव
- बेलसन (सीतामढ़ी) : विकास कुमार कवि
- शाहपुर (भोजपुर) : मदन यादव
- बख्तियारपुर (पटना) : डॉ. गुलशन यादव
- बिक्रमगंज (पटना) : अजीत कुशवाहा
- जगदीशपुर (भोजपुर) : नीरज राय
- अतरी (गया) : अविनाश
- वजीरगंज (गया) : प्रेम कुमार
- बेनीपुर (दरभंगा) : अवध किशोर झा
- मनेर (पटना) : शंकर यादव
- दुमाओ (बक्सर) : दिनेश कुमार सूर्या
- गोबिंदगंज (मोतिहारी) : आशुतोष
- पटना साहिब (पटना) : मीनू कुमारी (अधिकवक्ता)
- मधेपुरा : संजय यादव
- नरकटियागंज (मोतिहारी) : तौरीफ रहमान
- बरौली (गोपालगंज) : धर्मेंद्र क्रांतिकारी
- कुचायकोट (गोपालगंज) : ब्रज बिहारी भट्ट
- हिसुआ (नवादा) : रवि राज कुमार
- महनार (वैशाली) : जय सिंह राठी
- बनियापुर (सारण ) : पुष्पा कुमारी
- मोहिउद्दीन नगर (समस्तीपुर) : सुरभि यादव
तेज प्रताप हो गए हैं बागी : दरअसल अनुष्का यादव प्रकरण के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था. इसके बाद तेज प्रताप ने खुद की पार्टी बनायी. कई छोटी पार्टियों से उन्होंने गठबंधन भी किया है. तेज प्रताप लगातार कह रहे थे कि महुआ उनके लिए कर्मभूमि है.
ये भी पढ़ें :-
जन सुराज की 65 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी, देखें पूरी लिस्ट