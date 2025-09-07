ETV Bharat / bharat

पावागढ़ रोपवे हादसे की जांच के लिए टीम गठित, कलेक्टर बोले- जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्रवाई

गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ में रोपवे हादसे की जांच के लिए तकनीकी टीम गठित की गई है.

technical team and FSL investigating Pavagadh ropeway accident in Panchmahal Gujarat
पावागढ़ रोपवे हादसे की जांच के लिए समिति गठित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2025 at 8:50 PM IST

3 Min Read

अहमदाबाद: गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावागढ़ में शनिवार को रोपवे का तार टूटने से छह लोगों की दुखद मौत हो गई थी. इस पूरी घटना को लेकर जिला कलेक्टर अजय दहिया ने घटनास्थल का दौरा किया और पूरी स्थिति का जायजा लिया.

इस मामले में एक जांच समिति गठित की है, जो घटना के मूल कारणों का पता लगाएगी. जांच समिति में आरएंडबी विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है. कलेक्टर ने कहा कि तकनीकी जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी. इस पूरी घटना की फोरेंसिक जांच भी की जाएगी. फिलहाल जांच दल इस घटना की जांच कर रहा है और रिपोर्ट का इंतजार है.

पत्रकारों को जानकारी देते हुए कलेक्टर अजय दहिया ने बताया कि हलोल तालुका के पावागढ़ में मटेरियल रोपवे की घटना हुई है. एक तकनीकी जांच समिति गठित की गई है. वह टीम अपना काम कर रही है. प्रारंभिक रिपोर्ट का इंतजार है. पुलिस जांच भी जारी है. एफएसएल टीम जांच कर रही है.

उन्होंने कहा कि यह हादसा टावर नंबर 3 और 4 के बीच मेन केबल टूटने के कारण हुआ. बोगी, जो एक गाइड केबल है, टावर नंबर 3 और 4 के बीच मेन केबल से टकरा गई. हम इसकी जांच एफएसएल से करवाएंगे. जांच के दौरान अगर कोई लापरवाही और अन्य कारण पाए जाते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

पंचमहल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) हरेश दुधात ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि रोपवे का तार टूटने से यह हादसा हुआ. उन्होंने बताया कि एफएसएल की मदद से मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि ट्रॉली ऊपर की ओर जा रही थी या नीचे आ रही थी.

वहीं, स्थानीय विधायक जयद्रथसिंह परमार ने बताया कि रोपवे का इस्तेमाल पहाड़ी की चोटी पर विभिन्न सामग्री ले जाने के लिए किया जा रहा था और इसकी पूरी ट्रॉली एक टावर से टकराकर नीचे गिर गई. परमार के अनुसार, इस हादसे में ट्रॉली में सवार सभी छह लोगों की मौत हो गई.

अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में रोपवे संचालक मोहम्मद अनवर महमद शरीफ खान और बलवंत सिंह धनीराम जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के मूल निवासी थे. उन्होंने बताया कि खान और धनीराम के शवों को उनके गृहनगर ले जाया जाएगा.

पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित महाकालिका मंदिर देवी काली को समर्पित एक भव्य मंदिर है. यहां हर साल लगभग 25 लाख आगंतुक आते हैं.

यह भी पढ़ें- गुजरात में बड़ा हादसा : पावागढ़ पहाड़ी मंदिर में कार्गो रोपवे का तार टूटा, छह लोगों की मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

ROPEWAY BREAK INCIDENT IN PAVAGATHPANCHMAHAL ROPEWAYGUJARAT NEWSPAVAGADH ROPEWAY ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.