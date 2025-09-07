ETV Bharat / bharat

पावागढ़ रोपवे हादसे की जांच के लिए टीम गठित, कलेक्टर बोले- जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्रवाई

अहमदाबाद: गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावागढ़ में शनिवार को रोपवे का तार टूटने से छह लोगों की दुखद मौत हो गई थी. इस पूरी घटना को लेकर जिला कलेक्टर अजय दहिया ने घटनास्थल का दौरा किया और पूरी स्थिति का जायजा लिया.

इस मामले में एक जांच समिति गठित की है, जो घटना के मूल कारणों का पता लगाएगी. जांच समिति में आरएंडबी विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है. कलेक्टर ने कहा कि तकनीकी जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी. इस पूरी घटना की फोरेंसिक जांच भी की जाएगी. फिलहाल जांच दल इस घटना की जांच कर रहा है और रिपोर्ट का इंतजार है.

पत्रकारों को जानकारी देते हुए कलेक्टर अजय दहिया ने बताया कि हलोल तालुका के पावागढ़ में मटेरियल रोपवे की घटना हुई है. एक तकनीकी जांच समिति गठित की गई है. वह टीम अपना काम कर रही है. प्रारंभिक रिपोर्ट का इंतजार है. पुलिस जांच भी जारी है. एफएसएल टीम जांच कर रही है.

उन्होंने कहा कि यह हादसा टावर नंबर 3 और 4 के बीच मेन केबल टूटने के कारण हुआ. बोगी, जो एक गाइड केबल है, टावर नंबर 3 और 4 के बीच मेन केबल से टकरा गई. हम इसकी जांच एफएसएल से करवाएंगे. जांच के दौरान अगर कोई लापरवाही और अन्य कारण पाए जाते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

पंचमहल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) हरेश दुधात ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि रोपवे का तार टूटने से यह हादसा हुआ. उन्होंने बताया कि एफएसएल की मदद से मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि ट्रॉली ऊपर की ओर जा रही थी या नीचे आ रही थी.