Tech Support Scam: दिल्ली, नोएडा, मुंबई समेत 15 जगहों पर ED की छापेमारी, जानें मामला

ईडी के मुताबिक, यह मामला फर्जी कॉल सेंटर के जरिये विदेशी नागरिकों से साइबर धोखाधड़ी से जुड़ा है.

दिल्ली, नोएडा, मुंबई समेत 15 जगहों पर ED की छापेमारी, जानें मामला (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2025 at 1:24 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को तकनीकी सहायता घोटाले के सिलसिले में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, हरियाणा और मुंबई में 15 परिसरों की तलाशी ली. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने मामले की जांच शुरू की है, जिसके सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह तलाशी चल रही है.

अधिकारियों के मुताबिक, ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी दिल्ली के रोहिणी, पश्चिम विहार और राजौरी गार्डन से कई फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे. ईडी ने कहा, "ये कॉल सेंटर कथित तौर पर प्रतिष्ठित वैश्विक फर्मों के प्रतिनिधि बनकर विदेशी नागरिकों को निशाना बनाते थे."

ईडी ने कहा कि कुछ मामलों में, धोखेबाजों ने गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर अनजान पीड़ितों से पैसे ऐंठने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप भी धारण किया. संघीय एजेंसी द्वारा दी गई प्रारंभिक जानकारी से संकेत मिलता है कि आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए क्रिप्टो वॉलेट में लाखों अमेरिकी डॉलर के लेनदेन दर्ज हैं. ईडी ने आगे कहा कि जांच का उद्देश्य वित्तीय प्रवाह के पूरे नेटवर्क का पता लगाना और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय, दोनों लाभार्थियों की पहचान करना है.

अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को मजबूत करने के लिए डिजिटल साक्ष्य, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री एकत्र करना था. कई संदिग्ध वर्तमान में धोखाधड़ी के कार्यों को आसान बनाने या उनसे लाभ उठाने में अपनी कथित भूमिका के लिए जांच के दायरे में हैं.

ईडी की यह कार्रवाई विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर किए जा रहे साइबर आधारित वित्तीय अपराधों के खिलाफ कई कार्रवाइयों के बीच हुई है. एजेंसी द्वारा इस अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी में शामिल भारतीय ऑपरेटरों और उनके विदेशी समकक्षों के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखने की उम्मीद है.

