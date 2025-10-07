ETV Bharat / bharat

Tech Support Scam: दिल्ली, नोएडा, मुंबई समेत 15 जगहों पर ED की छापेमारी, जानें मामला

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को तकनीकी सहायता घोटाले के सिलसिले में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, हरियाणा और मुंबई में 15 परिसरों की तलाशी ली. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने मामले की जांच शुरू की है, जिसके सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह तलाशी चल रही है.

अधिकारियों के मुताबिक, ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी दिल्ली के रोहिणी, पश्चिम विहार और राजौरी गार्डन से कई फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे. ईडी ने कहा, "ये कॉल सेंटर कथित तौर पर प्रतिष्ठित वैश्विक फर्मों के प्रतिनिधि बनकर विदेशी नागरिकों को निशाना बनाते थे."

ईडी ने कहा कि कुछ मामलों में, धोखेबाजों ने गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर अनजान पीड़ितों से पैसे ऐंठने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप भी धारण किया. संघीय एजेंसी द्वारा दी गई प्रारंभिक जानकारी से संकेत मिलता है कि आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए क्रिप्टो वॉलेट में लाखों अमेरिकी डॉलर के लेनदेन दर्ज हैं. ईडी ने आगे कहा कि जांच का उद्देश्य वित्तीय प्रवाह के पूरे नेटवर्क का पता लगाना और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय, दोनों लाभार्थियों की पहचान करना है.