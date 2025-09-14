ETV Bharat / bharat

'टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहती', महामुकाबले से पहले बहिष्कार की मांग तेज

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का बहिष्कार करने की मांग जोर पकड़ रही है.

Indian players not want to play with pakistan in Asia Cup 2025 claims Sanjay Raut over boycott calls
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच आज (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025 at 1:31 PM IST

3 Min Read
मुंबई: एशिया कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ेंगी. यह महामुकाबला दुबई में खेला जाएगा. हालांकि, पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत में इस मैच का बहिष्कार करने की मांग तेजी से उठ रही. इस बीच, शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम भी यह मैच नहीं खेलना चाहती. लेकिन जय शाह उन पर दबाव बना रहे हैं. उन्होने कहा कि हमने कुछ क्रिकेटरों से बात की है.

राउत ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इस मैच में देशभक्ति से ज्यादा आर्थिक लाभ में दिलचस्पी है. उन्होंने कहा कि यह भी साफ है कि इसमें कितने और किन लोगों के आर्थिक हित जुड़े हैं. शिवसेना (यूबीटी) ने 'मेरा सिंदूर मेरा देश' आंदोलन शुरू किया है.

संजय राउत ने भाजपा के राष्ट्रवाद को एक दिखावा बताया. भगवा पार्टी की आलोचना करते हुए संजय राउत ने कहा, "भारत-पाकिस्तान मैच के लिए भाजपा सरकार द्वारा अनुमति देना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की देशभक्ति का दिवालियापन है. इस मैच से होने वाले वित्तीय कारोबार से साफ जाहिर होता है कि भाजपा ने पैसों के लिए देशभक्ति बेच दी है. उस राजनीतिक कार्यक्रम का क्या हुआ जिसके लिए नरेंद्र मोदी को पहलगाम हमले पर छाती पीटनी पड़ी और उस हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की पत्नियों के माथे से सिंदूर पोंछा गया? भाजपा का राष्ट्रवाद और देशभक्ति पाखंड है."

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत
शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत (ETV Bharat)

राउत ने यह भी याद दिलाया कि भारत पहले भी सुरक्षा और आतंकवाद के कारण ऐसे अंतरराष्ट्रीय मैचों से पीछे हट चुका है. उन्होंने कहा कि कई क्रिकेटरों ने इस मैच का विरोध किया है। लेकिन जो खिलाड़ी मैदान पर खेलने जा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए. राउत ने कहा कि उस मैच की फीस लेते हुए खिलाड़ियों को शर्म आनी चाहिए कि वे आतंकवादियों द्वारा मारे गए निर्दोष लोगों के खून की कीमत चुका रहे हैं. अगर हम इस एक मैच का बहिष्कार कर दें, तो क्या आसमान गिर जाएगा? क्या जय शाह आपको फांसी पर लटका देंगे? या अमित शाह आपके पीछे ईडी लगाकर आपको जेल में डाल देंगे?

...तो आज भारत-पाकिस्तान मैच नहीं होता
संजय राउत ने दावा किया कि सच्चाई यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम भी यह मैच नहीं खेलना चाहती. लेकिन जय शाह उन पर दबाव बना रहे हैं. हमने कुछ क्रिकेटरों से बात की है. उनका कहना है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है. राउत ने कहा कि इस मैच में जय शाह का हित जुड़ा है. क्या ये क्रिकेटर देश के लिए खेल रहे हैं या जय शाह के लिए? संजय राउत ने कहा कि अगर बालासाहेब ठाकरे होते, तो आज भारत-पाकिस्तान मैच नहीं होता.

भारत और पाकिस्तान की टीमें 14 सितंबर (रविवार) को एशिया कप 2025 के छठे मैच में आमने-सामने होंगी. यह मैच रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे, जबकि पाकिस्तान की कप्तानी सलमान अली आगा करेंगे. हालांकि, कई विपक्षी नेताओं ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पहली बार होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करने की घोषणा की है.

