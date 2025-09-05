चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट

रांची: जब पूरा देश शिक्षक दिवस के मौके पर गुरुओं को नमन कर रहा है, तब झारखंड के एक सुदूर गांव की शिक्षिका मालती कुमारी की आंखों में आंसू हैं. वह कहती हैं- मैं प्रधानाध्यापिका हूं, शिक्षिका हूं और बच्चों के लिए रसोइया भी. लेकिन सवाल यह है कि क्या इस व्यवस्था में मैं बच्चों को पढ़ाऊं या उनके लिए चूल्हा जलाऊं?

राजा डेरा के चंद्राटोली गांव की यह कहानी केवल एक महिला की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों शिक्षकों की है जो आज भी सिस्टम की लापरवाही और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं.

प्रधानाध्यापिका होकर भी रसोइया का काम

मालती कुमारी सरकारी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं. लेकिन उनकी दिनचर्या में बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा समय मिड-डे मील बनाने और बर्तन धोने में चला जाता है. बच्चों को दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए वह चूल्हे के पास बैठती हैं, हाथों से बर्तन मांजती हैं और किसी तरह चावल-दाल का जुगाड़ करती हैं. वह बताती हैं- न मिड डे मील (एमडीएम) का पैसा आता है, न अंडे और सब्जी के लिए अलग से कोई राशि. सरकार कहती है पौष्टिक आहार दें, लेकिन जब तेल, मसाला, सब्जी सब अपनी जेब से खरीदना पड़ता है तो आखिर कैसे चलेगा?

1700 रुपये वेतन और महीनों की देरी

मालती कुमारी की सबसे बड़ी मुश्किल है पारा शिक्षिका होने की वजह से उन्हें वेतन महज 1700 रुपये मिलते हैं, वह भी महीनों तक बकाया रहता है. इस मामूली रकम से न घर चल सकता है, न बच्चों की पढ़ाई. मालती के पति का निधन काफी पहले हो चुका है और उनके दो छोटे बच्चे हैं. इन्हें विधवा पेंशन तक नहीं मिलती, क्योंकि वह शिक्षिका हैं. वह कहती हैं- मैं घर चलाऊं या स्कूल? अपने बच्चों को पढ़ाएं या फिर गांव के बच्चों का भविष्य संवारें? यह संकट हर दिन मेरे सामने खड़ा रहता है. लगभग एक हफ्ते पहले ही एक रसोइया मिला है लेकिन यह अस्थायी समाधान है. असली जिम्मेदारी तो शिक्षा विभाग की है.

बच्चों की पुकार: हमें शिक्षक चाहिए

स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है. बच्चे अक्सर आवाज लगाते हैं- 'हमें शिक्षक चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए' लेकिन अकेली मालती कुमारी कितनों को संभालें? वह कभी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाती हैं, तो कभी रसोई में जाकर चूल्हा फूंकती हैं. गांव के ही किशोर बच्चों ने बताया कि जब शिक्षिका रसोई में होती हैं, तो क्लास खाली रह जाती है. इस स्थिति में पढ़ाई का माहौल कैसे बनेगा?

बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव

यहां शिक्षा के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं की भी कमी है. बच्चों के लिए पानी की टंकी लगाई गई थी, लेकिन आंधी-तूफान में वह क्षतिग्रस्त हो गई. महीनों बाद भी उसकी मरम्मत नहीं हुई. बच्चों को पीने का पानी तक सही से उपलब्ध नहीं है.

शिक्षिका का दर्द और बेबसी

ईटीवी भारत की टीम से बातचीत के दौरान मालती कुमारी भावुक हो उठीं. उन्होंने साफ कहा, अब किस बात की कार्रवाई से डरूं ? न वेतन है, न सरकार का सहारा. अगर मीडिया में बोलने से कोई फर्क पड़े और बच्चों का भला हो तो यही मेरी जीत होगी. उनकी आंखों से आंसू बह निकले. वह कहती हैं कि प्रशासन अगर वाकई बच्चों की पढ़ाई और पोषण को लेकर गंभीर है, तो सबसे पहले शिक्षकों को समय पर वेतन और मिड-डे मील का बजट सुनिश्चित करना चाहिए.

मिड-डे मील की सच्चाई

मालती कुमारी बताती हैं कि राशन के नाम पर केवल चावल, आलू और हल्दी मिलती है. दाल कभी-कभार ही दिखती है. बच्चों को किसी तरह आलू-चावल उबालकर खिला दिया जाता है. न स्वाद है, न पौष्टिकता. यह सरकार की उस योजना पर प्रश्नचिह्न है जिसके तहत हर दिन बच्चों को संतुलित भोजन देने का दावा किया जाता है.

मामले को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने जिले के डीईओ विनय कुमार से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मामला अपने संज्ञान में लिया है. इसे अग्रसर किया जाएगा. कहां त्रुटि है उन तमाम मामलों की जांच कर संबंधित पदाधिकारी को अग्रसर किया जाएगा.

शिक्षक दिवस पर सवाल

शिक्षक दिवस के मौके पर जब मंचों से गुरुओं को देश की रीढ़ बताया जाता है, तो मालती कुमारी जैसी शिक्षिकाओं की व्यथा किसे सुनाई जाए? एक तरफ सरकार सीएम उत्कृष्ट विद्यालयों की बेहतर व्यवस्था पर तालियां बजा रही है, दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में बच्चे और शिक्षक दोनों उपेक्षा के शिकार हैं.

