छत्तीसगढ़ के द्रोणाचार्य: नक्सल प्रभावित इलाके में ITBP जवान महंतो दे रहे आर्चरी की ट्रेनिंग, कई मेडल पर बच्चे लगा रहे 'निशाना'

नक्सल क्षेत्र कोंडागांव के खिलाड़ी आर्चरी में नेशनल मेडल जीत रहे हैं. ये कोच ITBP जवान त्रिलोचन महंतो की ट्रेनिंग का असर है.

Archery Training in Kondagaon
शिक्षक दिवस विशेष: नक्सल प्रभावित इलाके में ITBP जवान महंतो दे रहे आर्चरी की ट्रेनिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 5, 2025 at 8:51 PM IST

कोंडागांव: शिक्षक दिवस पर अधिकतर स्कूल-कॉलेज के शिक्षक या पढ़ाई से जुड़े लोगों पर ही ध्यान जाता है. लेकिन खेल के मैदान में भी ऐसे गुरु हैं जो ना सिर्फ देश का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि गांव की प्रतिभाओं को भी निखार रहे हैं. ऐसे ही गुरु हैं ITBP के जवान त्रिलोचन महंतो जो आर्चरी खेल के गुर सीखा रहे हैं. वो भी छत्तीसगढ़ के आदिवासी और नक्सल प्रभावित इलाके कोंडागांव में.

आर्चरी जिसे यहां जानते भी नहीं थे: कभी नक्सल प्रभावित इलाकों में सिर्फ बंदूक की आवाज़ गूंजती थी, लेकिन अब यहां तीर-कमान से जीत की गूंज सुनाई देती है. 2016 से पहले कोंडागांव में आर्चरी का नाम तक ज्यादा लोगों के बीच प्रचलित नहीं था. आज यही खेल जिले की पहचान बन चुका है. खिलाड़ी नेशनल लेवल तक मेडल और ट्रॉफी जीत रहे हैं. इसके पीछे इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP) के जवान त्रिलोचन महंतो की मेहनत है.

जवान त्रिलोचन महंतो की ट्रेनिंग को सलाम (ETV BHARAT)

राष्ट्रीय स्तर पर जीते मेडल: शुरुआत में छात्रावास और आसपास के गांवों के बच्चे उनसे सीखने लगे. धीरे-धीरे यह खेल पूरे जिले में फैल गया. आज यही बच्चे राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं. साथ ही शिक्षक दिवस पर बच्चे उनसे ट्रेनिंग लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं.

Archery Training in Kondagaon
कोच ITBP जवान त्रिलोचन महंतो की ट्रेनिंग का असर, कोंडागांव के खिलाड़ी आर्चरी में नेशनल मेडल जीत रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैंने जब शुरुआत की थी तो सुविधाओं का बिल्कुल अभाव था, लेकिन बच्चों ने हौसले और मेहनत से कमाल कर दिखाया. अब मेरा प्रयास है कि आने वाले दिनों में यही बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल जीतें और देश-प्रदेश का नाम रोशन करें.- त्रिलोचन महंतो

Archery Training in Kondagaon
कोच ITBP जवान त्रिलोचन महंतो की ट्रेनिंग का असर, कोंडागांव के खिलाड़ी आर्चरी में नेशनल मेडल जीत रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अपने खर्च पर ले रहे महंगी किट: त्रिलोचन महंतो की पोस्टिंग मार्च 2016 में मर्दापाल के राणापाल कैंप में हुई थी. वे खेल कोटे से ITBP में चयनित हुए थे लेकिन असली बदलाव उन्होंने कोंडागांव में लाया. संसाधनों की भारी कमी के बावजूद उन्होंने अपने खर्चे से रिकर्व, कंपाउंड बो जैसी महंगी किट खरीदीं और बच्चों को प्रशिक्षण देना शुरू किया. इसके बाद उनके खिलाड़ियों ने भी मेडल जीत कर मेहनत को सफल किया.

Archery Training in Kondagaon
नक्सल प्रभावित इलाके में ITBP जवान महंतो दे रहे आर्चरी की ट्रेनिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Archery Training in Kondagaon
नक्सल क्षेत्र कोंडागांव के खिलाड़ी आर्चरी में नेशनल मेडल जीत रहे हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अगर त्रिलोचन सर ने खेल की शुरुआत नहीं की होती तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने का सपना भी नहीं देख पाते, हम ऐसे गुरु को नमन करते हैं- खिलाड़ी

Archery Guru in Kondagaon
कोंडागांव में तीरंदाजी के गुरु (ETV BHARAT)

कोंडागांव में आर्चरी के जनक कहे जाने वाले त्रिलोचन महंतो इस बात का जीता-जागता उदाहरण हैं कि एक सच्चा ‘गुरु’ अपनी निष्ठा, मेहनत और समर्पण से समाज को नई दिशा दे सकता है. शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए जिले के लोग गर्व से कह रहे हैं कि कोंडागांव की नई पहचान अब आर्चरी है. इसके पीछे हैं ITBP के जवान त्रिलोचन महंतो जिनकी बदौलत अब बच्चे महंगी आर्चरी किट से तीर को ऐसी जगह लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका टारगेट नेशनल और इंटरनेशनल मेडल पर लगता हो.

शिक्षक दिवस: देश की सेवा के बाद गांव के बच्चों का भविष्य संवार रहे, रिटायर्ड फौजी से गुरुजी बनने का सफर
राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह: राज्यपाल बोले- शिक्षक बच्चों के रोल मॉडल, CM साय ने कहा- शिक्षा के बिना जीवन अधूरा
शिक्षक को राज्य से सम्मान, लेकिन जिले से मिला अपमान, परेशान होकर अलंकरण लौटाने का ऐलान

