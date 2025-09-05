ETV Bharat / bharat

अपने जीवन में शिक्षकों के योगदान को याद करने के लिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं. पेश है एक स्टोरी.

निंगप्पा बालेकुंडरिगी, 28 सालों से घने जंगलों में जला रहे पढ़ाई की अलख (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2025 at 12:21 PM IST

बेलगावी: पूरे देश में आज शुक्रवार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है. ऐसा माना जाता है कि माता-पिता के बाद अगर किसी का जीवन में स्थान है तो वह है शिक्षक का. शिक्षक ही बच्चों के जीवन को निखारता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. आज का दिन शिक्षकों को समर्पित है. छात्र इस खास दिन पर अपने सभी शिक्षकों को याद करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं. इसके साथ-साथ उनके योगदान को भी याद करते हैं.

आज का परिदृश्य बदल चुका है. आज जहां ज्यादातर शिक्षक ग्रामीण इलाकों और गांवों के स्कूलों में नौकरी करने से हिचकिचाते हैं. वहीं, कई तो शहरी इलाकों में ही रहना चाहते हैं, लेकिन इक्का-दुक्का ऐसे शिक्षक भी मिल जाएंगे जो इनसे इतर हैं. हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के एक ऐसे ही टीचर से, जो पिछले 28 सालों से घने जंगल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं. उस गांव के लोगों के लिए ये गुरु असीम सम्मान और प्यार के प्रतीक हैं. शिक्षक दिवस के मौके पर ईटीवी भारत आपको एक ऐसे ही विरले शिक्षक से मिलवा रहा है.

निंगप्पा बालेकुंडरिगी, 28 सालों से घने जंगलों में जला रहे पढ़ाई की अलख (ETV Bharat)

घने जंगल में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक का नाम निंगप्पा बालेकुंडरिगी है. वे खानपुर तालुका के भीमागढ़ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित अमागांव के सरकारी मराठी माध्यम उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं. बता दें, अमागांव एक ऐसा गांव है जहां न तो मोबाइल नेटवर्क है, न ही बस सेवा, और यहां बहुत ज्यादा बारिश होती है. यह 80 घरों वाला एक छोटा सा गांव है और इसकी आबादी महज 565 है. यह कर्नाटक का सबसे दूरस्थ गांव भी है.

जानकारी के मुताबिक निंगप्पा पिछले 28 सालों से इस घने जंगल वाले कस्बे में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने इसी स्कूल से अपने करियर की शुरुआत की थी. पांच साल बाद, वे यहीं रिटायर होंगे. उनकी उम्र अब 55 साल है. सप्ताह में केवर एक बार घर जाने वाले शिक्षक निंगप्पा ने अपने परिवार के साथ बिताए दिनों से ज्यादा दिन इस जंगल में बिताए हैं.

ग्रामीणों की समस्याओं के लिए बने आवाज
एक ओर जहां वे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निंगप्पा इस गांव की समस्याओं को दूर करने वाली आवाज भी बन गए हैं. वे सरकार और ग्रामीणों के बीच कड़ी का काम करते हैं. गांव की जो भी समस्याएं हैं, उसका समाधान वे स्वयं करते हैं. पीने के पानी सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं. शिक्षक दिवस के अवसर पर जब ईटीवी भारत अमागांव में पहुंचा तो निंगप्पा बच्चों को पढ़ा रहे थे.

निंगप्पा बालेकुंडरिगी, 28 सालों से घने जंगलों में जला रहे पढ़ाई की अलख (ETV Bharat)

उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि मेरी नियुक्ति 6 ​​जनवरी, 1997 को यहां शिक्षक के पद पर हुई थी. मुझे तो यह भी नहीं पता था कि यह गांव कहां है. हमारे गांव का एक व्यक्ति इस इलाके में लोक निर्माण विभाग का ठेकेदार था. हम उसके साथ चिकाले से लगभग 12 किलोमीटर पैदल चले. शाम 4 बजे हम अमागांव पहुंचे. उन्होंने कहा कि उस समय वहां दो मराठी शिक्षक थे, वह पूरी तरह से मराठी कस्बा था. मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती थी. मैंने सभी से कन्नड़ में बात की और अपना परिचय दिया. मैंने बच्चों को चॉकलेट दीं. बाद में, मैं उसी दिन अपने गांव लौट आया और तबसे शुरू हुई यह सेवा 28 सालों से लगातार जारी है.

शहर के लोगों के प्यार पर बोले
उन्होंने कहा कि अगर मेरा यहां से ट्रांसफर हो जाता है, तो किसी अन्य कन्नड़ शिक्षक के लिए यहां आना बहुत मुश्किल साबित होगा. आज के जमाने में सभी को सुविधाएं चाहिए. कुछ लोग शहर से हैं और पास के स्कूल की देखभाल करते हैं. अमागांव के लोग बहुत अच्छे और मासूम हैं. उन्होंने मेरे लिए यहां मुफ्त में एक घर बनाया है. वे चिकाले क्रॉस तक मुझे लेने हैं. वे मेरा बहुत सम्मान और मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए, मैंने कहीं और ट्रांसफर लेने का फैसला नहीं किया. इसी वजह से मैंने कभी कही और जाने के लिए आवेदन भी नहीं किया. सरकार ने भी बात मानी और कहीं दूसरी जगह मेरा तबादला नहीं किया.

सांप के काटने के बाद भी मैंने गांव नहीं छोड़ा
ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने अपना एक पुराना किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि मैं अपने सप्ताह में एक ही बार शनिवार को गांव जाता हूं. पहले मैं अमागांव जाने के लिए पैदल ही रास्ता तय करता था. अब, मैं सात-आठ साल से साइकिल से जा रहा हूं. खाना बनाने के लिए अपनी साइकिल पर काफी सामान ले आता हूं. साइकिल से आता हूं, इस वजह से मैंने कई बार बाघ, तेंदुआ, भालू और जंगली सूअर समेत कई जानवर देखे. एक बार रात में घर पर सोते समय मुझे सांप ने काट लिया. सुबह होते ही जैसे सभी गांव वालों की इसकी खबर मिली वे सब इकट्ठा हुए और मुझे अस्पताल पहुंचाया और मेरी जान बचाई. इतना सब होने के बावजूद भी मैं इस गांव से बाहर नहीं गया.

निंगप्पा बालेकुंडरिगी, 28 सालों से घने जंगलों में जला रहे पढ़ाई की अलख (ETV Bharat)

गांव के युवाओं को लड़कियां देने में हिचकिचाहट
शिक्षक निंगप्पा ने कहा कि आजकल, यहां के लोग होटलों और अन्य जगहों पर काम करने जाते हैं क्योंकि यह गांव गोवा के करीब है. अधिकांश छात्र उच्च शिक्षा नहीं लेना चाहते क्योंकि उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिलती. इस गांव के 90 फीसदी लोगों ने काम के लिए गोवा को चुना है. पहले, यहां कक्षा 1 से 4 तक के लिए केवल एक स्कूल था. उसमें तब 80 छात्र थे. हालांकि, अब कक्षा 1 से 7 तक केवल 14 बच्चे हैं. आंगनवाड़ी में पांच बच्चे हैं. कक्षा 1 में एक, कक्षा 2 में छह, कक्षा 4 में चार, कक्षा 5 में दो और कक्षा 7 में केवल एक छात्र है, और कक्षा 3 और 6 में कोई छात्र नहीं है. चूंकि यह जंगल में स्थित है, इसलिए कोई भी इस गांव के युवाओं को शादी के लिए अपनी लड़कियां नहीं देना चाहता. कई लोगों ने इसके चलते गोवा में शादी की और वहीं बस गए. उनके बच्चे अब वहीं स्कूल जा रहे हैं. इस वजह से, यहा बच्चों की संख्या साल दर साल कम होती जा रही है.

पत्नी और बच्चों का सहयोग
अपने परिवार के बारे में बताते हुए निंगप्पा ने कहा कि बेलगावी के वडगावी में हमारा एक किराए का मकान है. मेरी पत्नी रत्ना और दो बच्चे वहीं रहते हैं. बेटा श्रीधर एमए कर चुका है, जबकि बेटी पूर्णिमा मैसूर विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई कर रही है. मेरी पत्नी और दोनों बच्चों को मुझ पर बहुत गर्व है. वे मेरा सहयोग करते हैं क्योंकि मैं जंगल के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा हूं.

यहां की प्रकृति आपको शहरी जीवन की याद दिलाती है
अमागांव बेलगाम से 53 किलोमीटर दूर है. चिकले गांव से 7 किलोमीटर दूर एक कच्ची सड़क है. बरसात के मौसम में इस सड़क पर चलना मुश्किल होता है. आपको घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है. अमागांव में नेटवर्क न होने के बावजूद, कई लोग वहां की प्राकृतिक सुंदरता से मोहित हो जाते हैं. उन्होंने बताया कि वहां हरा-भरा जंगल है और चारों ओर अच्छा माहौल है.

निंगप्पा बालेकुंडरिगी, 28 सालों से घने जंगलों में जला रहे पढ़ाई की अलख (ETV Bharat)

चिमनी में तीन महीने का जीवन (तेल से जलने वाला दीपक)
उन्होंने बताया कि अमागांव सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला है. इस गांव में बिजली की सुविधा 13 साल पहले ही आई है. बरसात के मौसम में पेड़-पौधों के गिरने के कारण, गांव के लोगों को तीन महीने तक चिमनी के दीये की रोशनी में रात बितानी पड़ती है. हालांकि, अमागांव के ग्रामीण ही ऐसे हैं जो आज के डिजिटल युग में भी दुनिया से बिना किसी संपर्क के जी रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि यहां 7वीं कक्षा के बाद की पढ़ाई पूरी करने के लिए जम्बोती, खानापुरा और बेलगाम जाना पड़ता है. खासकर लड़कियां आगे की शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कम हैं. हालांकि, शिक्षक निंगप्पा प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रावास में शामिल होने और अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. अमागांव की वैभवी विट्ठल गावड़े ने बेलगाम के आदर्श हाई स्कूल से एसएसएलसी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि पीयूसी खानापुरा की तारा रानी नामक छात्रा ने पीयू कॉलेज में पहला स्थान हासिल किया. वह वर्तमान में मराठा मंडल डिग्री कॉलेज में अपने दूसरे वर्ष में पढ़ रही है. गांव का एक युवक सागर गावड़े भारतीय सेना में शामिल हो गया है. पांच-छह लोगों ने अपनी डिग्री पूरी कर ली है. वर्तमान में, दो महिला छात्र और चार पुरुष छात्र खानापुरा में अपनी डिग्री के लिए अध्ययन कर रहे हैं.

निंगप्पा बालेकुंडरिगी, 28 सालों से घने जंगलों में जला रहे पढ़ाई की अलख (ETV Bharat)

ग्रामीणों की सराहना
वहीं, अतिथि शिक्षक रूपेश बालाजी ने कहा कि कोई भी शिक्षक हमारे गांव में नहीं रहना चाहता. हालांकि, यह शिक्षक पिछले 28 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं. उसने कई लोगों की आर्थिक मदद की है. आपातकालीन स्वास्थ्य समस्या होने पर उसने उपचार प्रदान करके लोगों की जान भी बचाई है. यही कारण है कि पूरा गांव उससे प्यार करता है.

गांव की समस्याओं का समाधान किया
गांव की पूर्व छात्रा विजया गावड़े ने शिक्षक निंगप्पा के बारे मे कहा कि सात साल पहले, हमारे गांव में एक कच्ची सड़क भी नहीं थी. उस समय, ये शिक्षक हमें पढ़ाने के लिए लगभग 12 किलोमीटर जंगल से होकर पैदल आते थे. उन्हीं की वजह से हमने कन्नड़ सीखी. हमें शिक्षित करने के अलावा, उन्होंने गांव की कई समस्याओं का समाधान भी किया है. गांव में बिजली, सड़क और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में उनका योगदान बहुत बड़ा है.

निंगप्पा बालेकुंडरिगी, 28 सालों से घने जंगलों में जला रहे पढ़ाई की अलख (ETV Bharat)

बीमार होने पर देते हैं दवाइयां
वहीं, एक अन्य ग्रामीण गोविंद गडकरी ने कहा कि मुख्य सड़क से गांव तक पहुंचने के लिए कोई उचित सड़क नहीं है. मोबाइल नेटवर्क नहीं है. बरसात के मौसम में तीन महीने तक बिजली नहीं रहती. यह गुरु हमें गांव की इन समस्याओं के बारे में जिला कलेक्टर के पास ले गए. इसके अलावा, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, तो वह हमें दवाइयां और गोलियां देते हैं और हमारा इलाज करते हैं.

