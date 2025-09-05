ETV Bharat / bharat

शिक्षक दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, टीचरों की प्रतिबद्धता और करुणा की सराहना की - TEACHERS DAY 2025

हर साल आज के दिन राष्ट्रपति उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हैं. विस्तार से पढ़ें.

TEACHERS DAY 2025
शिक्षक दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2025 at 10:08 AM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शिक्षक दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने इस अवसर पर छात्रों के मन को पोषित करने के प्रति उनके समर्पण की सराहना भी की. उन्होंने कहा कि शिक्षक एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है. इससे पहले उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की.

सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि सभी को, विशेषकर सभी मेहनती शिक्षकों को, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! मन को पोषित करने के प्रति शिक्षकों का समर्पण एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है. उनकी प्रतिबद्धता और करुणा उल्लेखनीय है. प्रधानमंत्री ने पोस्ट में आगे लिखा कि हम एक प्रतिष्ठित विद्वान और शिक्षक, डॉ. एस. राधाकृष्णन के जीवन और विचारों को उनकी जयंती पर याद करते हैं.

बता दें, देश के दूसरे राष्ट्रपति, एक प्रतिष्ठित दार्शनिक और शिक्षाविद, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष इस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है. यह समाज में शिक्षकों के योगदान को पहचानने और उनकी सराहना करने का दिन है.

वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को उनके सपनों को साकार करने में मदद करने वाले सभी शिक्षकों को नमन किया. उन्होंने देश के दूसरे राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देते हुए प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन द्वारा बनाई गई खूबसूरत रेत कलाकृति की एक तस्वीर साझा की. सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, "श्री सुदर्शनजी द्वारा शिक्षकों को एक अद्भुत श्रद्धांजलि. शिक्षक दिवस पर, मैं उन सभी गुरुओं को नमन करता हूं जो छात्रों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने में मदद कर रहे हैं. उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण उत्कृष्टता को बढ़ावा दे रहा है, जीवन को रोशन कर रहा है और राष्ट्रीय विकास में योगदान दे रहा है.

रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने पोस्ट किया कि सभी शिक्षकों को शिक्षकदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. वे मार्गदर्शक प्रकाश हैं जो युवा मन को आकार देते हैं, मूल्यों का संचार करते हैं और भविष्य के नेताओं का पोषण करते हैं. इस दिन, मैं पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी दूरदर्शिता और ज्ञान पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे.

जानकारी के मुताबिक हर साल हर साल इसी दिन, राष्ट्रपति विज्ञान भवन में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हैं. यह प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार उन उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करता है जिनके समर्पण और प्रतिबद्धता ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया है और अपने छात्रों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों से बातचीत की. इस अवसर पर उन्होंने भारतीय समाज में शिक्षकों के प्रति स्वाभाविक सम्मान की सराहना की और उन्हें राष्ट्र निर्माण में एक शक्तिशाली शक्ति बताया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षकों का सम्मान केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि उनके आजीवन समर्पण और प्रभाव का सम्मान है.

पढ़ें: GST में बदलाव पर बोले पीएम मोदी, 'बच्चों की टॉफियों पर भी कांग्रेस लगाती थी 21 परसेंट टैक्स, मैंने किया होता तो'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शिक्षक दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने इस अवसर पर छात्रों के मन को पोषित करने के प्रति उनके समर्पण की सराहना भी की. उन्होंने कहा कि शिक्षक एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है. इससे पहले उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की.

सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि सभी को, विशेषकर सभी मेहनती शिक्षकों को, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! मन को पोषित करने के प्रति शिक्षकों का समर्पण एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है. उनकी प्रतिबद्धता और करुणा उल्लेखनीय है. प्रधानमंत्री ने पोस्ट में आगे लिखा कि हम एक प्रतिष्ठित विद्वान और शिक्षक, डॉ. एस. राधाकृष्णन के जीवन और विचारों को उनकी जयंती पर याद करते हैं.

बता दें, देश के दूसरे राष्ट्रपति, एक प्रतिष्ठित दार्शनिक और शिक्षाविद, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष इस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है. यह समाज में शिक्षकों के योगदान को पहचानने और उनकी सराहना करने का दिन है.

वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को उनके सपनों को साकार करने में मदद करने वाले सभी शिक्षकों को नमन किया. उन्होंने देश के दूसरे राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देते हुए प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन द्वारा बनाई गई खूबसूरत रेत कलाकृति की एक तस्वीर साझा की. सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, "श्री सुदर्शनजी द्वारा शिक्षकों को एक अद्भुत श्रद्धांजलि. शिक्षक दिवस पर, मैं उन सभी गुरुओं को नमन करता हूं जो छात्रों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने में मदद कर रहे हैं. उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण उत्कृष्टता को बढ़ावा दे रहा है, जीवन को रोशन कर रहा है और राष्ट्रीय विकास में योगदान दे रहा है.

रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने पोस्ट किया कि सभी शिक्षकों को शिक्षकदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. वे मार्गदर्शक प्रकाश हैं जो युवा मन को आकार देते हैं, मूल्यों का संचार करते हैं और भविष्य के नेताओं का पोषण करते हैं. इस दिन, मैं पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी दूरदर्शिता और ज्ञान पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे.

जानकारी के मुताबिक हर साल हर साल इसी दिन, राष्ट्रपति विज्ञान भवन में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हैं. यह प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार उन उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करता है जिनके समर्पण और प्रतिबद्धता ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया है और अपने छात्रों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों से बातचीत की. इस अवसर पर उन्होंने भारतीय समाज में शिक्षकों के प्रति स्वाभाविक सम्मान की सराहना की और उन्हें राष्ट्र निर्माण में एक शक्तिशाली शक्ति बताया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षकों का सम्मान केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि उनके आजीवन समर्पण और प्रभाव का सम्मान है.

पढ़ें: GST में बदलाव पर बोले पीएम मोदी, 'बच्चों की टॉफियों पर भी कांग्रेस लगाती थी 21 परसेंट टैक्स, मैंने किया होता तो'

For All Latest Updates

TAGGED:

शिक्षक दिवस 2025शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कारटीचर्स डे 2025PM MODI ON TEACHERS DAY 2025TEACHERS DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.